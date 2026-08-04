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„Moody's, următorul test de rating al României”. Alexandru Nazare: Obiectivul este revenirea perspectivei de la „negativă” la „stabilă”

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Alexandru Nazare
Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
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Din articol
Bugetul pe 2027, pregătit încă din această toamnă

Ministerul Finanțelor pregătește următoarea evaluare a României de către agenția de rating Moody's, după ce Fitch a reconfirmat, săptămâna trecută, calificativul de investiții. Într-o postare publicată marți pe Facebook, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că obiectivul nu este doar menținerea ratingului de țară, ci și revenirea perspectivei de la „negativă” la „stabilă”.

„Moody's, următorul test de rating al României. După rezultatul favorabil obținut la finalul săptămânii trecute în dialogul cu Fitch, la Ministerul Finanțelor pregătim intens zilele acestea următoarea evaluare importantă, cea a agenției internaționale Moody's. Miza nu este doar menținerea ratingului - un obiectiv care nu este facil în contextul actual - ci recâștigarea perspectivei stabile. Din acest punct de vedere, traiectoria politică a României în perioada următoare rămâne un element decisiv”, a scris Nazare.

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Potrivit ministrului Finanțelor, menținerea calificativului de investiții de către Fitch nu reprezintă un motiv de relaxare, ci o oportunitate care trebuie valorificată prin continuarea consolidării fiscale.

„Prin menținerea calificativului de investiții acordat de Fitch am câștigat o fereastră de timp. Acesta nu este un răgaz de respiro, ci trebuie valorificat printr-un plan fiscal-bugetar credibil pentru 2027 și pentru anii următori, bazat pe măsuri predictibile, disciplină și continuitate. Există două elemente pe care agențiile de rating le urmăresc cu maximă atenție. Primul este stabilitatea politică, care asigură credibilitatea strategiei economice. Investitorii și agențiile de rating au nevoie de certitudinea că reformele asumate vor fi implementate consecvent, indiferent de presiunea momentului. Al doilea este credibilitatea bugetară. Aceasta nu se câștigă printr-o țintă de deficit anunțată la începutul anului. Se construiește și se apără în fiecare lună, prin execuție bugetară riguroasă, respectarea angajamentelor și rezultate măsurabile”, a explicat ministrul.

Bugetul pe 2027, pregătit încă din această toamnă

Alexandru Nazare spune că Ministerul Finanțelor a început deja pregătirea bugetului pentru 2027, întrucât agențiile de rating analizează capacitatea statului de a menține o strategie fiscal-bugetară pe termen lung.

„Am demarat deja discuțiile pentru pregătirea bugetului pentru 2027, care trebuie încheiat încă din această toamnă, pe ipoteze realiste, cu priorități clare și un calendar predictibil. Agențiile de rating evaluează nu doar bugetul unui an, ci capacitatea statului de a susține o strategie fiscal-bugetară coerentă pe termen lung”, a afirmat ministrul.

La finalul postării, Nazare a transmis că Ministerul Finanțelor continuă dialogul cu agențiile de rating și investitorii și spune că ținta este îmbunătățirea perspectivei asociate ratingului de țară.

„Continuăm să menținem în această perioadă dialogul activ 24h cu agențiile de rating și cu investitorii, prezentând cu seriozitate date și rezultate. De aceea, contăm pe sprijinul tuturor liderilor politici în perioada următoare pentru alinierea mesajelor de seriozitate și consecvență fiscal-bugetară. Obiectivul Ministerului Finanțelor nu este doar evitarea unei retrogradări a ratingului de țară, ci și readucerea perspectivei de rating de la „negativă” la „stabilă”, prin consolidarea credibilității României și continuarea măsurilor de responsabilitate fiscal-bugetară”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.

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