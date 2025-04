Vestea că fabrica de vagoane din Arad se închide din luna iunie a adus disperare printre sutele de angajați. Oamenii, mulți dintre ei trecuți de 50 de ani, au aflat peste noapte că vor fi concediați. Decizia de a pune lacătul pe fabrica inaugurată acum 130 de ani aparține proprietarilor americani, care invocă problemele logistice și costurile în creștere. Toată producția va fi mutată în celelalte două fabrici deținute de aceștia, la Caracal, respectiv Drobeta-Turnu Severin.

700 de muncitori s-au trezit peste noapte că sunt dați afară. Un lucru e cert: fabrica de vagoane de marfă Astra din Arad se închide.

Sergiu Pele, lider de sindicat Astra Vagoane Marfă: După ce am primit înștiințarea că fabrica se va închide, a fost lovitură grea. Moralul lor, săracii, e la pământ! Plus că au familie, au credite, plus că la noi în fabrică vârsta medie e 50 si ceva de ani. E mult mai greu să-și găsească de lucru. De când a venit domnul Trump acum, se pare că are boală și pe Europa și China, Iranul.

Mihaela Jude, inspector superior AJOFM Arad: AJOFM Arad a primit ieri (n. red. luni) notificare de concediere colectivă din partea unui angajator, având ca obiect de activitate fabricarea de material rulant, încetarea contractelor de muncă fiind prevăzută pentru sfârșitul lunii iunie, anul acesta.

Doar două salarii compensatorii vor primi angajații.

Angajat: Nu ne-am așteptat la așa ceva! Noi ne-am așteptat, sincer, un șomaj tehnic până să intre comenzile, să nu rămânem fără loc de muncă.

Ionel Rusu, fost lider de sindicat Astra Vagoane Marfă: Închiderea Astrei Vagoane Arad Marfă este act de crimă samavolnică industrială și economică, împotriva interesului Aradului, României sau Uniunii Europene.

Într-un comunicat, compania explică motivele pentru care a luat decizia de a închide fabrica: din cauza costurilor în creștere și a problemelor logistice:

„Această decizie a fost influențată de mai mulți factori, printre care presiunile tot mai puternice de la nivelul industriei de profil, costurile operaționale în creștere, prin comparație cu celelalte fabrici, dar și constrângerile logistice legate de vechimea unității și de mediul urban”, se arată în comunicatul de presă transmis de Greenbrier România.

Fabrica Astra Vagoane a fost construită în 1891, fiind prima cu acest profil din țară. Toata producția va fi mutată acum în celelalte două fabrici deținute de americani, la Caracal și Drobeta-Turnu Severin. Mai mulți dezvoltatori imobiliari și-au manifestat deja interesul pentru terenul pe care este construită fabrica.

