Live TV

Video Mugur Isărescu respinge acuzațiile privind un curs euro „ținut artificial”: „Dacă vindeam masiv valută, cum mai creșteau rezervele?”

Data publicării:
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„Cursul s-ar fi făcut 4,4” „Intervenţiile au fost mult mai mici decât anul trecut”

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că leul nu a fost menţinut „artificial” de banca centrală, iar acest lucru se vede din evoluţia rezervelor valutare, care s-au dublat în ultimii cinci ani. Acesta a explicat că BNR a intervenit pe piaţă în principal prin cumpărări de valută, pentru a evita aprecierea puternică a monedei naţionale, şi a susţinut că intervenţiile recente au fost „mult mai mici” decât în perioada aprilie - mai 2025.

„Fac o precizare pentru că citesc tot felul de lucruri interesante pe la dumneavoastră, cum că e cursul artificial ţinut. Noi nu am ţinut cursul artificial şi asta se vede din evoluţia rezervelor. Trebuia să vindem cantităţi mari de valută ca să fi ţinut cursul jos artificial. Şi atunci cum mai creşteau rezervele internaţionale? Au crescut cu 40 de miliarde în ultimii cinci ani, 40 de miliarde de euro, adică s-au dublat”, a declarat Mugur Isărescu, în conferinţa de presă de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Guvernatorul BNR a explicat că banca centrală a intervenit pe piaţă în principal prin cumpărarea de valută de la Ministerul Finanţelor, pentru a evita fluctuaţii puternice ale cursului de schimb.

„Am intervenit pe piaţă, dar am intervenit în principal cumpărând valută şi pentru a evita aprecierea leului. Grosul cumpărărilor le-am făcut nu direct din piaţă, ci de la Ministerul de Finanţe. Cu alte cuvinte, Ministerul de Finanţe, în loc să vândă încasările valutare din fonduri europene sau din împrumuturi externe direct în piaţă, cu variaţii foarte mari asupra cursului de schimb, le-a vândut Băncii Naţionale”, a afirmat Isărescu.

Acesta a explicat că volume foarte mari de valută introduse direct în piaţă ar fi dus la o apreciere rapidă a leului: „Când au nevoie de lei, ei nu vând 20 de milioane de euro, ci un miliard sau două miliarde de euro. Iar într-o piaţă valutară destul de subţire cum este a noastră, asta ar însemna o apreciere puternică a cursului”.

„Cursul s-ar fi făcut 4,4”

Mugur Isărescu a precizat că, în lipsa acestor intervenţii, cursul de schimb s-ar fi apreciat semnificativ.

„Acum câţiva ani am făcut un calcul că, dacă am fi lăsat Ministerul de Finanţe să vândă surplusul de valută în piaţă, cursul s-ar fi făcut 4,4. E o speculaţie contrafactuală, dar e clar că leul s-ar fi apreciat”, a mai transmis guvernatorul BNR.

Acesta a făcut referire şi la situaţia din Ungaria, unde banca centrală încearcă să limiteze aprecierea forintului după schimbarea guvernului şi intrările masive de capital.

„Probabil aţi auzit că după schimbarea guvernului au intrat masiv capitaluri şi vor să evite aprecierea cursului forintului. S-a apreciat cu zece la sută de când s-a schimbat guvernul şi bineînţeles că au început să plângă exportatorii. Dar nu orice exportatori. De regulă, exportatorii de produse manufacturate”, a declarat Isărescu.

„Intervenţiile au fost mult mai mici decât anul trecut”

Guvernatorul BNR a susţinut că intervenţiile recente ale băncii centrale au fost mult mai reduse decât cele din perioada aprilie - mai 2025.

„De regulă nu comentăm intervenţiile în piaţă, dar pentru că se discută de dimineaţa până seara sub diverse forme, trebuie să vă spun că, spre deosebire de aprilie-mai anul trecut, intervenţiile acestea au fost mult mai mici acum. Mult, mult mai mici. Şi cursul se pare că şi-a găsit un nivel de echilibru. Posibil să fie aici”, a spus Mugur Isărescu.

Acesta a avertizat că stabilitatea cursului depinde în continuare de corecţia fiscală şi de stabilitatea politică: „Se pare că la nivelul actual ne putem permite o flexibilitate mai mare a cursului, pentru că rezervele sunt la nivel adecvat. Cursul pare să fie echilibrat pe piaţă. Depinde însă de continuarea constrângerii fiscale, continuarea corecţiei fiscale şi de stabilitatea politică. Pieţele sunt foarte sensibile la ambii factori: stabilitate politică, să avem cât mai repede un guvern, şi continuarea corecţiei fiscale”.

La final, acesta a avertizat că inclusiv declaraţiile publice pot influenţa pieţele financiare.

„De multe ori nu numai faptele strică, ci şi vorbele spuse aiurea sau în momente nepotrivite”, a concluzionat Mugur Isărescu.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
vlad turcanu fb
3
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
4
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
sondaj
5
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
Digi Sport
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la sediul Băncii Naționale a României din București.
„S-ar putea să nu mai fim în toamnă chiar campioni la inflaţie”. Mugur Isărescu: „Ne trebuie însă guvern în mod clar”
sigla agentiei fitch
Ministerul Finanţelor: O analiză Fitch arată că România a redus deficitul, dar următorul test este continuitatea fiscală
ID187121-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
e-Factura de la 1 iunie: Ce categorii profesionale ar putea fi exceptate. Amendament adoptat în Comisia de Buget-Finanțe
ministerul finanțelor
Ministerul Finanțelor, după reconfirmarea ratingului României și avertismentul asupra retrogradării: „Trebuie să fim foarte atenţi”
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, despre extinderea e-Factura pentru persoanele fizice cu afaceri mici: „Să vedem dacă este într-adevăr necesară”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR...
Eurovision 2026 Final, Wien, Austria - 16 May 2026
Pe cine ajută scandalul de la Eurovision. Expert din Moldova: „Este...
sigle psd si pnl
PNL cere PSD să nu se mai „ascundă” în spatele ideii de tehnocrat și...
claudiu manda
Claudiu Manda, secretar general al PSD, mesaj pentru Ilie Bolojan...
Ultimele știri
„Sunt foarte mulți”. Spitalele militare din Rusia nu mai au locuri disponibile pentru soldații împușcați de ucraineni
Avertisment pentru șoferi: CNAIR a identificat două site-uri neautorizate care vând roviniete mai scumpe
Cum ar putea reacționa Iranul la noi atacuri ale SUA și Israelului. Strâmtoarea asupra căreia Teheranul și-ar putea exercita controlul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pamela Anderson, adevărul despre viața amoroasă. Cum de a pus Tom Cruise ochii pe ea: "A existat cu siguranță...
Cancan
Cum am ajuns să fac plajă alături de caprele din Grecia. Cât m-a costat sejurul de 9 zile în Samothraki
Fanatik.ro
Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB! Declarație surpriză a fostului internațional: “Este cea mai bună...
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Pleacă Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova?! Managerul sportiv dă cărţile pe faţă: „Simte că e...
Adevărul
TVA de 11% la locuințele noi. Proiectul care schimbă regulile în imobiliare și criteriul eliminatoriu pentru...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
Marion Cotillard, superbă alături de fiul său, la Cannes. I-a însoțit și Guillaume Canet, fostul ei partener...
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile...
Newsweek
Casa de Pensii precizări pentru pensionarii cu grupe de muncă. Cine primește o creștere cu 50% a punctajelor?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...