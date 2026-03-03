Live TV

Ministrul Finanțelor se declară optimist că bugetul va fi adoptat: „Este un buget de dezvoltare accelerată”

Data publicării:
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare. Foto: Facebook
Din articol
Nazare, convins că bugetul va fi adaptat

Bugetul pe 2026 este unul „de responsabilitate şi echilibru”, construit pe un nou nivel record al investiţiilor şi fondurilor europene atrase, iar modul în care este structurat „transmite semnale despre credibilitatea şi seriozitatea României”, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Am prezentat ieri în şedinţa coaliţiei proiectul de buget pentru 2026. Este un buget de responsabilitate şi echilibru, dar construit pe un nou nivel record al investiţiilor şi al fondurilor europene atrase în România, care vor susţine relansarea. Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Deşi, pe fondul împrumuturilor acumulate anii anteriori, dobânzile cresc cu aproximativ 0,5% din PIB, investiţiile se ridică peste nivelul anului 2025 - cu precădere cele din fonduri europene, care cresc de la 78 de miliarde de lei la peste 100 de miliarde de lei. Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranţe false populaţiei vulnerabile. Obiectivul este să reducem nevoia de împrumut a statului, să consolidăm încrederea, să creăm condiţii pentru finanţare mai avantajoasă - toate acestea, pentru un trai cu adevărat mai bun pentru români. Bugetul pe 2026 nu este despre promisiuni, ci despre stabilitate, investiţii şi disciplină. Modul în care construim acest buget transmite semnale despre credibilitatea şi seriozitatea României. Este un buget care susţine creşterea economică sănătoasă, pe termen lung”, a scris ministrul Alexandru Nazare marţi, într-un mesaj pe Facebook.

El a subliniat că în acest fel se marchează trecerea de la un model bazat pe consum şi cheltuieli curente la un model bazat pe investiţii, fonduri europene şi disciplină fiscală.

Nazare, convins că bugetul va fi adaptat

De asemenea, ministrul a adăugat că bugetul este „realist şi onest”, construit fără artificii şi fără presiune fiscală suplimentară în 2026, după ce măsurile de corecţie adoptate anterior (inclusiv eliminarea IMCA şi ajustările în regimul microîntreprinderilor) au stabilizat baza de venituri şi au permis o planificare bugetară credibilă, orientată spre investiţii.

Totodată, este un buget al moderaţiei şi responsabilităţii administrative, în care reforma aparatului public şi reducerea sporurilor (condiţii vătămătoare, fonduri europene, doctorat) conduc la diminuarea ponderii cheltuielilor curente în PIB şi creează spaţiu fiscal real pentru dezvoltare.

„Este un buget de dezvoltare accelerată, care ridică ponderea investiţiilor peste nivelul record de 7,2% din PIB de anul trecut şi majorează cu aproximativ 30% bugetul finanţat din fonduri europene, integrând PNRR, politica de coeziune şi componenta SAFE. Este un buget dedicat comunităţilor şi autorităţilor publice locale, cu un nivel istoric al resurselor - de 84 de miliarde de lei faţă de 76 de miliarde de lei în 2025 - şi cu aproximativ 70% din fondurile europene direcţionate către proiecte locale şi regionale, asigurând astfel cofinanţările necesare şi continuitatea investiţiilor în teritoriu. Este un buget orientat către mediul de afaceri şi relansare economică - atât prin sumele din investiţii care ajung în economie, cât şi prin stimularea investiţiilor productive, deductibilităţi pentru profitul reinvestit şi scheme moderne de ajutor de stat şi credite fiscale dedicate industriei, exploatării resurselor, inovării şi reîntoarcerii capitalului uman din afara ţării în România. Ştiu că nevoile sunt mari în toate domeniile, însă tocmai de aceea este esenţial să rămânem ancoraţi în realism şi responsabilitate. Sunt convins că, prin dialog, transparenţă şi cooperare, vom adopta în curând un buget solid, care să ofere României stabilitate, credibilitate şi direcţie clară de dezvoltare”, a punctat Nazare.

Coaliţia de guvernare a decis ca miercuri să aibă loc şedinţa de închidere a bugetului, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele şi a adopta forma agreată la nivelul coaliţiei.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
profimedia-1079236515
3
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
4
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla pnl
Liberalii, în BPN, despre buget: PSD n-a oferit soluții de finanțare pentru măsurile sociale. Ce au vorbit despre bugetele locale SURSE
liderii coalitie
Noi negocieri în Coaliție privind bugetul: nu sunt suficienți bani pentru măsurile de sprijin cerute de PSD. Când va fi gata proiectul
ministerul finantelor publice FB
Ianuarie 2026, prima lună cu excedent bugetar din 2019 până în prezent. Ministerul Finanțelor anunță venituri mai mari cu aproape 18%
bonuri fiscale
Statul vrea să ducă bonurile fiscale pe blockchain. Ce promite proiectul de aproape 47 de milioane de lei
padure ilustrativ
Peste 2.500 de hectare de pădure din Covasna au revenit în proprietatea statului. Decizia instanței este definitivă
Recomandările redacţiei
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. SUA au atacat peste 1.200 de...
Imagine cu caracter ilustrativ. Aeroportul Henri Coandă, decolare. Foto Profimedia
Peste 300 de români au fost repatriați prin Egipt, cu două avioane...
scoala elevi vrancea
Eforturi pentru aducerea acasă a celor 28 de elevi blocați în Dubai...
zboruri dubai
28 de zboruri din sau spre București au fost anulate marți din cauza...
Ultimele știri
Ministrul israelian al apărării: „Am autorizat armata să ia sub control poziţii strategice suplimentare în Liban”
Zelenski, gata să trimită experți în interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu. Cu o singură condiție, legată de Putin
Oana Țoiu, vizită la Varșovia: discuții cu omologul polonez despre securitate, parteneriatul strategic și bugetul UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
Deputatul PNL care și-a petrecut ziua de naștere cu Ilie Bolojan a intrat în atenția Fiscului. Ce se întâmplă...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali – Mitică Dragomir, dialog tare în direct despre FCSB. „Schimbă toată apărarea. Dar ai nevoie și...
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e reacția PSD?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards