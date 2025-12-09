Live TV

Motivul pentru care România nu poate implementa conceptul de „Golden Visa”. Avize negative pe bandă rulantă pentru un proiect retras

Mai mulți parlamentari liberali au depus în urmă cu două luni un proiect prin care investitorii străini puteau obține drept de ședere temporară în România în schimbul unei investiții de cel puțin 400.000 de euro. Proiectul, însă, a obținut avize negative pe bandă rulantă, inclusiv din partea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), astfel că a fost retras de pe circuitul parlamentar.

Proiectul a fost depus în octombrie de mai mulți senatori PNL și implementa conceptul de „Golden Visa” în România.

Concret, investitorii străini puteau obține drept de ședere temporară în România pentru următorii 5 ani, includerea membrilor de familie în același permis de ședere, acces la rezidență permanentă după împlinirea termenului de 5 ani și posibilitatea de a obține cetățenia română, dacă:

  • Achiziționau titluri de stat românești în valoare de minimul 400.000 de euro;
  • Achiziționau una sau mai multe proprietăți imobiliare în România, în valoare totală de cel puțin 400.000 de euro;
  • Investeau cel puțin 400.000 de euro în fonduri de investiții românești;
  • Achiziționau acțiuni de cel puțin 400.000 de euro la companii cu capital de stat românesc listate la Bursa de Valori București;

În expunerea de motive se vorbea de nevoia ca România să aibă „o strategie modernă de atragere de capital străin” și că proiectul ar aduce creșterea fluxului de investiții străine și dezvoltarea pieței imobiliare.

Însă proiectul senatorilor PNL a obținut avize negative pe bandă rulantă din partea autorităților statului și a fost retras de pe circuitul parlamentar. 

„În urma comunicărilor și consultărilor instituționale, am înțeles minusurile formulării inițiale și, tocmai pentru a construi un cadru impecabil, am solicitat retragerea proiectului. Nu există niciun alt interes în acest demers decât unul singur: să atragem capital serios în România, în condiții de securitate, transparență și responsabilitate față de statul român și investitori”, a transmis Varga Glad, unul dintre inițiatorii proiectului, pe Facebook. 

CSAT: „Demersul legislativ nu este oportun”. Care sunt motivele invocate

CSAT a subliniat că „demersul legislativ nu este oportun”, că reprezintă „un risc la adresa securității naționale” și a dat aviz negativ proiectului pentru introducerea „Golden Visa”.

CSAT citează în punctul de vedere formulat un raport al Comisiei Europene care arată că sistemele de tip „Golden Visa” și „Golden Passport” prezintă „riscuri în special în ceea ce privește securitatea, spălarea de bani, evaziunea fiscală și corupția”.

„Aceste programe pot afecta percepţia internaţională a statului, fiind adesea asociate cu vulnerabilităţi la corupţie şi accesul rapid al unor persoane cu antecedente la drepturi şi resurse naţionale”, potrivit avizului CSAT.

CSAT arată și că obținerea permisului de ședere de către un cetățean al unui stat din afara Uniunii Europene poate vulnerabiliza întreg spațiul Schengen.

„Deşi sunt enumerate mai multe domenii de investiţii, eligibile pentru obţinerea permisului de şedere temporară pe 5 ani, din practica altor state membre UE, se aşteaptă ca marea majoritate a acestor investiţii să se concentreze În domeniul imobiliar, fapt ce va conduce la creşteri semnificative ale preţurilor terenurilor şi locuinţe]or, inclusiv de natură speculativă, cu efecte negative în societate”, mai arată CSAT.

  • Aviz negativ au mai dat Comisia pentru politică externă, Comisia pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială, Comisia pentru administrație publică, Comisiile parlamentare pentru controlul SRI, toate fiind comisii din Parlament, dar și Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ 

Legea le oferă posibilitatea investitorilor străini să obțină viză de ședere

Legea prevede deja o posibilitate ca investitorii străini să obțină „viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități comerciale”, însă se acordă pentru o perioadă limitată, de până la 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire. 

„Acest tip de viză se acordă, pe baza avizului Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine, străinilor care sunt acționari ori asociați, cu atribuții de conducere sau de administrare, ai unor societăți comerciale, persoane juridice române, care urmează să realizeze o investiție, în condițiile prezentului articol”, potrivit Articolului 43 din Ordonanța de Urgență privind regimul străinilor în România.

Aceștia sunt obligați să realizeze o investiție aducând „un aport de capital sau tehnologie în valoare de minimum 100.000 de euro pentru o societate cu răspundere limitată și cel puțin 150.000 de euro pentru o societate pe acțiuni” și să creeze cel puțin 10 noi locuri de muncă pentru o SRL și 15 noi locuri de muncă pentru o SA.

Dreptul de ședere pentru desfășurarea de activități comerciale poate fi prelungit cu până la trei ani, dacă străinii dovedesc că au făcut investiții de minimul 500.000 de euro sau au creat peste 50 de locuri de muncă.

