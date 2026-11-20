Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a început alimentarea a 545.007 carduri educaționale pentru anul școlar 2026-2027. Fiecare beneficiar eligibil primește 500 de lei pentru rechizite și articole de îmbrăcăminte necesare frecventării cursurilor, iar suma totală alocată în această etapă depășește 272,5 milioane de lei.

Cardurile alimentate în această etapă le aparțin beneficiarilor care și-au păstrat eligibilitatea și în cazul cărora nu au intervenit modificări privind reprezentantul legal.

Sprijinul de 500 de lei este acordat o singură dată pe parcursul anului școlar și poate fi utilizat exclusiv pentru cumpărarea rechizitelor și a articolelor de vestimentație necesare preșcolarilor și elevilor.

Pentru anul școlar 2026-2027 au fost emise alte 125.899 de carduri educaționale destinate beneficiarilor care au intrat în program în acest an.

Acestea vor fi alimentate etapizat, după ce unitățile de învățământ confirmă că le-au distribuit părinților sau reprezentanților legali. Confirmările trebuie înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România.

În situațiile în care au fost identificate probleme sau neclarități în procesul de verificare a eligibilității, cardurile vor fi emise sau alimentate pe parcursul anului școlar, după clarificarea datelor de către Ministerul Educației și Cercetării și confirmarea îndeplinirii condițiilor.

Până când pot fi folosiți banii

Sumele acordate pentru anul școlar 2026-2027 vor putea fi utilizate până la 31 august 2027 inclusiv. Banii pot fi cheltuiți numai pentru rechizite școlare și articole de vestimentație necesare participării la cursuri.

Programul este destinat preșcolarilor și elevilor proveniți din medii dezavantajate și urmărește prevenirea abandonului școlar și facilitarea accesului la educație.

Măsura este implementată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și finanțată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

Editor : A.D.