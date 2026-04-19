Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat duminică la Digi24 că o criză politică ar putea avea efecte directe asupra economiei, în special prin creșterea costurilor de finanțare, într-un moment deja dificil pentru România.

Întrebat despre consecințele unui scenariu cu retragerea miniștrilor PSD din Guvern și impactul asupra stabilității financiare, Nazare a subliniat că situația poate fi încă evitată.

„Eu cred că nu e prea târziu nici acum să evităm acest scenariu și vă spun acest lucru din discuții pe care le-am avut cu investitorii, pe care le-am avut, cu instituțiile financiare internaționale și cu agențiile de rating care apreciază predictibilitatea și care luau în calcul momentul aprilie 2027, așa cum și-a asumat această coaliție. Predictibilitatea trage după sine niște costuri mai mici de finanțare. De asemenea, orice schimbare, cu atât mai mult în aceste momente, va trage după sine, mai mult ca sigur, o creștere a costurilor de finanțare de care România nu are nevoie în acest moment”, a declarat ministrul.

Nazare a atras atenția că România este deja afectată de factori externi, în contextul tensiunilor internaționale. „În mod cert, o criză politică în România, va atrage după sine niște costuri de finanțare mai mari și dacă ne uităm un pic de la izbucnirea războiului din Iran, acestea au crescut de la aproximativ 6,2% spre 7% din cauze externe. Nu avem nevoie să adăugăm și cauze interne la aceste creșteri ale costurilor de finanțare tocmai acum, în care România nu trece prin cel mai bun moment”, a spus el.

Proiecte în derulare și finanțări importante

Alexandru Nazare a subliniat că, în ultimele luni, Guvernul a reușit să îmbunătățească poziția României pe piețele internaționale și să atragă finanțări importante.

„Este păcat că în aceste 10 luni s-au întâmplat foarte multe lucruri bune. Acest guvern a avut rezultate, situația noastră pe piețele internaționale s-a îmbunătățit vizibil, am reușit să ne îmbunătățim credibilitatea. Avem proiecte foarte importante în derulare, avem PNRR determinat și suntem pe ultima fază, pe ultimele luni și în acest moment ar trebui să ne concentrăm să atragem cât mai mulți bani europeni. Avem proiecte începute inclusiv aici cu administrația americană, proiecte în derulare cu instituțiile financiare internaționale”, a declarat ministrul, menționând proiecte majore în curs.

Printre acestea se numără finanțări pentru sectorul energetic și infrastructură: „Am securizat în ultimele zile finanțări importante pentru retehnologizarea reactorului de la Cernavodă. Vorbim de aproape 900 de milioane de euro, vorbim de aproape 500 de milioane de euro pentru rețelele de gaz, vorbim de aproape 90 de milioane, bani printr-un instrument al Băncii Mondiale, pe care îi putem folosi în aceste momente de criza combustibililor. Deci avem niște bani în plus”.

De asemenea, România are posibilitatea de a accesa finanțări suplimentare pentru a reduce presiunea asupra costurilor din economie, potrivit ministrului Alexandru Nazare.

„Avem în aceste momente posibilitatea să obținem o finanțare la costuri mai mici, pentru aproximativ 90.000.000 euro, cu care să finanțăm deja instrumentele pe care le avem în puse în aplicare pentru transportatori și pentru reducerea accizei. Deci reducem costurile de finanțare și tot ce am făcut în discuțiile la Washington în aceste zile a fost să încercăm să obținem cât mai multe finanțări care să ne reducă costurile de finanțare, iar în paralel trebuie să discutăm cu investitorii și vă spun că nu e o situație ușoară, pentru că există îngrijorări și v-am spus, sunt îngrijorări legitime legate de direcția în care ne îndreptăm”, a mai explicat el.

Întrebat dacă este dispus să preia funcţia de premier, aşa cum se speculează în spaţiul public, Nazare a declarat că are proiecte imprtante în derulare la Ministerul Finanţelor, iar Ilie Bolojan trebuie să continue: „Ilie Bolojan e un premier care a performat, care a demonstrat prin ceea ce a făcut în aceste 10 luni că poate gestiona o situaţie economică foarte dificilă, a arătat acest lucru, are încrederea investitorilor din acest punct de vedere şi trebuie să continue”.

