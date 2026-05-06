Video Ministrul Economiei, Irineu Dărău: „Nu avem timp de prea multe ezitări și zgomot. Prioritatea zero: PNRR și programul SAFE”

Ministrul Economiei, Irineu Dărău, a declarat miercuri că prioritățile imediate ale Guvernului sunt finalizarea contractărilor pe programul SAFE și accelerarea plăților din PNRR, avertizând că instabilitatea politică poate afecta economia.

„Sunt lucruri operaționale de făcut, termene de respectat, rezultate de livrat. Cred că prioritatea zero, dincolo de politică, e să se încheie cu bine contractările pe programul SAFE, să se avanseze tot ce înseamnă plăți pe PNRR și închiderea jaloanelor”, a declarat ministrul.

Acesta a subliniat că actualul context nu mai permite întârzieri sau dispute politice prelungite: „Într-un fel, nu avem timp de prea multe ezitări și prea mult zgomot, pentru că economia va pierde și mai mult. În rest, bineînțeles, este un proces democratic, trebuie să avem cât mai curând un nou guvern, ținând cont și de reprezentarea parlamentară așa cum au ales-o românii”.

Întrebat de jurnaliști dacă își dorește să rămână în viitorul Executiv, ministrul Economiei a afirmat că este concentrat pe activitatea din minister până la instalarea unui nou guvern.

„Eu, în primul rând, acum sunt în minister și fac treabă până la un nou guvern și, la nivel personal, bineînțeles că știu ce am de făcut la Ministerul Economiei”, a precizat acesta.

Totodată, a transmis că Uniunea Salvați România (USR) nu mai ia în calcul o colaborare guvernamentală cu Partidul Social Democrat (PSD).

„Ieri, în USR, știți că am avut o consultare, am fost foarte clari că, în condițiile pe care le-am văzut în ultima perioadă, nu mai putem construi alături de PSD”, a declarat Irineu Dărău.

