Ministrul Grindeanu, despre pana de curent din Spania: „Situaţii de acest tip ar trebui să fie luate în calcul”

Scenariile în care ar putea avea loc o pană masivă de curent, precum cea de Spania, deşi par să ţină de domeniul ştiinţifico-fantastic (SF), ar trebuie să fie luate în calcul de către aceia care se ocupă cu situaţiile de urgenţă, a afirmat, marţi, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, relatează Agerpres.



Acesta a fost întrebat de jurnalişti în ce situaţie s-ar afla România dacă s-ar confrunta cu o situaţie similară cu cea din Spania.



"Eu am trăit o asemenea experienţă în urmă cu vreo 20 de ani, chiar mai bine, 22 de ani, în Italia. A fost o pană de curent, de asemenea, un blackout şi timp de aproape 24 de ore nu ştiai ce să faci, nu mergeau semafoarele, mijloacele de transport în comun nu mergeau fiindcă nu fuseseră alimentate, autobuzele, toate celelalte, metrourile, nimic. E o situaţie de care dacă te loveşti aşa dintr-o dată, din senin, îţi trebuie un timp să te obişnuieşti. În fiecare instituţie a statului există un asemenea comitet pentru situaţii de urgenţă care are periodic instruiri. (...) Ei sunt cei care se ocupă de aceste lucruri şi sunt cei ce sunt în legătură şi cu celelalte instituţii ale statului, cu celelalte comitete de acest tip din celelalte instituţii ale statului. Cert este că trebuie să ne pregătim pentru situaţii de acest tip şi să fim conştienţi că pot să apară. Dacă vorbeam în urmă cu 10 ani despre război în Europa, probabil că ni s-ar fi părut o chestie care ţine de SF, de ştiinţifico-fantastic. Şi uite că de trei ani aveam război în Europa la graniţele României. Probabil că situaţii de acest tip, care iarăşi ni se par de domeniul SF-ului, ar trebui să fie luate în calcul de cei care se ocupă, fiindcă par să fie parte dintre ele realitate. Şi trebuie să fim pregătiţi", a explicat Sorin Grindeanu.



În opinia sa, în cazul unui blackout în România, trenurile din zona electrificată şi metroul nu ar funcţiona, iar traficul aerian "ar fi dat peste cap".



"Sigur, ar fi dat peste cap tot traficul aerian, fiindcă vorbim de chestiunile de control şi de trafic efectiv. Transportul în comun, de asemenea, chiar dacă pare că nu are legătură directă autobuzul cu această pană de curent şi autobuzul trebuie să se alimenteze, trebuie să meargă la pompă, deci trebuie să folosească acolo curentul electric. Ar fi o situaţie care ne-ar aduce poate, parţial, pe vremea lui Ceauşescu, când se închidea circulaţia. Unii dintre voi poate aţi trăit, eu am trăit treaba asta, când peste iarnă se inventau motive pentru a se opri circulaţia. Sigur mijloacele de transport în comun mergeau, dar ar fi o întoarcere în timp. N-ai cum să te pregăteşti, ce să faci să împingi? Dacă se ia curentul evident nu merge metroul. Nu ai soluţii la aşa ceva. Nu există. Evident, nu merge traficul aerian. Nu poţi să găseşti soluţii la aşa ceva. Trebuie să se ocupe cei care remediază acest blackout. Acolo cred că e cheia. Şi să fie pregătiţi în a scurta perioada în care am avea această lipsă de curent. Acolo e cheia", a mai spus Sorin Grindeanu.



Spania peninsulară şi Portugalia s-au confruntat luni, începând cu ora 12:30 (10:30 GMT), cu o pană de curent generalizată, care a provocat multiple probleme în transportul public, activitatea economică şi viaţa cetăţenilor.



Marţi, la ora 7:00 (5:00 GMT), 99,95 % din cererea de energie în zona peninsulară era din nou acoperită.

