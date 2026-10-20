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Moody’s explică de ce instalarea noului Guvern și adoptarea bugetului pentru 2027 sunt importante pentru România

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Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, discută cu Moody’s înaintea deciziei Fitch privind ratingul României. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
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Din articol
Moody’s estimează reducerea deficitului bugetar la 5,5% din PIB în 2027

Formarea unui nou Guvern și adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 ar contribui la menținerea credibilității fiscale a României, potrivit unei analize Moody’s Ratings. Agenția estimează că deficitul bugetar va scădea la 5,8% din PIB în 2026 și la 5,5% anul viitor, dar avertizează că ajustarea fiscală rămâne dificilă, în contextul creșterii cheltuielilor publice și al necesarului ridicat de finanțare.

Agenția internațională de rating Moody’s consideră că instalarea unui nou Executiv ar permite aprobarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an, o evoluție pozitivă pentru profilul de credit al României. Potrivit unui comentariu prezentat marți de Ministerul Finanțelor, continuitatea politicilor fiscale și stabilitatea politică sunt importante pentru menținerea încrederii investitorilor, mai ales într-o perioadă în care condițiile de finanțare de pe piețele internaționale devin mai restrictive.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că progresele realizate în reducerea dezechilibrelor bugetare trebuie continuate, iar viitorul buget trebuie construit pe estimări realiste și pe o gestionare atentă a cheltuielilor.

„Mesajul Moody’s trebuie citit în primul rând ca un argument pentru responsabilitate și continuitate. România a făcut progrese în corectarea dezechilibrelor bugetare, dar nu suntem la capătul acestui proces și nu ne permitem să pierdem, prin noi derapaje, ceea ce am reușit să corectăm cu atât de mult efort. Bugetul pentru 2027 va fi un test major de credibilitate: trebuie construit pe venituri realiste, priorități clare și cheltuieli pe care statul le poate susține efectiv. În condițiile în care necesarul de finanțare rămâne ridicat, disciplina bugetară nu este o opțiune, ci o condiție pentru protejarea ratingului de țară, păstrarea încrederii creditorilor și menținerea capacității României de a-și finanța dezvoltarea”, a declarat acesta. 

Moody’s estimează reducerea deficitului bugetar la 5,5% din PIB în 2027

Estimările agenției privind evoluția finanțelor publice rămân neschimbate. Deficitul bugetar ar urma să se reducă de la 7,9% din PIB în 2025 la 5,8% în 2026 și la 5,5% în 2027. În paralel, deficitul primar, calculat fără cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice, este estimat la 2,7% din PIB în acest an și la 2,3% anul viitor.

Cu toate acestea, Moody’s a atras atenția că România va trebui să gestioneze presiunile generate de majorarea cheltuielilor cu dobânzile, a celor de personal și de necesarul suplimentar de finanțare pentru apărare. Continuarea reformelor structurale este considerată necesară pentru stabilizarea datoriei publice și îmbunătățirea sustenabilității acesteia.

Ministerul Finanțelor a anunțat că pregătirea bugetului pentru 2027 va avea în vedere controlul cheltuielilor publice, îmbunătățirea colectării veniturilor și protejarea investițiilor necesare dezvoltării economice, precum și respectarea angajamentelor asumate în procesul de consolidare fiscală.

România are în prezent un rating Baa3, cu perspectivă negativă, din partea Moody’s. Comentariul publicat de agenție nu reprezintă o nouă acțiune de rating, astfel că evaluarea de țară rămâne neschimbată.

Editor : A.D.

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