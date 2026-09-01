Motorina s-a ieftinit cu 17 bani pe litru, după ce acciza a fost redusă cu 25%. Prețul ar putea crește însă din nou

Șoferii care fac astăzi un plin de 50 de litri de motorină vor plăti mai puțin cu 8,5 lei față de ziua de ieri. Este prima zi cu acciza la acest carburant redusă la 25%, iar efectele au început să se vadă de la miezul nopții. Benzinăriile au afișat prețuri mai mici cu 17 bani pentru un litru de motorină.

Nivelul accizei în cazul motorinei este redus cu 25% în prezent, comparativ cu 20% în ultimele două săptămâni. În prezent, un litru de motorină costă între 9,97 lei și 10,23 lei.

În prezent se văd efectele tuturor măsurilor fiscale agreate de către Parlament: limitarea adaosului comercial la media de anul trecut, precum și o reducere a accizei în cazul motorinei cu 25%.

Experții susțin, pe de altă parte, că această ieftinire apărută peste noapte, de 17 bani pe litru, ar putea fi absorbită în zilele următoare. Pe piața internațională, în prezent, o tonă de motorină costă în jur de 1.350 de dolari, în creștere cu aproximativ 10–12% comparativ cu săptămâna trecută.

În cazul benzinei, prețurile sunt neschimbate de mai bine de două săptămâni.

Potrivit Ministerului Finanțelor, noua ajustare a accizei la motorină reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 1-15 septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piaţa internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 funcţionează gradual, în funcţie de evoluţiile din piaţa internaţională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenţie temporară şi calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piaţă şi transmisă mai departe în economie”, a spus Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanţelor, potrivit unui comunicat de presă citat de News.ro.

Potrivit Ministerului Finanţelor, intervenţia vizează limitarea efectului de propagare în lanţ al costurilor cu carburanţii, în special în sectorul de transport şi logistică, cu impact direct asupra preţurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 funcţionează dinamic, prin reevaluări periodice la fiecare două săptămâni.

Editor : M.B.