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Video Ministrul Transporturilor: Proiectul Bala 2 va permite navigarea pe Dunăre pe tot parcursul anului. Investiția, estimată la 1,3 miliard

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dunare debit 2
Foto: Apele Române
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Ministrul Transporturilor Ştefan-Ovidiu Popa a declarat că reconfigurarea debitelor în zona Bala 2 va asigura cantitatea de apă necesară pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă și va contribui la îmbunătățirea navigabilității pe Dunăre pe tot parcursul anului. Oficialul a precizat că investiția este estimată la 1,2-1,3 miliarde de lei, urmând să fie identificată sursa de finanțare.

Ministrul Transporturilor a vorbit, într-o conferință de presă susținută la sediul instituției, despre două proiecte importante pentru Dunăre: Bala 2 și FAST Danube.

„Bala 2 are o importanţă deosebită, în primul rând pentru asigurarea debitelor de apă necesare răcirii reactoarelor de la Cernavodă. În plus, acest proiect de reconfigurare a debitelor în zona Bala va permite o mai bună navigabilitate pe Dunăre pe toată perioada anului. Este un proiect despre care am discutat şi cu domnul prim-ministru. Am văzut că a fost şi domnul prim-ministru în vizită în zonă. A spus că va aloca pentru început 200 de milioane de euro pentru demararea acestui proiect. Valoarea proiectului este de 1,2-1,3 miliarde, dar vom vedea de unde vom găsi sursa de bani necesară", a declarat ministrul Transporturilor.

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În ceea ce privește proiectul FAST Danube, Ştefan-Ovidiu Popa a subliniat că acesta trebuie să intre într-o etapă accelerată de implementare.

„Prin el va creşte perioada anuală de navigaţie şi mută o parte din transportul de marfă pe apă, care este mai ieftin chiar şi decât cel pe calea ferată", a afirmat Ştefan-Ovidiu Popa.

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Editor : Ana Petrescu

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