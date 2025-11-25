Ministrul Finanțelor estimează o revenire a economiei românești în 2026. Care sunt condițiile necesare potrivit lui Alexandru Nazare

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că estimează un reviriment economic în anul 2026, cu condiţia rămânerii într-o zonă de prudenţă, cu cheltuieli chibzuite şi bugete corect întocmite.

Alexandru Nazare a afirmat, într-o intervenţie online în cadrul Conferinţei „Obiectiv EuROpa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil” organizată la Iaşi, că, dacă România va reuşi să fie mai bine evaluată de către agenţiile de rating, atunci dobânzile vor scădea, iar mediul privat va face mai uşor investiţii.

Totodată, ministrul Finanţelor a spus că, pentru prima oară în acest an, dobânzile au scăzut sub şapte la sută.

Cât priveşte bugetul de stat pentru anul viitor, ministrul Alexandru Nazare a declarat că acesta „se va axa în principal pe absorţia cât mai bună a banilor din PNRR”.

„Sunt optimist în privinţa evoluţiei economiei în 2026, vorbim de fonduri europene şi PNRR, zona nerambursabilă, de peste 10 miliarde de euro la anul. Estimez un reviriment în 2026, cu condiţia ca măsurile luate să fie menţinute, adică să rămânem într-o zonă de prudenţă, să facem cheltuieli chibzuite şi să construim bugete corecte. Nu este un test al Guvernului, ci al României”, a afirmat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Totodată, Nazare a precizat că relansarea economică va fi bazată pe investiţiile private, el motivând că acestea sunt de trei ori mai mari decât investiţiile publice.

„Secretul pentru următorii trei ani constă în deblocarea acestor investiţii private şi menţinerea unei linii de prudenţă a bugetelor. Vom fi în procedura de deficit excesiv până în 2030. Va trebui să respectăm ţintele în următorii ani, pentru a putea reveni în zona de respectare a regulilor europene”, a mai spus ministrul Finanţelor.

El consideră că rezultatul măsurilor fiscale luate până acum de către Guvern se vede într-o stabilizare, dar a recunoscut că România nu trece printr-o perioadă uşoară.

„Trebuie să luăm în calcul şi pericolele pe care le-am evitat. Am trecut de o cumpănă în vară, puteam să ne pierdem calificativul de investiţii. Efectele ar fi fost mult accentuate în raport cu situaţia pe care o parcurgem acum”, a adăugat el.

Editor : B.E.