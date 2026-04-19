Exclusiv Ministrul Finanțelor avertizează asupra costurilor unei crize politice: „Nu e prea târziu nici acum să evităm acest scenariu”

alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Proiecte în derulare și finanțări importante

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat duminică la Digi24 că o criză politică ar putea avea efecte directe asupra economiei, în special prin creșterea costurilor de finanțare, într-un moment deja dificil pentru România.

Întrebat despre consecințele unui scenariu cu retragerea miniștrilor PSD din Guvern și impactul asupra stabilității financiare, Nazare a subliniat că situația poate fi încă evitată.

„Eu cred că nu e prea târziu nici acum să evităm acest scenariu și vă spun acest lucru din discuții pe care le-am avut cu investitorii, pe care le-am avut, cu instituțiile financiare internaționale și cu agențiile de rating care apreciază predictibilitatea și care luau în calcul momentul aprilie 2027, așa cum și-a asumat această coaliție. Predictibilitatea trage după sine niște costuri mai mici de finanțare. De asemenea, orice schimbare, cu atât mai mult în aceste momente, va trage după sine, mai mult ca sigur, o creștere a costurilor de finanțare de care România nu are nevoie în acest moment”, a declarat ministrul.

Nazare a atras atenția că România este deja afectată de factori externi, în contextul tensiunilor internaționale. „În mod cert, o criză politică în România, va atrage după sine niște costuri de finanțare mai mari și dacă ne uităm un pic de la izbucnirea războiului din Iran, acestea au crescut de la aproximativ 6,2% spre 7% din cauze externe. Nu avem nevoie să adăugăm și cauze interne la aceste creșteri ale costurilor de finanțare tocmai acum, în care România nu trece prin cel mai bun moment”, a spus el.

Proiecte în derulare și finanțări importante

Alexandru Nazare a subliniat că, în ultimele luni, Guvernul a reușit să îmbunătățească poziția României pe piețele internaționale și să atragă finanțări importante.

„Este păcat că în aceste 10 luni s-au întâmplat foarte multe lucruri bune. Acest guvern a avut rezultate, situația noastră pe piețele internaționale s-a îmbunătățit vizibil, am reușit să ne îmbunătățim credibilitatea. Avem proiecte foarte importante în derulare, avem PNRR determinat și suntem pe ultima fază, pe ultimele luni și în acest moment ar trebui să ne concentrăm să atragem cât mai mulți bani europeni. Avem proiecte începute inclusiv aici cu administrația americană, proiecte în derulare cu instituțiile financiare internaționale”, a declarat ministrul, menționând proiecte majore în curs.

Printre acestea se numără finanțări pentru sectorul energetic și infrastructură: „Am securizat în ultimele zile finanțări importante pentru retehnologizarea reactorului de la Cernavodă. Vorbim de aproape 900 de milioane de euro, vorbim de aproape 500 de milioane de euro pentru rețelele de gaz, vorbim de aproape 90 de milioane, bani printr-un instrument al Băncii Mondiale, pe care îi putem folosi în aceste momente de criza combustibililor. Deci avem niște bani în plus”.

De asemenea, România are posibilitatea de a accesa finanțări suplimentare pentru a reduce presiunea asupra costurilor din economie, potrivit ministrului Alexandru Nazare.

„Avem în aceste momente posibilitatea să obținem o finanțare la costuri mai mici, pentru aproximativ 90.000.000 euro, cu care să finanțăm deja instrumentele pe care le avem în puse în aplicare pentru transportatori și pentru reducerea accizei. Deci reducem costurile de finanțare și tot ce am făcut în discuțiile la Washington în aceste zile a fost să încercăm să obținem cât mai multe finanțări care să ne reducă costurile de finanțare, iar în paralel trebuie să discutăm cu investitorii și vă spun că nu e o situație ușoară, pentru că există îngrijorări și v-am spus, sunt îngrijorări legitime legate de direcția în care ne îndreptăm”, a mai explicat el.

Întrebat dacă este dispus să preia funcţia de premier, aşa cum se speculează în spaţiul public, Nazare a declarat că are proiecte imprtante în derulare la Ministerul Finanţelor, iar Ilie Bolojan trebuie să continue: „Ilie Bolojan e un premier care a performat, care a demonstrat prin ceea ce a făcut în aceste 10 luni că poate gestiona o situaţie economică foarte dificilă, a arătat acest lucru, are încrederea investitorilor din acest punct de vedere şi trebuie să continue”.

Citește și PNL și USR își pregătesc strategiile în așteptarea referendumului PSD privind dărâmarea lui Bolojan

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
Eclipsă totală de soare 2026. Foto Getty Images
2
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
3
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
hakan fidan
4
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
simion georgescu 2
5
În timp ce PSD amenință că rupe Coaliția, opoziția formată din George Simion și Călin...
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Digi Sport
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
PNL și USR își pregătesc strategiile dacă PSD iese de la guvernare. Ce se întâmplă cu secretarii de stat, prefecții și șefii de agenții
Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Mircea Abrudean, despre atacurile PSD: „Reformele lui Ilie Bolojan au deranjat acolo unde doare”
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Nicu Ştefănuţă cere un „moment Ungaria” în România: Parlamentul trebuie schimbat „din temelii, trebuie ras tot”
Ilie Bolojan
PSD, atac direct la Bolojan: „Nu vă fie frică, Ilie sărăcie pică”. Manda și Băluță amenință că „sistemul va fi îndepărtat”
george simion
„Să-i dați lui Bolojan cadou”. Ce a primit George Simion de la un timișorean să-i ducă premierului
Recomandările redacţiei
Bulgaria Election
Alegeri anticipate Bulgaria. Coaliţia fostului preşedinte Rumen...
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au...
Screenshot 2026-04-19 202214
Atac armat în SUA: mai mulți minori uciși, printre victime și un...
stefan radu oprea bogdan ivan
Radu Oprea și Bogdan Ivan, acuzați că ar fi fentat coada la control...
Ultimele știri
Mii de persoane evacuate dintr-o suburbie a Parisului după detonarea unei bombe din Al Doilea Război Mondial
Reacția lui Zelenski după decizia SUA de a relaxa sancţiunile asupra petrolului rusesc
Scandal în Ucraina după atacul armat din Kiev: Doi polițiști sunt anchetați pentru că au fugit în timpul intervenției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se îmbunătățește pentru trei zodii după 19 aprilie 2026. Schimbări importante aduse de Luna în Gemeni
Cancan
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Fanatik.ro
Super stadionul de 115.000 de locuri unde ar putea avea loc pe viitor un duel ”El Clasico” Barcelona – Real...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Coelho apelează la juniori...
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
Poate mama să vândă casa moștenită fără acordul copilului? Explicația unui avocat
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 35 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Robert De Niro și Ben Stiller, schimb de replici despre Ariana Grande. „Probabil cea mai talentată parteneră...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...