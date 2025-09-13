Live TV

Moody's confirmă ratingul României la „Baa3”, iar perspectiva rămâne negativă

Data publicării:
sigla moody's
Foto: Shutterstock

Agenţia de rating Moody's a confirmat vineri calificativul României la „Baa3”, perspectiva rămând negativă.

Decizia de a menţine perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al Guvernului, se arată într-un raport al Moody's, potrivit News.ro.

Potrivit agenției, măsurile fiscale adoptate de Guvern în iulie şi septembrie anul acesta au îmbunătăţit semnificativ perspectivele fiscale ale României faţă de aşteptările agenţiei, care în martie a schimbat perspectiva din stabilă în negativă.

Măsurile de consolidare combinate depăşesc 3% din PIB în 2025 şi 2026, principalii factori contributori fiind creşteri ale TVA şi indexarea îngheţării salariilor din sectorul public şi a pensiilor.

„Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor, precum şi riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, a arătat agenţia de rating.

Citește și: Concluziile delegației FMI după o vizită de zece zile în România. Cum evaluează specialiștii Fondului reformele Guvernului Bolojan

