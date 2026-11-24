Ștefan Ovidiu Popa a anunțat, marți, că încă 30 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7) vor fi deschiși circulației până la finalul acestui an. Astfel, autostrada va ajunge la o lungime de aproximativ 290 de kilometri, între Ploiești și Roman, inclusiv Varianta Ocolitoare Bacău. Ministrul Transporturilor a avertizat însă că vremea nefavorabilă îngreunează lucrările pe tronsonul Bacău-Pașcani.

Ministrul a verificat marți șantierele loturilor dintre Bacău și Mircești, unde constructorul român UMB lucrează pe toți cei 49 de kilometri, cu peste 1.200 de muncitori și mai mult de 800 de utilaje.

„Încă 30 de km se vor deschide, până la finalul anului, din Autostrada Moldovei! Am verificat astăzi șantierele loturilor dintre Bacău și Mircești, unde constructorul român (UMB) este mobilizat pe toți - cei 49 de km - cu peste 1200 de muncitori și mai mult de 800 de utilaje", a transmis ministrul Transporturilor într-o postare pe Facebook.

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Ovidiu Popa spune că, deși lucrările se desfășoară într-un ritm accelerat, estimarea realistă este că acestea vor putea fi finalizate până la Roman Sud.

„Din păcate, lucrările sunt îngreunate pe autostrada Bacău-Pașcani, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Autostrada Moldovei (inclusiv VO Bacău) va ajunge astfel, până la finalul anului, la o lungime de aproximativ 290 km (între Ploiești și Roman)”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, lucrările pe tronsonul rămas până la Pașcani ar urma să fie încheiate în prima parte a anului 2027.

Totodată, ministrul a anunțat că programul SAFE a devenit operațional, ceea ce permite începerea urgentă a etapei de proiectare și, ulterior, a execuției pentru tronsonul Pașcani-Suceava, în lungime de 62 de kilometri.

Sorin Grindeanu: „Autostrada Moldovei până la Pașcani prinde contur”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, în timpul vizitei pe șantierele Autostrăzii A7, că proiectul a ajuns într-un stadiu important și i-a felicitat pe constructor și pe reprezentanții CNAIR.

„Cam în aceeași formulă cred că eram și în urmă cu 3 ani când s-au semnat contractele și când puțină lume credea cu adevărat că o să facem această autostradă. Pentru mine și pentru noi toți e un pas important”, a spus Sorin Grindeanu, care a fost însoțit de ministrul Transporturilor, Ovidiu Popa, și de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Liderul PSD a remarcat că același constructor a lucrat pe tronsonul de la Buzău până la Pașcani și a avut un ritm susținut.

„Acest constructor își face treaba și alți constructori din România la fel, dar aici, așa cum a spus și domnul ministru, dacă până la sfârșitul acestui an se mai dă drumul la 30 de km, la începutul anului viitor, din ce am înțeles, se ajunge până la Săboani și după aceea undeva la jumătatea anului până la Pașcani, e un lucru foarte, foarte important, că autostrada Moldovei până la Pașcani prinde contur”, a precizat Grindeanu.

Acesta a atras atenția și asupra importanței nodului de la Pașcani, care va asigura legătura în direcția Iași-Ungheni și spre Suceava-Siret. Tronsonul Pașcani-Suceava este inclus în programul SAFE, iar Grindeanu și-a exprimat încrederea că procedurile birocratice vor fi încheiate pentru ca lucrările să înceapă cât mai repede.

„Am convingerea că toate celelalte, care țin de birocrație vor fi finalizate, astfel încât și aceste tronsoane să intre cât mai repede în lucru. Încă o dată, felicitări. Felicitări și CNAIR, e clar că e nevoie de o singură companie, nu de două, nu și CNAIR și CNIR, ci una singură, care face treabă așa cum a făcut în toți acești ani”, a mai declarat președintele PSD.

Editor : A.P.