Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a discutat joi cu echipa Fondului European de Investiţii (FEI), reprezentanţii Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID), preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu şi investitori instituţionali care gestionează fondurile de pensii din Pilonul II si Pilonul III, despre paşii necesari pentru dezvoltarea RoBOOST, primul fond prin care banii publici să atragă investiţii mult mai mari în economie.

„Schimbăm modelul de creştere economică a României prin mai mult capital pentru companii. Consolidăm Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi pregătim RoBOOST - primul fond de fonduri prin care banii publici să atragă investiţii mult mai mari în economie. Miza este să oferim companiilor acces la capital pentru a-şi extinde producţia, a dezvolta tehnologii şi a crea locuri de muncă în România”, a anunţat ministrul Finanţelor joi, într-o postare pe Facebook.

Alexandru Nazare a precizat că a discutat cu echipa Fondului European de Investiţii (FEI), reprezentanţii Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID), preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu şi investitori instituţionali care gestionează fondurile de pensii din Pilonul II si Pilonul III, despre paşii necesari pentru dezvoltarea RoBOOST.

„Acest instrument, pe care îl pregătim prin BID în parteneriat cu FEI, va investi în fonduri administrate profesionist, care să atragă şi alţi investitori şi să finanţeze companii. Pentru un antreprenor, acesta va însemna accesul la parteneri care aduc, pe lângă bani, experienţă şi legături comerciale pentru următoarea etapă de dezvoltare a afacerii”, a mai spus Nazare.

Potrivit lui, „România trebuie să se bazeze mai mult pe investiţiile private, pe productivitate şi pe capacitatea companiilor de a produce valoare adăugată în România”.

„Am susţinut un volum important de investiţii publice în ultima perioadă, dar resursele bugetare sunt limitate. Pentru următoarea etapă de dezvoltare trebuie să atragem mai mult capital şi să îl conectăm la proiectele viabile ale firmelor româneşti. Acesta este rolul pe care îl construim pentru BID. Am susţinut consolidarea capitalului băncii, cu 250 de milioane de euro prevăzute în acest an şi dezvoltarea instrumentelor prin care poate finanţa economia”, subliniază ministrul Finanţelor.

Contribuţie BID de 100 de milioane de euro

Potrivit lui Alexandru Nazare, garanţiile de portofoliu facilitează accesul companiilor la credite, iar prin parteneriatul cu FEI pregătim şi mecanisme care să susţină capitalizarea şi extinderea afacerilor

„O companie care vrea să dezvolte un produs, să intre pe o piaţă nouă sau să îşi extindă producţia poate avea nevoie de un partener de investiţii, pe lângă creditul bancar. Trebuie să avem soluţii pentru aceste etape, astfel încât proiectele bune să poată găsi finanţare în România. RoBOOST continuă demersul anunţat pentru dezvoltarea unui fond naţional de fonduri, în parteneriat cu FEI. Propunerea discutată porneşte de la o contribuţie a BID de 100 de milioane de euro, destinată investiţiilor în fonduri administrate profesionist, care să atragă la rândul lor capital suplimentar şi să finanţeze companii şi proiecte. Aici este important efectul de multiplicare. Banii publici trebuie folosiţi astfel încât să mobilizeze resurse private şi instituţionale, iar finanţarea totală care ajunge în economie să fie mai mare decât contribuţia iniţială a statului. Experienţa FEI în selectarea administratorilor, evaluarea proiectelor şi monitorizarea investiţiilor este esenţială pentru o asemenea construcţie”, a mai afirmat Nazare.

Ministrul Finanţelor a mai subliniat că „trebuie să avansăm cât mai repede, dar că structura instrumentului va determina rezultatele lui. Am reuşit să păstrăm resurse din PNRR pentru acest demers”.

„Acum avem de stabilit mecanismul prin care acestea pot atrage alţi investitori, cu reguli clare, administrare profesionistă şi o evaluare riguroasă a riscurilor. Pentru ca aceste instrumente să atragă capital şi să finanţeze economia, avem nevoie de încrederea investitorilor. Iar această încredere depinde de continuarea reducerii deficitului, de un buget credibil pentru 2027 şi de respectarea lui. Un stat care se împrumută mult şi scump pune presiune pe finanţarea întregii economii. De aceea, protejarea ratingului în categoria recomandată investiţiilor este esenţială şi pentru companiile pe care vrem să le sprijinim prin BID şi RoBOOST”, a declarat ministrul.

„Ambiţia noastră trebuie însă să depăşească evitarea unei retrogradări. Trebuie să construim condiţiile pentru revenirea perspectivei la stabilă şi, ulterior, pentru îmbunătăţirea calificativului de ţară. Deciziile aparţin agenţiilor, dar calitatea bugetului, disciplina cheltuielilor şi consecvenţa reformelor depind de noi. Un risc de ţară mai redus poate însemna, în timp, finanţare mai accesibilă şi mai mulţi investitori dispuşi să susţină proiecte în România. Aceasta este legătura dintre consolidarea finanţelor publice şi noul model de dezvoltare economică. Corectăm dezechilibrele pentru a crea condiţii mai bune de investiţii şi, în paralel, construim instrumentele prin care capitalul să ajungă la firme. Am pus bazele prin măsurile de relansare, întărirea BID şi parteneriatul cu FEI. Rezultatul trebuie să se vadă în finanţări concrete, companii care se extind şi capacităţi noi de producţie. Pentru aceasta avem nevoie de continuitate şi de ambiţia de a construi o economie care poate susţine dezvoltarea pe termen lung”, a transmis Alexandru Nazare.

Editor : B.P.