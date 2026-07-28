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Ministrul Finanțelor explică de ce a fost prelungit termenul pentru TVA de 9% la locuințe. „Este o măsură de echitate”

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Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
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După ce Senatul a adoptat proiectul care prelungește până la 30 septembrie termenul pentru achiziția locuințelor cu TVA de 9%, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că măsura a fost necesară pentru ca românii afectați de blocajul sistemelor ANCPI să nu suporte costuri suplimentare din motive care nu le sunt imputabile. Potrivit acestuia, proiectul nu introduce o nouă facilitate fiscală, ci oferă timpul necesar pentru finalizarea tranzacțiilor deja eligibile.

„Consens în Parlament prin dialog și argumente solide. TVA 9% la locuințe se prelungește până la 30 septembrie. Forma de proiect elaborată de Ministerul Finanțelor privind prelungirea termenului pentru achiziția locuințelor cu TVA redus a trecut ieri de votul colegilor din Senat”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook. 

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Acesta a subliniat că inițiativa nu introduce o nouă facilitate fiscală, ci oferă un răgaz celor care nu și-au putut încheia tranzacțiile din cauza blocajelor administrative.

„Ministerul Finanțelor a susținut o soluție limitată, țintită și responsabilă: nu am creat o nouă facilitate fiscală, ci am propus prelungirea termenului cu o perioadă rezonabilă pentru finalizarea tranzacțiilor deja eligibile, astfel încât românii afectați de blocajul ANCPI să nu suporte costuri suplimentare din motive care nu le sunt imputabile. O intervenție punctuală, care protejează cetățenii și, în același timp, păstrează disciplina și predictibilitatea cadrului fiscal. Prin această prelungire, cumpărătorii eligibili vor avea timpul necesar pentru finalizarea tranzacțiilor și vor putea beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%, evitând costuri suplimentare generate exclusiv de blocajele administrative. Este o măsură de echitate și de respect pentru toți cei angajați în tranzacții imobiliare, prin care asigurăm predictibilitate atât acestora, cât și tranzacțiilor din piața imobiliară în perioada următoare. Cred în dialog, negociere și armonizarea obiectivelor. Atunci când există argumente solide și preocupare reală pentru interesul public, putem construi punți de negociere și soluții chiar și în cele mai tensionate circumstanțe”, a mai scris ministrul interimar al Finanțelor.

Citește și: Senatul a votat prelungirea TVA de 9% în loc de 21% pentru achiziția locuințelor, până la 1 octombrie. Ce se întâmplă mai departe

Editor : A.D.

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