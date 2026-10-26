Ministrul fondurilor europene: România are la dispoziţie două săptămâni pentru a închide procedurile administrative restante din PNRR

România trebuie să finalizeze până la 6 noiembrie toate procedurile administrative restante, pentru ca fondurile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) să poată ajunge în ţară în acest an, a spus luni ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu.

„Tot ce a stagnat în ultimele luni trebuie rezolvat în doar două săptămâni pentru ca România să poată lua cât mai mulţi bani din PNRR. Ne aflăm contra cronometru, iar data de 6 noiembrie este termenul-limită până la care trebuie să închidem toate procedurile administrative restante pentru ca banii din PNRR să ajungă în ţară în acest an”, a scris Ghigiu pe Facebook, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că a început coordonarea directă cu ministerele de linie pentru accelerarea procedurilor.

„Nu avem timp pentru acomodare sau pregătiri. Din prima secundă a mandatului am început munca de teren şi coordonarea directă cu ministerele de linie. Am avut deja o primă întâlnire de lucru cu ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, în cadrul căreia am stabilit liniile directoare pentru perioada următoare", a spus ministrul.

Potrivit lui Ghigiu, în perioada următoare vor avea loc întâlniri şi cu ceilalţi miniştri, în vederea reorganizării resurselor şi suplimentării echipelor de lucru.

Editor : M.B.