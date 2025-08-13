Live TV

Exclusiv Ministrul Economiei: În mijlocul Fabricii de Pulberi din Făgăraș se află o groapă de gunoi ilegală, unde apar incendii

radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că în incinta Fabricii de Pulberi Făgăraș funcționează ilegal o groapă de gunoi unde izbucnesc incendii, fiind aflată la doar 200 de metri de un depozit de muniție. Acesta acuză pierderi majore și o rețea care ar controla numirile în conducerea companiilor de stat, în defavoarea interesului public, iar „păzitorul combinațiilor, al corupției și al minciunii în instituțiile statului” este Ordonanța 109/2011 care stabilește cum sunt administrate și conduse companiile de stat.

Ministrul Economiei a declarat miercuri la Digi24 că „păzitorul combinațiilor și al corupției” este OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

„Păzitorul combinațiilor, al corupției și al minciunii în instituțiile statului este ordonanța în forma actuală 109 prin care se face managementul, selectarea managementului corporativ. Sub umbrela unei legi se ascunde o fărădelege. Am vorbit și cu domnul prim-ministrul Ilie Bolojan. Propun, am propus și colegilor în ministerele USR, propun și în coaliție, dacă nu se va schimba această ordonanță, în sensul de a putea să introduci indicatori de performanță mai repede, în sensul de a stopa toate acele selecții care din avion se văd că sunt toxice, stopat fără niciun comentariu, prin lege, în sensul de a reface selecțiile, atunci când se micșorează dimensiune a consiliilor de administrație de la cinci la trei, cu reluarea selecției”, a declarat Radu Miruță la Digi24.

Acesta a subliniat că există o rețea „aproape infracțională căreia i se pune apă la rădăcină, pentru ca cei care ajung prin această rețea să conducă companiile de stat, să tragă de volan în direcția opusă interesului statului” și a dat exemplul Fabricii de Pulberi de la Făgăraș unde susține că se pierd bani și a explicat și modul în care compania iese pe minus.

„La Fabrica de Pulberi de la Făgăraș se produce un azotat de argint de vreo puritate 40% pentru a putea fi vândut pe piață. Se cumpără azotat de argint 98% care să vină să îmbogățească concentrația obținută din procesul de fabricare a, mă rog, a pulberii. Acolo se plătește 700 euro în loc de 400 cât costă pe piață. În traducere pentru oameni, plătești 200 euro pe ceva, pe ce vinzi cu 70 euro. Deci plătești 200 euro. Și pierderea este pierderea statului unei firme care are un angajat și a cărei cifre de afaceri e cam fix diferența asta între 70 și 200. E un exemplu minor” a spus acesta.

Radu Miruță a mai precizat și faptul că acolo există o groapă de gunoi uunde au loc incendii lângă depozitul de armament: „În mijlocul fabricii de armament de acolo e o groapă de gunoi care funcționează ilegal, unde apar incendii și la 200 de metri este depozit de pulbere. Se întâmplă asta în mijlocul țării, în mijlocul unei fabrici de armament”, a spus el.

Ministrul susține că profesioniștii sunt dați la o parte și sunt aleși oameni care nu au legătură cu domeniul de care se vor ocupa și că a trimis a aflat despre situația de la Făgăraș după ce a trimis Corpul de control.

„Eu nu am intrat în guvernul ăsta să mă păcălesc pe mine însumi că îmi consum timpul. Mă uit la țintă și ținta este de a face funcționale conducerile acestor companii, în cazul concret de la Făgăraș am trimis Corpul de control, că de asta am aflat aceste răspunsuri. Trebuie să îmi produc mecanisme prin care să pot să iau măsuri pentru că ordonanța 109 e în avantajul corupției”, a subliniat ministrul Economiei.

Acesta a mai spus că problema principală care întreține „infecția” în companiile de stat este mecanismul prin care sunt numiți oameni la conducerea acestora.

„Dacă vrem să ne uităm cinstit în oglindă când nu mai suntem miniștri, trebuie să spunem că problema principală este mecanismul prin care sunt puși oameni acolo. Ăla trebuie oprit. În rest, scoatem cu penseta câte o problemă. Mie îmi trebuie să rezolv infecția asta. Și infecția asta este cu extirpare cu antibiotic, nu cu ulei de masaj”, a mai spus Radu Miruță.

Editor : M.I.

