Live TV

Ministrul Transporturilor anunță când începe proiectarea drumului expres Focșani-Brăila

Data actualizării: Data publicării:
CNAIR
Foto: Ciprian Șerban Facebook

Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat că, din 2 decembrie, începe etapa de proiectare pentru construirea drumului expres Focșani-Brăila, care va avea o lungime de 73,5 kilometri. Pe traseul dintre județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute 57 de poduri și viaducte, șase noduri rutiere, două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie.

„Compania Națională de Investiții Rutiere a emis astăzi, Ordinul de Începere pentru contractul Drumului Expres Focșani-Brăila și a stabilit data de 2 decembrie pentru începerea etapei de proiectare. Drumul Expres Focșani-Brăila are o lungime de 73,5 kilometri, asigură legătura între Autostrada Moldovei A7- Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța, finanțarea proiectului urmând să fie asigurată din fonduri europene nerambursabile și de la Bugetul de Stat”, a scris Ciprian Șerban, vineri pe Facebook.

Durata de realizare este de 42 de luni, din care 6 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări, a mai anunțat ministrul PSD.

Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute 57 de poduri și viaducte, șase noduri rutiere și „două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie și spațiu pentru comerț/alimentație publică”.

„Contractul pentru realizarea Drumului Expres Focșani-Brăila a fost semnat cu Asocierea de constructori din România SA&PE Construct S.R.L (Lider asociere)- Spedition UMB-Tehnostrade S.R.L.-Arcada Company în urmă cu două săptămâni”, a conchis Șerban.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
4
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
vreme, iarna, decembrie
5
Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie
A stat la câțiva metri de Cristi Chivu și a atras toate privirile cu noul ei look: "M-am simțit profesoară azi!"
Digi Sport
A stat la câțiva metri de Cristi Chivu și a atras toate privirile cu noul ei look: "M-am simțit profesoară azi!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rogobete 2
Rogobete, în cazul fetiței de 2 ani care a murit după o anestezie la...
ZmIxYzE0MmY4YjJmOGE3NWRiMjM0MTQ5YWYyZDU1Nw==.thumb
Scenariul în care Putin atacă o țară NATO cu arme nucleare. Expert...
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu participă la conferința de presă pentru prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei pe 14 noiembrie 2022.
Mugur Isărescu: „Nu cred că va mai crește TVA-ul anul viitor”...
cabinet stomatologic
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani...
Ultimele știri
Ministrul Sănătăţii, despre controlul la secţia de Psihiatrie din Târnăveni: Va mai dura. Căutăm spaţii pentru relocarea pacienţilor
Rusia vrea să „importe” 12.000 de nord-coreeni pentru a lucra în fabricile de drone, susține spionajul ucrainean
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: „Încercăm să nu accentuăm intrarea României în recesiune”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
2025-09-07-1908
AUR atacă Guvernul Bolojan cu două moțiuni simple. Vizați sunt miniștrii Energiei și Transporturilor. Ce li se reproșează demnitarilor
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mM2QyYTdkMWEzOWQ2NjJjOGRhZTE0MTE3OTg0ZWQ2Yg==.thumb
Ministrul Transporturilor: Până la finalul anului românii vor putea circula pe autostradă de la București la Adjud
girofarul unei masini de politie
Trei accidente pe drumul expres dintre Pitești și Craiova. O mașină de pompieri s-a răsturnat în timp ce se deplasa la intervenție
ilie bolojan in studioul digi24
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu 40-50%. Trei exemple din zona de transporturi
INSTAT_PARLAMENT_VOT_SEF_CDEP_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Șerban, după suspendarea unor trenuri din cauza datoriilor CFR Călători: „Directorii să ia măsuri. Cine nu înțelege, va pleca”
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO Ariana Grande, panicată după ce a fost 'atacată' de un fan la premiera Wicked. Cynthia Erivo a sărit în...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Cine sunt artiștii care au realizat muralul cu Drăgușin, Rațiu și Stanciu: „Pregătim și alte surprize!”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Adrian Mihalcea, verdict clar după ce a influențat plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Ce a...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Divorțul notarial, acte necesare. Când poate fi respinsă cererea de către notar
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Pro FM
Shakira, o nouă apariție alături de cei doi băieți ai ei. Cât de mari s-au făcut Milan și Sasha
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
1.700 dosare de pensii pe masa CCR. Dau termene și amână judecata. De ce sunt revoltați pensionarii cu grupe?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA