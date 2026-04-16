Ministrul Mediului, despre problemele din administrație: „Când s-a încercat implementarea unor strategii, cineva a dat un telefon”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, în cadrul unui eveniment de specialitate, că principala problemă a României în domeniul sustenabilității nu este lipsa strategiilor, ci intervențiile care apar în momentul implementării acestora, când „se dau telefoane” pentru obținerea unor excepții, ceea ce duce la modificarea constantă a planurilor și la lipsa de predictibilitate.

„Realitatea este că avem strategii peste strategii, planuri care au fost adoptate în ultimii ani. Teoretic, viziunea ar fi trebuit să fie clară până acum pentru toată lumea. Ce se întâmplă în practică este că în politica românească și în administrația din România tot timpul apar focuri care trebuie să fie stinse, apar contexte care sunt prevăzute ca fiind prioritare în fața unor astfel de strategii și, în fiecare lună, mai discutăm un pic despre cum să mai schimbăm planurile pe care le-am adoptat, cum să mai schimbăm strategiile pe care le-am adoptat”, a declarat Buzoianu, în cadrul evenimentului Competitive Sustainability Summit organizat de News.ro.

„Hai să facem o excepție pentru noi”

Ministrul a criticat direct intervențiile punctuale care au dus la modificarea repetată a legislației și a planurilor asumate.

„Problema României nu este că nu are legislația bună cât de cât sau că nu are strategiile sau planurile, problema României este că de fiecare dată când s-a încercat implementarea unor strategii sau unor planuri, cineva a dat niște telefoane și a zis: Stați, dar mie nu, hai să facem o excepție pentru noi!. Și așa a început modificarea tuturor legilor și tuturor strategiilor și tuturor planurilor”, a spus aceasta.

În opinia sa, aceste practici au dus la lipsa de predictibilitate și la un mediu inechitabil pentru actorii economici.

Investitorii, afectați de schimbările frecvente

Diana Buzoianu a subliniat că mediul de afaceri este cel mai afectat de instabilitatea legislativă, în condițiile în care investițiile sunt realizate pe termen lung.

„Dumneavoastră, cei care sunteți aici, sunteți principalii oameni care suferă de pe urma acestui lucru, pentru că voi sunteți cei care faceți investiții pe termen lung, vă puneți capital și resurse umane financiare ca să gestionați planurile și strategiile pe care ministerele și Guvernul le adoptă. Dumneavoastră nu vă faceți strategii de pe o lună pe alta, în funcție de Guvern”, a afirmat ministrul.

De la preluarea mandatului, spune aceasta, a încercat să aducă mai multă predictibilitate și să limiteze modificările majore.

„În lunile acestea, noi am încercat să scoatem la iveală cât mai multe practici care nu respectă legislația, tocmai ca să dăm tuturor un cadru corect în care să poată fi în competiție reală și să respecte aceleași reguli”, a spus ministrul.

Aceasta a oferit și exemplul Sistemului de Garanție-Returnare, gestionat de RetuRO, arătând că abordarea actuală este de a construi pe ceea ce funcționează, nu de a schimba brusc regulile.

„Am chemat RetuRO și am întrebat: Aveți posibilitatea să creșteți? Răspunsul a fost da, dar avem nevoie de timp pentru studii. Le-am acordat acest timp, pentru că mi s-a părut mai bine decât să venim noi și să spunem că de mâine introducem borcane sau alte tipuri de ambalaje”, a explicat Buzoianu.

În acest moment, spune ea, există un studiu în desfășurare pentru includerea ambalajelor de tip Tetrapak în sistem.

„Din perspectiva Ministerului Mediului, dezvoltarea durabilă înseamnă să nu gândim doar pe situații de criză, ci să realizăm că în fiecare zi, în fiecare lună va exista ceva care va fi mai important decât dezvoltarea durabilă. Nu a existat niciodată în istoria planetei cineva care a spus că astăzi cel mai important lucru este dezvoltarea durabilă, pentru că de cele mai multe ori crizele de moment primează și ca resurse, și ca atenție”, a explicat aceasta.

„Treaba Ministerului Mediului este să aducă stabilitate și predictibilitate și să se uite inclusiv peste 20-30 de ani, să facă din politicile pe termen lung o prioritate astăzi”, a concluzionat Diana Buzoianu.

Editor : A.D.