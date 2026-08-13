România nu este pregătită în prezent pentru trecerea la euro și nu îndeplinește niciunul dintre criteriile necesare, a declarat joi guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la prezentarea Raportului asupra inflației - august 2026. El spune că prioritatea trebuie să rămână corecția fiscală și reducerea deficitului bugetar sub 3%, iar un calendar realist pentru adoptarea monedei euro nu poate fi stabilit acum. În opinia sa, ar mai fi nevoie de „câțiva ani buni”, în orice caz după alegerile din 2028.

Întrebat cât de pregătită este România pentru trecerea la moneda euro, Mugur Isărescu a amintit că BNR a susținut în trecut acest proces și că, până în 2018, la banca centrală au avut loc ședințele Comitetului de Trecere la Euro.

„Banca Națională a sprijinit și în trecut, inclusiv printr-un adevărat secretariat pentru trecerea la euro. Până prin 2018, aici, în sala asta, au avut loc ședințele Comitetului de Trecere la Euro. Am mai spus de câteva ori. Noi am ajuns atunci, în discuțiile din 2011-2012, și la detalii: pe unde să intre mașinile cu numerar în țară și care să fie sucursalele care au suficiente depozite mari și unde să postăm, ca să spunem așa, să așezăm stocul de numerar”, a declarat acesta.

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Guvernatorul BNR a spus că acel proces s-a întrerupt în 2018, după ce alte priorități au trecut în prim-plan, atât în România, cât și la nivel european. El a amintit și de tentativa din perioada 2013-2014, când România îndeplinea criteriile necesare, dar contextul extern era nefavorabil, pe fondul crizei Greciei și al problemelor din zona euro.

„Președintele Băsescu a avut proiectul 2014, însă contextul, vă aduc aminte, și aduc aminte la toată lumea, că, dacă chiar se discută de îndeplinirea criteriilor, atunci s-au îndeplinit criteriile și noi am contribuit la asta. (...) Dar în 2013-2014 contextul extern nu a fost favorabil. Criza Greciei, criza zonei euro, atunci a fost perioada în care se vorbea chiar de dezmembrarea zonei, dispariția zonei euro, și a apărut președintele Draghi cu formularea lui că vom face tot ca să păstrăm moneda euro. Deci nu se discuta atunci să mai intre o nouă țară în zona euro”, a explicat el.

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„Nu avem altă alternativă”

Isărescu a subliniat că România nu are opțiunea de a rămâne permanent în afara zonei euro, deoarece, prin Tratatul de Aderare, și-a asumat adoptarea monedei unice atunci când va îndeplini condițiile necesare.

„Mai este un lucru, ca să nu fie confuzii. Nu avem altă alternativă. Deci, în momentul în care am semnat Tratatul de Aderare, este trecut că vom trece la euro când condițiile vor fi cele necesare, când vom îndeplini condițiile. Nu avem statutul pe care l-a avut, de exemplu, Anglia sau Danemarca, să ne păstrăm moneda națională. Deci decizia este deja luată. O discuție este să vedem când să o facem, când să începem discuțiile. Suntem gata să scoatem de la naftalină, ca să spunem așa, toată structura organizatorică de secretariat. Însă trecerea la euro nu este un schimb facil de monedă. Hai să schimbăm o monedă. Nu. Este un proces politic complicat. Are componente și politice, și sociale. Se duce până în toată societatea. Și nu putem să o facem noi singuri. Noi avem un rol important, să zicem, dar Guvernul, Parlamentul, ei vor hotărî acest lucru. Noi putem să contribuim la formularea corectă a unui parcurs”, a explicat acesta.

Guvernatorul a spus direct că România nu îndeplinește în prezent niciunul dintre criteriile necesare pentru trecerea la euro și că prioritatea trebuie să fie corecția fiscală.

„Noi suntem pregătiți să o facem când societatea este pregătită. Acum, dumneavoastră mă întrebați pe mine dacă țara este pregătită. Nu avem niciun criteriu îndeplinit în momentul actual. În momentul actual, țara nu este pregătită și prioritatea este să facem această corecție fiscală, să rezistăm, să o păstrăm, pentru că experiența din 2014 ne arată că, dacă nu o păstrăm, nici nu putem să intrăm în mecanismul cursurilor de schimb. Acolo se spune clar: îndeplinești criteriile de performanță și, pe urmă, stai cel puțin doi ani în mecanismul cursurilor de schimb și nu se schimbă nimic. Nu trebuie să schimbi TVA-ul, nu trebuie să... Reziști și cursul de schimb este și el stabil. Deci nu este vorba să atingi așa: hai să ating acum țintele, după care mai vedem noi. Și, mai periculos decât asta, nu se poate discuta în termenii următori: hai repede să intrăm în zona euro, că ne disciplinează cei de acolo. Vă spun că nu merge. După criza Greciei, nu cred că Uniunea Europeană și cei care judecă acolo, dacă nu văd că ne putem autodisciplina să păstrăm indicatorii noi (...) nu cred că avem șanse să fim acceptați în mecanismul cursurilor de schimb”, a afirmat Isărescu.

„Câțiva ani buni ne trebuie”. Oricum, după alegerile din 2028

Întrebat în câți ani ar putea România, în mod realist, să treacă la moneda euro, guvernatorul BNR a spus că nu poate indica acum un termen precis.

„Acum nu pot să spun. Trebuie mai întâi să ajungem la sub 3% deficitul, pentru că de acolo o să tragă toate. Și deficitul extern, după mine. Unii spun că mai trebuie și la competitivitate. Mai judecăm. Dar din deficitul fiscal se trage și deficitul extern. Și inflația, o parte din inflație, că dacă ai un deficit de 9%, nu poți să spui că îți este ușor să combați inflația numai cu politica monetară. Și, în plus, ceea ce este foarte important, o instabilitate legislativă în domeniul fiscal remarcabilă, între ghilimele. De câte ori am dus TVA-ul în sus și în jos? Ia să ne aducem aminte. Deci, atunci, în 2014, când se spunea că intrăm în zona euro, în anul imediat următor s-a redus TVA-ul. Cam seamănă cu ce este în prezent. Prin primăvară auzeam la fel: cum ajungem la putere, reducem TVA-ul. Deci aici trebuie mult mai multă seriozitate”, a mai spus guvernatorul.

În opinia sa, România mai are nevoie de câțiva ani pentru a ajunge la o situație fiscală compatibilă cu adoptarea euro.

„Să mă întrebați pe mine, probabil că câțiva ani buni ne trebuie ca să ajungem cu fiscalitatea unde trebuie. Deci, oricum, după alegerile din 2028. Am văzut și prognoze. Trebuie să mă bag în discuția cu cei care au zis 10 ani, alții au zis 5 ani. Nu mi se pare serioasă discuția asta acum. Dar să începem cu o decizie politică. Adică să stabilim un calendar politic, cu angajamente politice la nivelul Parlamentului României, ca să spun așa, cu o dezbatere serioasă. Noi suntem gata să participăm din nou la acest proces”, a concluzionat Mugur Isărescu, la prezentarea Raportului asupra inflației - august 2026.

Editor : A.D.