Ministrul Transporturilor anunță când începe proiectarea drumului expres Focșani-Brăila

Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat că, din 2 decembrie, începe etapa de proiectare pentru construirea drumului expres Focșani-Brăila, care va avea o lungime de 73,5 kilometri. Pe traseul dintre județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute 57 de poduri și viaducte, șase noduri rutiere, două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie.

„Compania Națională de Investiții Rutiere a emis astăzi, Ordinul de Începere pentru contractul Drumului Expres Focșani-Brăila și a stabilit data de 2 decembrie pentru începerea etapei de proiectare. Drumul Expres Focșani-Brăila are o lungime de 73,5 kilometri, asigură legătura între Autostrada Moldovei A7- Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța, finanțarea proiectului urmând să fie asigurată din fonduri europene nerambursabile și de la Bugetul de Stat”, a scris Ciprian Șerban, vineri pe Facebook.

Durata de realizare este de 42 de luni, din care 6 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări, a mai anunțat ministrul PSD.

Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute 57 de poduri și viaducte, șase noduri rutiere și „două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie și spațiu pentru comerț/alimentație publică”.

„Contractul pentru realizarea Drumului Expres Focșani-Brăila a fost semnat cu Asocierea de constructori din România SA&PE Construct S.R.L (Lider asociere)- Spedition UMB-Tehnostrade S.R.L.-Arcada Company în urmă cu două săptămâni”, a conchis Șerban.

Editor : Ana Petrescu