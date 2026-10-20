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Video Ministrul propus pentru Dezvoltare explică planul de reformă administrativă: „Comasarea localităților mici, stimulată fiscal”

Data publicării:
BUCURESTI - AUDIERE MINISTRI - COMISII DE SPECIALITATE - 19 OCT
Alexandru Stoica - Audierea în comisiile de specialitate a miniștrilor desemnați pentru a face parte din guvernul condus de Luca Niculescu, la Palatul Parlamentului din București, 19 octombrie 2026. Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Ce facilități ar putea primi localitățile care acceptă comasarea Stoica spune că și localitatea condusă de tatăl său ar urma să fie comasată Facturi neachitate din mai și șantiere oprite în programul „Anghel Saligny”

Reforma administrativ-teritorială ar urma să înceapă cu cele 429 de localități din România care au cel mult 1.500 de locuitori, a declarat, la Digi24, Alexandru Stoica, ministrul propus pentru portofoliul Dezvoltării în Guvernul Luca Niculescu. Comasarea ar urma să fie voluntară, iar autoritățile locale care acceptă unificarea ar putea beneficia de scutiri de taxe și impozite, dar și de finanțare printr-un program național. 

Alexandru Stoica a explicat că intenționează să înceapă reforma administrativ-teritorială înaintea alegerilor locale din 2028, concentrându-se inițial asupra comunelor și orașelor cu populație redusă. Potrivit acestuia, reorganizarea trebuie să țină cont de prevederile legale privind organizarea referendumurilor, care au împiedicat în trecut finalizarea unor inițiative similare.

„Da, aceasta a fost și gândirea mea și am trecut-o și în programul de guvernare, să începem cu localitățile mici. Și am ales o populație cuprinsă între 0 și 1.500 de locuitori. Și aici avem undeva la 429 de UAT-uri. Pentru că ce se întâmplă? Ca să putem să trecem această reformă, trebuie să vedem și ce ne poate ajuta, ce legi ne pot ajuta. Trebuie să facem referendum. După cum știți, au mai fost inițiate aceste referendumuri de asociere, de comasare a UAT-urilor, dar nu au reușit. Și acum, din ce am văzut și din analiza mea, pur și simplu e greu să te adresezi la o masă mult mai mare de oameni. De aceea am zis să începem cu cei mici, cu localități de 200, 300, 400, 500 de locuitori, 1.000, până la 1.500”, a declarat acesta.

Ce facilități ar putea primi localitățile care acceptă comasarea

Ministrul propus a afirmat că ideea reorganizării administrative este discutată în PSD încă din 2024 și că există deja primari interesați de unificarea localităților, în special din cauza veniturilor insuficiente și a dificultăților de finanțare a investițiilor.

„Am ajuns la această concluzie și în urma discuțiilor cu primarii care vor să se comaseze, pentru că nu mai au venituri. O să avem și recompense fiscale, și scutiri de taxe și impozite. O să facem și un program național. Pentru că, vedeți, localitățile mici deja încep să sufere. Ele nu prea mai primesc finanțare pe proiecte. Și este păcat ca cetățenii din localitățile respective să nu mai beneficieze de servicii de calitate”, a explicat acesta.

Printre exemplele de reorganizare luate în calcul se numără inițiativele din județele Timiș și Satu Mare. Unificarea administrațiilor ar putea permite și reducerea costurilor investițiilor publice, prin realizarea unor lucrări comune de infrastructură, în locul unor proiecte separate pentru fiecare localitate.

„Vă dau un exemplu: utilitățile. Este păcat să mergem să facem stații de epurare, de canalizare, în ambele localități, când putem să facem una singură, mai ales unde avem gravitațional, unde poate să vină prin cădere. Adică nu trebuie să mai investim atâtea milioane și milioane de lei”, a spus Stoica.

Întrebat ce se va întâmpla cu primarii localităților care se unifică, acesta a avansat posibilitatea ca noua structură administrativă să fie condusă de un primar și un viceprimar, care să gestioneze împreună populația rezultată în urma comasării.

Reorganizarea nu ar urma să fie impusă localităților care nu doresc să participe, iar consultările cu edilii vor preceda elaborarea măsurilor. În ceea ce privește problema nepotismului din administrațiile locale, acesta a precizat că nu deține informații despre situația fiecărei unități administrativ-teritoriale și că studiul privind reforma urmează să fie aprofundat.

„N-am făcut studiul. O să-l facem și mai mult după ce o să stau de vorbă cu toți primarii care vor să se comaseze. Întâi discutăm cu ei și ne consultăm. Nu luăm noi decizii din birou, de la Ministerul Dezvoltării”, a declarat Stoica.

În același context, a insistat că reorganizarea va viza, în prima etapă, localitățile care își exprimă acordul, fără intervenții asupra administrațiilor care consideră că au perspective proprii de dezvoltare: „Nu vreau să vin eu să intervin acolo și să stric anumite lucruri. Nu. Vrem să mergem strict pentru cei voluntari și o să vedeți că o să existe, și există, unități administrativ-teritoriale care vor să se comaseze.”

Stoica spune că și localitatea condusă de tatăl său ar urma să fie comasată

În timpul interviului, ministrul propus a fost întrebat și despre tatăl său, primar al comunei Pănătău, după ce subiectul a fost ridicat în comisiile parlamentare în care a avut loc audierea sa.

„Când tatăl meu a ieșit primar, eu aveam 10 ani. Nu cred că am, să zic așa, am pus eu umărul să iasă el primar când aveam eu 10 ani sau acum. El se descurcă foarte bine, gestionează foarte bine comuna acolo, a făcut lucruri foarte bune. Pot să vă spun că la alegerile, nu mai știu exact, din 2016, nu a avut contracandidat și a fost ales cu 100%”, a afirmat Alexandru Stoica.

Acesta a spus că a învățat multe despre administrație de la tatăl său și a respins ideea că ar urmări interese personale prin ocuparea funcției de ministru. În ceea ce privește efectele reformei asupra comunei Pănătău, a declarat că este convins că și aceasta va participa, în viitor, la o reorganizare administrativă.

„Sunt 100% convins că și Pănătău va face parte din această reformă în viitor. Deci o să se comaseze și acolo. Sunt 100% convins. Este adeptul reformei administrative în România. Tatăl meu este adeptul și mă încurajează să fac lucrul acesta. Asta pot să vă spun cu mâna pe inimă”, a adăugat ministrul propus.

Facturi neachitate din mai și șantiere oprite în programul „Anghel Saligny”

O altă problemă pe care Alexandru Stoica a anunțat că vrea să o rezolve odată cu preluarea mandatului este blocajul finanțărilor pentru proiectele de dezvoltare locală. Platforma Ministerului Dezvoltării prin care autoritățile locale transmit documentele pentru decontare a fost închisă pe 11 septembrie 2026, iar unele firme care execută lucrările așteaptă plata facturilor de mai multe luni.

„Într-adevăr, sunt probleme mari. Șantierele sunt oprite. Platforma Ministerului Dezvoltării este închisă la momentul actual. Mie îmi pare rău că s-a închis dintr-odată. La 11.09.2026 s-a închis și deja nu știm. Multe unități administrativ-teritoriale nu au reușit să încarce facturile firmelor românești, ale IMM-urilor care lucrează pe aceste proiecte”, a declarat Stoica.

Acesta a precizat că există documente de plată restante încă din 27 mai, inclusiv facturi în valoare de câteva milioane de lei, iar achitarea lor trebuie să reprezinte o prioritate până la sfârșitul anului.

„Anul acesta trebuie să le achităm urgent, exact cum am scris și în programul de guvernare. Am avut o discuție și cu domnul ministru Alexandru Nazare, de la Finanțe. Deci trebuie să găsim soluții să achităm aceste facturi urgent, neapărat, și să deschidem din nou platforma, să avem o anvelopă, să vedem exact câte facturi mai sunt neîncărcate la ora actuală în România, să știm cum ne încadrăm și, bineînțeles, și pe proiect, pe bugetul de anul viitor, pe 2027”, a explicat ministrul propus.

Stoica a afirmat că își dorește ca Ministerul Dezvoltării să se numere printre instituțiile prioritare la următoarea rectificare bugetară, pentru a obține fondurile necesare achitării restanțelor către constructori, unele dintre firme fiind, potrivit acestuia, în pragul falimentului.

Întrebat dacă plățile ar pune presiune suplimentară asupra țintei de deficit bugetar de 6,2% pentru 2026, a precizat că Ministerul Finanțelor va comunica sumele disponibile și posibilitățile de alocare.

În privința necesarului total de finanțare, nu a oferit o cifră exactă, dar a indicat că este vorba de miliarde de lei, nu de zeci de miliarde.

O evaluare a restanțelor și a proiectelor aflate în derulare ar urma să fie făcută și la predarea mandatului de către ministrul Cseke Attila, pentru stabilirea sumelor care trebuie achitate și pregătirea bugetului Ministerului Dezvoltării pentru 2027.

Editor : A.D.

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