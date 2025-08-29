Ministrul Finanțelor: Pachetul 2 de măsuri fiscale corectează problemele ANAF, colectarea veniturilor și insolvențele

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că măsurile adoptate în pachetul al doilea de măsuri şi care vizează finanţele publice ”reuşesc să rezolve nişte probleme structurale” legate de modul în care se colectează banii publici, de modul în care sunt tratate firmele în insolvenţă, de modul în care sunt regândite eşalonările la nivelul ANAF, astfel încât să fie corecte, şi ”rezolvă o plajă foarte mare de probleme”.

”Prin pachetul fiscal pe care l-am aprobat astăzi (vineri - n.r.), România face un pas decisiv pentru a parcurge următoarele examene, din septembrie şi octombrie, cu bine. E un pas extrem de important pentru a depăşi această perioadă economic dificilă prin care trecem. Foarte multe din prevederile acestui pachet erau lucruri care fie erau asumate în PNRR în varianta iniţială, acum patru ani, dar angajamente care nu au fost duse la bun sfârşit, fie erau multe alte chestiuni legate de combaterea evaziunii, de insolvenţă, de modul în care tratăm şi respectăm contribuabilii, reguli noi în privinţa colectării ANAF. S-a vorbit foarte mult despre aceste lucruri, acest pachet 2 le pune în practică, acest pachet 2 reuşeşte să rezolve nişte probleme structurale legate de modul în care colectăm banii publici, de modul în care tratăm firmele în insolvenţă, de modul în care regândim eşalonările la nivelul ANAF astfel încât să fie corecte, rezolvă o plajă foarte mare de probleme, despre care s-a vorbit mult, dar nu au fost până acum adoptate”, a declarat ministrul Finanţelor, vineri seară, la finalul şedinţei de Guvern în care a fost aprobat al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare.

Nazare a susţinut că Guvernul este ”perfect conştient” că măsurile adoptate în acest pachet ”nu sunt chestiuni uşor de dus, sunt chestiuni care au fost amânate şi românii, companiile resimt asta”. El a afirmat că măsurile trebuie luate în vederea evaluării pe care Comisia Europeană o va face în toamna acestui an, ele având rolul menţinerii calificativului dat ţării de către organismele internaţionale.

În ceea ce priveşte eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, ministrul a spus că noul sistem tratează ”punctual cheltuielile sensibile” ale companiilor multinaţionale, subliniind că statul român îşi doreşte investiţii din partea acestor companii.

Impactul bugetar al pachetului fiscal adoptat de Guvern este de 3,7 miliarde de lei, iar impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment este de 6,9 miliarde de lei, a mai declarat, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Editor : M.I.