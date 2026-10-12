Live TV

Foto Miting la IAR Ghimbav: angajații cer indexarea salariilor și mai multe comenzi. Lider sindical: „Pe 16 decembrie dăm foc la fabrică”

Andreea Dobra Data publicării:
IMG_20261012_123631_870
Angajații IAR Ghimbav protestează pentru indexarea salariilor și creșterea comenzilor, nemulțumiți de lipsa măsurilor din partea autorităților. Sursa foto: Sindicat IAR Ghimbav
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Sindicatul a dat autorităților termen până pe 15 decembrie Gradul de încărcare cu lucrări este mai mic de 20% Reacția AUR după mitingul de la IAR Ghimbav

Angajații IAR Ghimbav au participat luni la un miting organizat în incinta societății, nemulțumiți că indexarea salariilor cu inflația, negociată prin contractul colectiv de muncă, nu a fost acordată, iar gradul de încărcare cu lucrări al fabricii a scăzut sub 20%. Șuba Arpad, liderul sindicatului, a declarat pentru Digi24.ro că autoritățile au primit termen până pe 15 decembrie pentru a aproba drepturile salariale negociate și pentru a găsi soluții astfel încât activitatea companiei să ajungă, pe cât posibil, la 90% din capacitate.

Mitingul a început la ora 10:00, după ce sindicatul a reclamat și creșterea de peste patru ori a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile în care majorarea salariilor angajaților cu rata inflației a fost blocată.

Organizația sindicală susține că unele drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă sunt acordate cu întârziere din cauza actelor normative adoptate de Guvern. Indexarea salariilor a fost negociată în luna iunie 2026, însă nu a fost aplicată.

Angajații IAR Ghimbav protestează pentru indexarea salariilor și creșterea comenzilor, nemulțumiți de lipsa măsurilor din partea autorităților. Sursa foto: Sindicat IAR Ghimbav
Angajații IAR Ghimbav protestează pentru indexarea salariilor și creșterea comenzilor, nemulțumiți de lipsa măsurilor din partea autorităților. Sursa foto: Sindicat IAR Ghimbav
Deschide galeria foto

Angajații IAR Ghimbav protestează pentru indexarea salariilor și creșterea comenzilor, nemulțumiți de lipsa măsurilor din partea autorităților. Sursa foto: Sindicat IAR Ghimbav | Poza 1 din 3
Angajații IAR Ghimbav protestează pentru indexarea salariilor și creșterea comenzilor, nemulțumiți de lipsa măsurilor din partea autorităților. Sursa foto: Sindicat IAR Ghimbav
Sursa foto: Sindicat IAR Ghimbav | Poza 2 din 3
Sursa foto: Sindicat IAR Ghimbav
Angajații IAR Ghimbav protestează pentru indexarea salariilor și creșterea comenzilor, nemulțumiți de lipsa măsurilor din partea autorităților. Sursa foto: Sindicat IAR Ghimbav. Sursa foto: Sindicat IAR Ghimbav | Poza 3 din 3
Angajații IAR Ghimbav protestează pentru indexarea salariilor și creșterea comenzilor, nemulțumiți de lipsa măsurilor din partea autorităților. Sursa foto: Sindicat IAR Ghimbav. Sursa foto: Sindicat IAR Ghimbav
,

Sindicatul a dat autorităților termen până pe 15 decembrie

Șuba Arpad a declarat pentru Digi24.ro că salariații au fost de acord să acorde autorităților timp până la jumătatea lunii decembrie pentru rezolvarea celor două revendicări principale: aprobarea drepturilor salariale negociate și creșterea volumului de lucru al fabricii.

Am dat un termen autorităților din România, că nici nu știu cum să spun, Guvern nu avem, ca până pe 15 decembrie, să ne dea aprobarea pentru ceea ce am negociat în contractul colectiv de muncă și a fost blocat de Guvernul României. Le-am cerut și să rezolve încărcarea cu lucrări, astfel încât de la sub 20%, cât avem acum, să ajungem, pe cât posibil, la 90%. Pentru toate acestea le-am dat un termen rezonabil, spunem noi, până pe 15 decembrie anul acesta. Cu asta au fost de acord salariații. Dar noi știm cum lucrează Guvernul României. Poate pe 14 decembrie o să-și aducă aminte că mâine trebuie să ne dea un răspuns, după care noi, pe 16, dăm foc la fabrică”, a declarat liderul sindical.

Șuba Arpad nu a detaliat ce formă ar urma să ia acțiunile angajaților după expirarea termenului. Expresia „dăm foc la fabrică” a fost folosită în timp ce vorbea despre o posibilă lipsă de reacție din partea autorităților.

În comunicatul transmis înaintea mitingului, sindicatul a arătat că situația salarială este cu atât mai greu de acceptat pentru angajați cu cât indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost majorate de peste patru ori.

Societatea și salariații IAR se află într-o situație neplăcută și destul de delicată, care generează preocupări legitime cu privire la situația actuală și la perspectivele de evoluție. În contractul colectiv de muncă valabil în societate sunt drepturi salariale care se acordă cu întârziere din cauza actelor normative aprobate de Guvernul României. Indexarea salariilor cu inflația, cu toate că a fost negociată la nivelul societății încă din luna iunie 2026, nu s-a acordat”, se arată în documentul semnat de Șuba Arpad.

Sindicatul susține că, în urma deciziilor luate la nivelul Ministerului Economiei, societatea a ajuns în mai puțin de trei luni să suporte remunerații echivalente cu nouă salarii pentru directori și membri ai Consiliului de Administrație, față de trei salarii de directori anterior.

Gradul de încărcare cu lucrări este mai mic de 20%

A doua revendicare majoră privește lipsa comenzilor pentru fabrica de la Ghimbav. Sindicaliștii afirmă că gradul de încărcare cu lucrări este mai mic de 20%, deși România alocă 16,8 miliarde de euro pentru înarmare, inclusiv pentru achiziționarea unor elicoptere militare.

Aceștia au criticat alegerea unui furnizor extern pentru noile aparate și au susținut că este pentru prima dată după 1969 când un contract pentru achiziția unor elicoptere militare este semnat cu o altă companie, deși IAR a fabricat și a asigurat mentenanța elicopterelor folosite de Armata Română.

Ideal ar fi să lucrăm. Dar asta nu putem să o facem noi, dacă guvernanții doresc să cumpere de pe raft, din Franța, niște elicoptere gata făcute, în condițiile pe care și le-au negociat. Da, am vrea să fim implicați în SAFE, însă efectele programului ar putea să apară peste aproximativ trei ani”, a mai declarat Șuba Arpad pentru Digi24.ro.

În comunicatul sindicatului, reprezentanții angajaților și-au exprimat „totala dezamăgire” față de autoritățile române, pe care le-au acuzat că nu au obținut suficiente contracte pentru companiile autohtone din industria de apărare.

În cazul concret al achizițiilor de elicoptere militare, este pentru prima dată din 1969 până în prezent când contractul este semnat de reprezentanții Guvernului României cu un alt furnizor, deși, în toți acești ani, societatea IAR a fabricat și a asigurat mentenanța elicopterelor militare ale Armatei Române și nu numai”, au transmis sindicaliștii.

Reacția AUR după mitingul de la IAR Ghimbav

Într-o reacție separată, AUR a acuzat Ministerul Economiei că a permis creșterea remunerațiilor conducerii în timp ce angajații se confruntă cu salarii neindexate și cu lipsa comenzilor.

Formațiunea a afirmat că statul român deține 64,89% din acțiunile IAR Brașov și că indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au crescut de la 4.720 la 20.400 de lei brut pe lună. AUR i-a cerut ministrului Economiei, Irineu Darău, să prezinte indicatorii de performanță care au justificat majorarea.

Partidul a invocat și ordinul de achiziție semnat de România la 17 iulie 2026 pentru 12 elicoptere militare Airbus H225M, în valoare de aproximativ 757 de milioane de euro. Potrivit AUR, valoarea totală aprobată a proiectului, care include instruirea personalului și sprijinul logistic inițial, ajunge la 852 de milioane de euro.

AUR susține că nu au fost prezentate public contracte ferme din care să rezulte ce parte a investiției va reveni IAR Ghimbav și furnizorilor români. Formațiunea a cerut Ministerului Economiei, Ministerului Apărării și conducerii IAR să prezinte situația indexării salariilor, contractele fabricii, măsurile pentru păstrarea personalului specializat și obligațiile privind investițiile și transferul de tehnologie asumate în relația cu Airbus Helicopters.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Andrii Sybiha
2
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
caii sălbatici
3
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
Elon Musk sare pe scenă la un miting pro-Trump
4
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a...
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
5
Răspunsul lui Zelenski la atacul dezlănțuit al lui Trump privind bombardamentele asupra...
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
Digi Sport
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
(SP)ROMANIA BUCHAREST MARATHON
Restricţii de circulaţie de vineri până duminică în București, cu ocazia Maratonului Internaţional şi a unor evenimente sociale
Comuniști Moscova
Aproximativ 60 de persoane arestate la un miting comunist din Moscova, după ce participanții au scandat „Jos cu țarul”
trump danseaza
Trump anulează concertele „Freedom 250” după retragerea artiștilor și le înlocuiește cu „cel mai mare miting din toate timpurile”
European Council Summit In Brussels, Belgium - 19 Mar 2026
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting electoral. „Rușilor, plecați acasă!”
orban
Viktor Orban a fost huiduit la un miting în Ungaria
Recomandările redacţiei
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_009INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu propune un acord pe 6 luni cu partidele, pentru...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz: USR nu votează un guvern cu miniștri social-democrați...
steagul rusiei in spatele unuo gard de sarma ghimpata, metafora
UE a adoptat noi sancţiuni împotriva Rusiei, care vizează aproape...
Ultimele știri
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu Putin privind un armistițiu în sectorul energetic
Daniel Fenechiu și-a retras semnătura de pe proiectul pentru dezincriminarea posesiei de droguri: „Am crezut că vom avea o dezbatere”
„Hai, Ilie, guvernează”. Grindeanu îl acuză pe Bolojan de „fugă mascată” prin refuzul de a intra în guvern alături de PSD
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii își schimbă viața din temelii până la jumătatea lui noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
L-au dat afară după a treia înfrângere la rând: antrenorul și-a luat deja rămas-bun! Claudiu Niculescu, prima...
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Carlos Mora, transfer în Franța? „Avem discuții. Suma este de câteva milioane euro!”
Adevărul
Ce nu mai funcționează după al treilea atac asupra „Google-ului rusesc”, Yandex. Până și activitatea boților...
Playtech
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal...
Digi FM
Florin Răducioiu, dezvăluiri despre viața de lux din tinerețe: "Eram un personaj de circ". Vinuri de 10.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Alanyaspor! Transfer de 1 milion de euro pentru Ianis Hagi: au bătut palma
Pro FM
Taylor Swift și Travis Kelce, prima toamnă ca soț și soție. Imagini romantice dintr-o zi obișnuită în NYC
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Cum a învins iubirea Securitatea comunistă. Povestea româncei care a fentat regimul pentru a se căsători cu...
Newsweek
La aceste 2 bănci a intrat pensia pe card pe luna octombrie. Când primesc pensia restul pensionarilor?
Digi FM
Elena Ceaușescu ar fi luat o decizie drastică în privința Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu. De ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Un animal extrem de rar a fost surprins pentru a doua oară în 100 de ani. Cum arată creatura și de ce se...
Film Now
„Doi frumoși!” Scarlett Johansson și Adam Driver, împreună pe covorul roșu la șapte ani de la „Marriage...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan au apărut împreună la un ritual sacru din India