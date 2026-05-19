Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că leul nu a fost menţinut „artificial” de banca centrală, iar acest lucru se vede din evoluţia rezervelor valutare, care s-au dublat în ultimii cinci ani. Acesta a explicat că BNR a intervenit pe piaţă în principal prin cumpărări de valută, pentru a evita aprecierea puternică a monedei naţionale, şi a susţinut că intervenţiile recente au fost „mult mai mici” decât în perioada aprilie - mai 2025.

„Fac o precizare pentru că citesc tot felul de lucruri interesante pe la dumneavoastră, cum că e cursul artificial ţinut. Noi nu am ţinut cursul artificial şi asta se vede din evoluţia rezervelor. Trebuia să vindem cantităţi mari de valută ca să fi ţinut cursul jos artificial. Şi atunci cum mai creşteau rezervele internaţionale? Au crescut cu 40 de miliarde în ultimii cinci ani, 40 de miliarde de euro, adică s-au dublat”, a declarat Mugur Isărescu, în conferinţa de presă de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

Guvernatorul BNR a explicat că banca centrală a intervenit pe piaţă în principal prin cumpărarea de valută de la Ministerul Finanţelor, pentru a evita fluctuaţii puternice ale cursului de schimb.

„Am intervenit pe piaţă, dar am intervenit în principal cumpărând valută şi pentru a evita aprecierea leului. Grosul cumpărărilor le-am făcut nu direct din piaţă, ci de la Ministerul de Finanţe. Cu alte cuvinte, Ministerul de Finanţe, în loc să vândă încasările valutare din fonduri europene sau din împrumuturi externe direct în piaţă, cu variaţii foarte mari asupra cursului de schimb, le-a vândut Băncii Naţionale”, a afirmat Isărescu.

Acesta a explicat că volume foarte mari de valută introduse direct în piaţă ar fi dus la o apreciere rapidă a leului: „Când au nevoie de lei, ei nu vând 20 de milioane de euro, ci un miliard sau două miliarde de euro. Iar într-o piaţă valutară destul de subţire cum este a noastră, asta ar însemna o apreciere puternică a cursului”.

„Cursul s-ar fi făcut 4,4”

Mugur Isărescu a precizat că, în lipsa acestor intervenţii, cursul de schimb s-ar fi apreciat semnificativ.

„Acum câţiva ani am făcut un calcul că, dacă am fi lăsat Ministerul de Finanţe să vândă surplusul de valută în piaţă, cursul s-ar fi făcut 4,4. E o speculaţie contrafactuală, dar e clar că leul s-ar fi apreciat”, a mai transmis guvernatorul BNR.

Acesta a făcut referire şi la situaţia din Ungaria, unde banca centrală încearcă să limiteze aprecierea forintului după schimbarea guvernului şi intrările masive de capital.

„Probabil aţi auzit că după schimbarea guvernului au intrat masiv capitaluri şi vor să evite aprecierea cursului forintului. S-a apreciat cu zece la sută de când s-a schimbat guvernul şi bineînţeles că au început să plângă exportatorii. Dar nu orice exportatori. De regulă, exportatorii de produse manufacturate”, a declarat Isărescu.

„Intervenţiile au fost mult mai mici decât anul trecut”

Guvernatorul BNR a susţinut că intervenţiile recente ale băncii centrale au fost mult mai reduse decât cele din perioada aprilie - mai 2025.

„De regulă nu comentăm intervenţiile în piaţă, dar pentru că se discută de dimineaţa până seara sub diverse forme, trebuie să vă spun că, spre deosebire de aprilie-mai anul trecut, intervenţiile acestea au fost mult mai mici acum. Mult, mult mai mici. Şi cursul se pare că şi-a găsit un nivel de echilibru. Posibil să fie aici”, a spus Mugur Isărescu.

Acesta a avertizat că stabilitatea cursului depinde în continuare de corecţia fiscală şi de stabilitatea politică: „Se pare că la nivelul actual ne putem permite o flexibilitate mai mare a cursului, pentru că rezervele sunt la nivel adecvat. Cursul pare să fie echilibrat pe piaţă. Depinde însă de continuarea constrângerii fiscale, continuarea corecţiei fiscale şi de stabilitatea politică. Pieţele sunt foarte sensibile la ambii factori: stabilitate politică, să avem cât mai repede un guvern, şi continuarea corecţiei fiscale”.

La final, acesta a avertizat că inclusiv declaraţiile publice pot influenţa pieţele financiare.

„De multe ori nu numai faptele strică, ci şi vorbele spuse aiurea sau în momente nepotrivite”, a concluzionat Mugur Isărescu.

