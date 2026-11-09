Ministrul Transporturilor Ştefan-Ovidiu Popa a declarat că reconfigurarea debitelor în zona Bala 2 va asigura cantitatea de apă necesară pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă și va contribui la îmbunătățirea navigabilității pe Dunăre pe tot parcursul anului. Oficialul a precizat că investiția este estimată la 1,2-1,3 miliarde de lei, urmând să fie identificată sursa de finanțare.

Ministrul Transporturilor a vorbit, într-o conferință de presă susținută la sediul instituției, despre două proiecte importante pentru Dunăre: Bala 2 și FAST Danube.

„Bala 2 are o importanţă deosebită, în primul rând pentru asigurarea debitelor de apă necesare răcirii reactoarelor de la Cernavodă. În plus, acest proiect de reconfigurare a debitelor în zona Bala va permite o mai bună navigabilitate pe Dunăre pe toată perioada anului. Este un proiect despre care am discutat şi cu domnul prim-ministru. Am văzut că a fost şi domnul prim-ministru în vizită în zonă. A spus că va aloca pentru început 200 de milioane de euro pentru demararea acestui proiect. Valoarea proiectului este de 1,2-1,3 miliarde, dar vom vedea de unde vom găsi sursa de bani necesară", a declarat ministrul Transporturilor.

Citește și: Al doilea reactor de la Cernavodă va fi repornit. Când va fi pus în funcțiune

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În ceea ce privește proiectul FAST Danube, Ştefan-Ovidiu Popa a subliniat că acesta trebuie să intre într-o etapă accelerată de implementare.

„Prin el va creşte perioada anuală de navigaţie şi mută o parte din transportul de marfă pe apă, care este mai ieftin chiar şi decât cel pe calea ferată", a afirmat Ştefan-Ovidiu Popa.

Citește și: De ce repornirea reactorului 1 de la Cernavodă nu înseamnă că vom plăti facturi mai mici la energie. Explicația dată de Ciprian Cherciu

Editor : Ana Petrescu