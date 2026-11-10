Ministrul Finanțelor anunță eliminarea IMCA și promite că nu vor crește taxele în 2027. Ce se întâmplă cu banii din PNRR

Bugetul pentru 2027 trebuie construit responsabil și nu poate reprezenta o simplă însumare a tuturor solicitărilor de finanțare venite din partea ministerelor, a declarat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a susținut că România are nevoie de disciplină fiscală, de ordine în cheltuieli și de o selecție mai atentă a investițiilor finanțate de stat.

Alexandru Nazare a declarat, la un eveniment de specialitate, că proiectul de buget trebuie să confirme continuarea reducerii deficitului și să evite situațiile în care Guvernul este obligat să redistribuie bani între instituții în cursul anului.

„Am discutat despre stadiul în care suntem cu pregătirea bugetului, proiecțiile pentru 2027 și ipotezele de la care plecăm, astfel încât să construim un buget realist care să confirme că România e pe drumul cel bun, că suntem serioși, că suntem consecvenți, că deficitul va fi redus în continuare, conform planului, și că facem acest lucru pentru că am internalizat și suntem conștienți că această țară nu se poate dezvolta fără disciplină fiscală. Nu se poate dezvolta cu o harababură în investiții. Tot felul de investiții: unele au valoare, unele n-au valoare, unele au factor de multiplicare, unele nu”, a afirmat ministrul, citat de Agrepres.

Potrivit acestuia, ordinea în cheltuieli și investiții trebuie menținută pe termen lung, astfel încât ajustarea deficitului bugetar până în 2030 să fie realizată pe fondul unei economii în creștere.

„Trebuie să facem ordine și în cheltuieli, și în investiții și să punem bazele unei creșteri economice sănătoase, nu doar pentru un an sau doi, ci și pentru următorii. Astfel, vom putea să facem consolidarea fiscală până în 2030 mult mai ușor. Altfel faci consolidarea fiscală atunci când ești pe creștere economică sănătoasă și altfel o faci când ești tot timpul pe o contracție”, a explicat Nazare.

Ministerele trebuie să introducă datele pentru buget în această săptămână

Bugetul pentru 2027 este pregătit, în premieră, printr-o platformă electronică în care ministerele și ceilalți ordonatori principali de credite trebuie să introducă date despre cheltuieli, investiții și programele pentru care solicită finanțare.

Ministrul a precizat că instituțiile au termen până la sfârșitul acestei săptămâni să transmită informațiile, iar primele proiecții bugetare ar putea fi realizate la finalul săptămânii sau la începutul celei viitoare.

„E primul an în care facem bugetul într-o nouă aplicație, o aplicație electronică în care fiecare ordonator, fiecare minister încarcă date și își prezintă programele de finanțare și trebuie să justifice în aplicația respectivă fiecare program de finanțare și investiții pe care îl are. Ne dă o vizibilitate mult mai mare asupra cheltuielilor statului. O bună parte dintre ordonatori deja adăugaseră datele respective, erau în diverse faze de introducere a datelor. Ordonatorii au termen această săptămână să termine de transmis datele. În momentul în care le vom avea integrate, probabil că, pe final de săptămână, începutul săptămânii viitoare, putem să începem să facem proiecții”, a declarat Nazare.

Ministerul Finanțelor vrea ca proiectul bugetului pentru anul viitor să fie finalizat în cursul lui 2026. În paralel, premierul le-a cerut ministerelor să prezinte propuneri concrete de reducere a cheltuielilor, care să poată fi incluse în actele normative pe care se va baza bugetul.

„Ne dorim să terminăm în cel mai scurt timp să pregătim bugetul pentru 2027. Ne dorim să se întâmple în 2026 și vom face tot ce ține de noi să se întâmple acest lucru. Într-adevăr, e bine să avem actele normative care fundamentează bugetul înaintea aprobării acestuia. Avem această discuție și de aceea prim-ministrul a solicitat tuturor ministerelor să vină cu propuneri de economii pe cheltuieli, astfel încât noi să le centralizăm și să le introducem în acest act normativ”, a precizat ministrul.

Nazare: 2027 va fi primul an fără IMCA

Ministrul Finanțelor a anunțat că 2027 va fi primul an fără impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), după reducerea acestuia în 2026. Eliminarea taxei depinde însă de menținerea cheltuielilor sub control.

„Am reușit, după niște luni bune de discuții, să obținem o reducere a IMCA în 2026. Astăzi, la un an distanță, pot să vă spun că 2027 va fi primul an fără IMCA și ne dorim, pe cât posibil, să renunțăm la toate aceste taxe toxice care descurajează dezvoltarea, descurajează investițiile și care ne-au afectat foarte mult în ultimii ani. Dovadă că și creșterea economică a decelerat începând cu anul 2021. Nu vom putea face acest lucru decât dacă ținem sub control cheltuielile. Bugetul nu poate fi o simplă însumare a tuturor nevoilor de finanțare. Bugetul trebuie construit responsabil”, a subliniat Nazare.

Acesta a reiterat că Guvernul nu are în vedere creșteri de taxe în 2027, dar a evitat să ofere o garanție necondiționată, arătând că evitarea unor noi măsuri fiscale depinde de reducerea credibilă a cheltuielilor.

„Nu cred că ar fi bine pentru România să avem o creștere de taxe în 2027, pentru că vrem să avem creștere economică. Nu vrem măsuri care să afecteze creșterea economică, dar, pe de altă parte, avem nevoie de măsuri pe cheltuieli și nu doar de declarații. Avem nevoie de acțiuni concrete, de acte concrete, de texte concrete care să fundamenteze și să facă credibilă reducerea cheltuielilor”, a afirmat ministrul.

Un buget credibil ar trebui să protejeze ratingul României

Nazare a avertizat că proiectul pentru 2027 trebuie să fie suficient de credibil pentru a evita o eventuală retrogradare a ratingului de țară în primele luni ale anului viitor. Pierderea calificativului recomandat investițiilor ar crește costurile de finanțare și ar afecta întreaga economie.

„Este vital pentru România ca bugetul pe 2027 să fie credibil, ca să evităm un potențial downgrade în ianuarie, februarie și martie. Prin protejarea ratingului, practic protejăm fiecare român în parte, protejăm economiile fiecărui român, investițiile fiecărui român și locul de muncă al fiecărui român. O pierdere a calificativului de investiții ar avea efecte catastrofale pentru economie”, a avertizat oficialul.

Pregătirea bugetului și proiecțiile pentru anul viitor au fost discutate luni la Bruxelles, în întâlnirile ministrului cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, și Wopke Hoekstra, comisarul pentru climă și creștere curată.

Economia ar putea înregistra o contracție de 0,4% în 2026

Proiecția utilizată în prezent indică o contracție economică de 0,4% în 2026, însă rezultatul final va depinde de evoluția agriculturii și a construcțiilor în ultimele luni ale anului.

„Proiecția de contracție pe acest an este una relativ minoră, de 0,4%. Cu toate acestea, să știți că sunt optimist. Aștept datele pe trimestrul al treilea, ne uităm la performanța agriculturii și la performanța în construcții. Sunt semnale foarte bune din construcții și soarta creșterii economice din 2026 va fi tranșată de rezultatele pe ultimul trimestru”, a afirmat Nazare.

Ministrul susține că reducerea deficitului și menținerea credibilității României ar putea conduce la scăderea dobânzilor și la eliberarea unor resurse mai mari pentru economie.

„Dobânzile mai mici și un deficit mai mic înseamnă mai mulți bani în piață, mai mulți bani pentru economie și, în final, oxigenul pentru relansare. Pentru că avem nevoie de relansare”, a adăugat acesta.

Cererile de plată 5 și 6 din PNRR, „vitale” pentru buget

Nazare a descris anul 2026 drept unul atipic, deoarece bugetul a fost construit în jurul investițiilor din PNRR care trebuiau plătite până la termenul de 31 august.

Potrivit ministrului, la finalul lunii septembrie investițiile erau cu peste 25 de miliarde de lei mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut. Bugetul a inclus și o rezervă pentru proiectele din PNRR și cele finanțate din fonduri europene, folosită inclusiv pentru proiectele ministerelor care își epuizaseră alocările.

„Efortul nostru de a plăti PNRR a fost maxim și, în continuare, nu avem solicitări pentru PNRR pe care să nu le fi onorat. E adevărat, sunt solicitări, e vorba de Ministerul Dezvoltării, iar acolo am reușit, la rectificare, în ultima ședință de Guvern, să realocăm niște bani și, practic, o primă plată de peste un miliard a fost făcută imediat după rectificare”, a declarat ministrul.

Fondurile aferente cererilor de plată 5 și 6 au fost incluse în buget la începutul anului și sunt importante pentru încadrarea în ținta de deficit. România nu va putea recupera însă toate sumele, deoarece neadoptarea Legii salarizării atrage o penalizare.

„Avem o țintă de deficit de îndeplinit și, în același timp, avem niște bani din PNRR de recuperat. Banii din Cererea 5 și Cererea 6 sunt vitali pentru noi, pentru că acei bani au fost, la începutul anului, trecuți în buget în discuții cu toți ordonatorii. E foarte important să recuperăm cât putem de mult. Nu o să-i putem recupera pe toți, pentru că știm foarte bine că Legea salarizării nu a fost adoptată, deci avem o penalizare”, a explicat Nazare.

Ministerul Finanțelor pregătește și un pachet de simplificare prin care urmărește reducerea numărului de declarații, clarificarea unor formulări și diminuarea birocrației pentru companii.

Nazare a amintit că, în cazul microîntreprinderilor, a rămas o singură cotă de impozitare de 1% și a susținut că măsurile de simplificare trebuie continuate la nivelul întregului Guvern.

„Avem în pregătire un pachet de simplificare, prin care încercăm să reducem din declarații, să clarificăm anumite formulări, să reducem din birocrație, să vă facem viața mai ușoară. Cred că acesta e un lucru extrem de important, dincolo de nivelul taxelor. Este un efort pe care nu doar Ministerul de Finanțe, ci întregul Guvern trebuie să-l facă și, dacă îl facem cu responsabilitate, pe model Omnibus, așa cum sunt celebrele Omnibus la Bruxelles, vom vedea efecte foarte importante în economie”, a concluzionat Nazare.

Editor : A.D.