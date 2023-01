Mugur Isărescu: „Progresele privind inflaţia se vor face treptat, că este un alt tip de inflaţie”

„Progresele în ceea ce priveşte inflaţia se vor face treptat, că este un alt tip de inflaţie”, a declarat, joi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, în conferinţa de prezentare a „Raportului asupra stabilităţii financiare - decembrie 2022”.

Isărescu vorbește despre o inflație generată de ofertă mai mult decât de cerere. „Că în România este inflaţie, ne batem cu ea, trebuie să asigurăm şi stabilitatea financiară şi progresele în ceea ce priveşte inflaţia se vor face treptat, că este un alt tip de inflaţie. Este cum se spunea pe vremea mea cost - push inflation, is not exactly demand pull, mainly cost push. Terminologia actuală a evoluat. Se vorbeşte de inflaţie pe partea ofertei”, a explicat guvernatorul BNR.

Isărescu face o comparație cu situația din anul precedent și spune că, deși România avea cea mai mare inflație din Europa în 2022, în 2023 țara noastră este pe a 8-a poziție, după state precum Ungaria, Cehia sau Polonia.

Captură video - Conferință de presă - Raport asupra stabilității financiare - 19 ianuarie 2023

„Privind stabilitatea financiară, ne-am preocupat în continuare de stabilitatea preţurilor. Avem în România o creştere masivă a inflaţiei, dar peste tot în lume s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că ne spălăm pe mâini. Dacă ne uităm şi facem comparaţii, că nu poţi să te uiţi numai la tine, trebuie să te uiţi şi la ce se întâmplă în lume, din 2019, în condiţiile în care ne-a preocupat stabilitatea financiară. Uitaţi curba României, cea cu albastru. Cu un an înainte eram chiar pe locul I, cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană. Am ajuns pe locul 8”, a spus Isărescu.

Guvernatorul BNR a afirmat că instituţia nu uită de stabilitatea preţurilor şi că lucrează împreună cu stabilitatea financiară şi cu stabilitatea preţurilor.

În ceea ce priveşte stabilitatea financiară, el a prezentat o comparaţie cu media europeană pe baza câtorva indicatori. În acest context, el a menţionat că o mare problemă după criza din 2008 a fost rata creditelor neperformate. „Mare problemă, în special după criza din 2008 - 2009 au fost creditele neperformante. Atât de mare încât putea să dărâme sistemul bancar din România", a spus sărescu. El a declarat că România stă mai bine decât media europeană. De asemenea, avem o acoperire mai bună cu provizioane a creditelor neperformante.

Inflația a scăzut ușor în decembrie, dar prețurile au continuat să crească

Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 16,4% în luna decembrie 2022, de la 16,8% în noiembrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 22,05%, mărfurilor nealimentare cu 14,95% şi a serviciilor cu 9,78%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică

În luna decembrie, preţurile de consum au crescut cu 0,37% comparativ cu luna precedentă, în condiţiile în care mărfurile alimentare au fost mai scumpe cu 1,26%, serviciile cu 0,67%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au ieftinit cu 0,32%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2022 - decembrie 2022) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2021 - decembrie 2021) este 13,8%. Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC), indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE, în luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 este 100,12%.

Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 14,1%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2022 - decembrie 2022) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2021 - decembrie 2021) determinată pe baza IAPC este 12%. Banca Naţională a României (BNR) a majorat la 16,3% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 11,2% pentru sfârşitul anului viitor, potrivit datelor prezentate în noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

