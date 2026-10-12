Angajații IAR Ghimbav au participat luni la un miting organizat în incinta societății, nemulțumiți că indexarea salariilor cu inflația, negociată prin contractul colectiv de muncă, nu a fost acordată, iar gradul de încărcare cu lucrări al fabricii a scăzut sub 20%. Șuba Arpad, liderul sindicatului, a declarat pentru Digi24.ro că autoritățile au primit termen până pe 15 decembrie pentru a aproba drepturile salariale negociate și pentru a găsi soluții astfel încât activitatea companiei să ajungă, pe cât posibil, la 90% din capacitate.

Mitingul a început la ora 10:00, după ce sindicatul a reclamat și creșterea de peste patru ori a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile în care majorarea salariilor angajaților cu rata inflației a fost blocată.

Organizația sindicală susține că unele drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă sunt acordate cu întârziere din cauza actelor normative adoptate de Guvern. Indexarea salariilor a fost negociată în luna iunie 2026, însă nu a fost aplicată.

Angajații IAR Ghimbav protestează pentru indexarea salariilor și creșterea comenzilor, nemulțumiți de lipsa măsurilor din partea autorităților. Sursa foto: Sindicat IAR Ghimbav Deschide galeria foto

Sindicatul a dat autorităților termen până pe 15 decembrie

Șuba Arpad a declarat pentru Digi24.ro că salariații au fost de acord să acorde autorităților timp până la jumătatea lunii decembrie pentru rezolvarea celor două revendicări principale: aprobarea drepturilor salariale negociate și creșterea volumului de lucru al fabricii.

„Am dat un termen autorităților din România, că nici nu știu cum să spun, Guvern nu avem, ca până pe 15 decembrie, să ne dea aprobarea pentru ceea ce am negociat în contractul colectiv de muncă și a fost blocat de Guvernul României. Le-am cerut și să rezolve încărcarea cu lucrări, astfel încât de la sub 20%, cât avem acum, să ajungem, pe cât posibil, la 90%. Pentru toate acestea le-am dat un termen rezonabil, spunem noi, până pe 15 decembrie anul acesta. Cu asta au fost de acord salariații. Dar noi știm cum lucrează Guvernul României. Poate pe 14 decembrie o să-și aducă aminte că mâine trebuie să ne dea un răspuns, după care noi, pe 16, dăm foc la fabrică”, a declarat liderul sindical.

Șuba Arpad nu a detaliat ce formă ar urma să ia acțiunile angajaților după expirarea termenului. Expresia „dăm foc la fabrică” a fost folosită în timp ce vorbea despre o posibilă lipsă de reacție din partea autorităților.

În comunicatul transmis înaintea mitingului, sindicatul a arătat că situația salarială este cu atât mai greu de acceptat pentru angajați cu cât indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost majorate de peste patru ori.

„Societatea și salariații IAR se află într-o situație neplăcută și destul de delicată, care generează preocupări legitime cu privire la situația actuală și la perspectivele de evoluție. În contractul colectiv de muncă valabil în societate sunt drepturi salariale care se acordă cu întârziere din cauza actelor normative aprobate de Guvernul României. Indexarea salariilor cu inflația, cu toate că a fost negociată la nivelul societății încă din luna iunie 2026, nu s-a acordat”, se arată în documentul semnat de Șuba Arpad.

Sindicatul susține că, în urma deciziilor luate la nivelul Ministerului Economiei, societatea a ajuns în mai puțin de trei luni să suporte remunerații echivalente cu nouă salarii pentru directori și membri ai Consiliului de Administrație, față de trei salarii de directori anterior.

Gradul de încărcare cu lucrări este mai mic de 20%

A doua revendicare majoră privește lipsa comenzilor pentru fabrica de la Ghimbav. Sindicaliștii afirmă că gradul de încărcare cu lucrări este mai mic de 20%, deși România alocă 16,8 miliarde de euro pentru înarmare, inclusiv pentru achiziționarea unor elicoptere militare.

Aceștia au criticat alegerea unui furnizor extern pentru noile aparate și au susținut că este pentru prima dată după 1969 când un contract pentru achiziția unor elicoptere militare este semnat cu o altă companie, deși IAR a fabricat și a asigurat mentenanța elicopterelor folosite de Armata Română.

„Ideal ar fi să lucrăm. Dar asta nu putem să o facem noi, dacă guvernanții doresc să cumpere de pe raft, din Franța, niște elicoptere gata făcute, în condițiile pe care și le-au negociat. Da, am vrea să fim implicați în SAFE, însă efectele programului ar putea să apară peste aproximativ trei ani”, a mai declarat Șuba Arpad pentru Digi24.ro.

În comunicatul sindicatului, reprezentanții angajaților și-au exprimat „totala dezamăgire” față de autoritățile române, pe care le-au acuzat că nu au obținut suficiente contracte pentru companiile autohtone din industria de apărare.

„În cazul concret al achizițiilor de elicoptere militare, este pentru prima dată din 1969 până în prezent când contractul este semnat de reprezentanții Guvernului României cu un alt furnizor, deși, în toți acești ani, societatea IAR a fabricat și a asigurat mentenanța elicopterelor militare ale Armatei Române și nu numai”, au transmis sindicaliștii.

Reacția AUR după mitingul de la IAR Ghimbav

Într-o reacție separată, AUR a acuzat Ministerul Economiei că a permis creșterea remunerațiilor conducerii în timp ce angajații se confruntă cu salarii neindexate și cu lipsa comenzilor.

Formațiunea a afirmat că statul român deține 64,89% din acțiunile IAR Brașov și că indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au crescut de la 4.720 la 20.400 de lei brut pe lună. AUR i-a cerut ministrului Economiei, Irineu Darău, să prezinte indicatorii de performanță care au justificat majorarea.

Partidul a invocat și ordinul de achiziție semnat de România la 17 iulie 2026 pentru 12 elicoptere militare Airbus H225M, în valoare de aproximativ 757 de milioane de euro. Potrivit AUR, valoarea totală aprobată a proiectului, care include instruirea personalului și sprijinul logistic inițial, ajunge la 852 de milioane de euro.

AUR susține că nu au fost prezentate public contracte ferme din care să rezulte ce parte a investiției va reveni IAR Ghimbav și furnizorilor români. Formațiunea a cerut Ministerului Economiei, Ministerului Apărării și conducerii IAR să prezinte situația indexării salariilor, contractele fabricii, măsurile pentru păstrarea personalului specializat și obligațiile privind investițiile și transferul de tehnologie asumate în relația cu Airbus Helicopters.