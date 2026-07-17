Ministrul Economiei mizează pe verdictul agențiilor de rating: „Sper că nu vom retrograda”. Ce spune despre relansarea economiei

Ministrul interimar al Economiei Irineu Darău a afirmat că menținerea ratingului de țară și evitarea retrogradării sunt esențiale pentru păstrarea atractivității României în fața investitorilor. Oficialul spune că măsurile de reechilibrare bugetară încep să dea rezultate și își exprimă speranța ca 2027 să fie anul relansării economice, dacă actuala direcție fiscală va fi păstrată.

Într-o conferință de presă susținută vineri la Sfântu Gheorghe, ministrul interimar al Economiei a declarat că România începe să înregistreze îmbunătățiri ale indicatorilor macroeconomici și fiscali, iar acest lucru ar trebui să fie reflectat și în evaluările agențiilor internaționale de rating, scrie Agerpres.

„Sper din suflet că agenţiile de rating vor recunoaşte în lunile acestea şi eforturi, şi datele macro economice şi fiscale, că nu vom retrograda, deci vom rămâne atractivi pentru investiţii. Sper să intrăm rapid în OCDE şi să avem anul viitor un an real al relansării (...) Lucrurile vin în ordine şi dacă am avut o dezordine bugetară o vreme, cred că această curăţenie care s-a făcut va ajuta la o relansare sănătoasă. Pentru că nu poţi, dacă în iulie, apropos de această guvernare, imperfectă cum o fi, dar au luat şi nişte decizii bune, nu poţi, dacă în iulie 2025 ai proiecţii de deficit de peste 10%, să rămâi pe acea traiectorie. Lucrul pe care îl cred cu tărie este că noi eram în junk de anul trecut deja, dacă rămâneam pe acea traiectorie. Junk (...) înseamnă că eşti nerecomandat pentru investiţii. Faptul că România cumva se chinuie puţin economic, dar a rămas o ţară recomandată pentru investiţii, şi văd ca ministru al Economiei şi o spun şi cifrele că investiţiile cresc şi că interesul investitorilor există, înseamnă potenţial pentru viitor”, a declarat Irineu Darău.

„Anul acesta este unul de reechilibrare”

Ministrul interimar a apreciat că economia se află încă într-o perioadă dificilă, însă măsurile adoptate pentru corectarea dezechilibrelor bugetare încep să producă efecte, iar primele semne de relansare sunt deja vizibile.

„Cred că e o situaţie economică complicată acum, o ştim, dar, totodată, cred cu tărie că, dacă anul trecut a fost unul de austeritate, cel puţin a doua lui parte, obligatorie faţă de situaţia bugetară proastă, anul acesta este unul de reechilibrare. Este unul în care cifrele macro, bugetare, fiscale, într-adevăr încep să arate mai bine şi încep şi nişte mici măsuri de relansare. Nu ne-au ajutat criza combustibilului, nici anumite evoluţii geopolitice, dar cred că dacă păstrăm, indiferent în ce formulă guvernamentală, linia raţională anul acesta, eforturile oamenilor şi antreprenorilor, şi prin taxe, nu vor fi fost degeaba. Dacă se revine cumva la o abordare cu cheltuieli publice nelimitate şi iraţionale, degeaba am făcut tot acest efort”, a spus Irineu Darău.

Apel pentru prudență fiscală

Ministrul interimar consideră că menținerea unei politici fiscale prudente este condiția pentru ca România să evite noi dezechilibre și să nu fie nevoită să treacă din nou prin măsuri de austeritate.

„Nu înseamnă că e uşor acum şi că acum vedem roadele acestor lucruri. Dar ăsta e cumva un fel de avertisment, indiferent de formulele de guvernare care vor veni, apelul meu, pe care îl voi tot face lunile acestea, e să rămânem raţionali, chibzuiţi, ca nu cumva să tot trecem prin aceleaşi chinuri şi austerităţi prea des”, a mai declarat Irineu Darău.

Editor : Ana Petrescu