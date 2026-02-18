Live TV

Video Mugur Isărescu: „România ar putea discuta despre adoptarea euro în aproximativ cinci ani, dacă deficitul bugetar scade sub 3%”

Data publicării:
Central Bank of Romania, Q1 Report, Disinflationary Trend, Bucharest, Romania - 15 May 2024
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Foto: Profimedia Images
Din articol
Deficitul bugetar, o problemă structurală Euro, posibil după stabilizarea finanțelor publice BNR susține aderarea la zona euro

România ar putea începe discuțiile concrete privind aderarea la zona euro în aproximativ cinci ani, însă doar în condițiile în care deficitul bugetar va fi redus sub pragul de 3% și economia va reuși să mențină o creștere sustenabilă, a declarat miercuri guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, în conferința de presă de prezentare a Raportului asupra inflației - februarie 2026.

Guvernatorul BNR a explicat că reducerea deficitului reprezintă principala condiție pentru stabilitatea macroeconomică necesară trecerii la moneda unică europeană, subliniind că acest proces nu este unul simplu.

Deficitul bugetar, o problemă structurală

Mugur Isărescu a insistat că deficitul nu trebuie privit ca responsabilitatea unui anumit guvern sau a unor persoane, ci ca o problemă acumulată în timp, la nivelul întregii economii.

„Nu e deficitul lui X sau lui Y. L-au făcut diverse în guvern, dar e deficitul țării”, a afirmat acesta, adăugând că trebuie finanțat pentru a permite funcționarea statului. În lipsa finanțării, a avertizat guvernatorul, statul nu ar mai putea plăti pensii sau salarii în sectorul public.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestuia, o parte importantă a datoriei publice reflectă subfinanțarea cronică a unor sectoare esențiale, precum sănătatea, educația, apărarea sau ordinea publică, probleme existente de zeci de ani.

„Sectoarele de bază publice din România au fost mereu subfinanțate. Nu putem să ne întrebăm cine le-a făcut. Ele trebuie echilibrate”, a spus guvernatorul BNR, adăugând că procesul de corecție „va fi dureros”.

Euro, posibil după stabilizarea finanțelor publice

În ceea ce privește calendarul aderării la zona euro, Mugur Isărescu a explicat că, dacă programul actual de reducere a deficitului sub 3% în următorii doi-trei ani va funcționa, România ar putea ajunge să discute concret despre adoptarea monedei unice peste aproximativ cinci ani.

Totuși, acesta a atras atenția că reducerea deficitului nu este suficientă, fiind necesară și scăderea datoriei publice ca pondere în PIB, ceea ce presupune ani de creștere economică mai rapidă decât deficitul bugetar.

„După ce venim cu deficitul sub 3%, trebuie să avem creștere mai mare decât deficitul. Altfel, aritmetic, nu ai cum să ajungi la situația asta”, a explicat Isărescu.

Totodată, acesta a criticat și comparațiile frecvente cu Bulgaria, care a făcut pași spre aderarea la zona euro, arătând că mai multe economii importante din regiune nu au adoptat încă moneda unică.

„De ce nu a intrat Polonia? De ce nu a intrat Ungaria? De ce nu a intrat Cehia?”, a întrebat retoric Isărescu, subliniind că România se află într-o situație comparabilă cu aceste state.

El a dat exemplul Poloniei, unde datoria publică se apropie de 60-70% din PIB, arătând că și România are nevoie de mai mulți ani pentru a reduce nivelul datoriei sub pragurile considerate sustenabile.

BNR susține aderarea la zona euro

Mugur Isărescu a respins ideea că sistemul bancar sau Banca Națională s-ar fi opus vreodată adoptării monedei euro, precizând că instituția a sprijinit constant acest obiectiv.

Potrivit guvernatorului, până în 2018 a funcționat un comitet dedicat pregătirii trecerii la euro, existând inclusiv planuri logistice privind distribuția numerarului. Tema a fost însă abandonată ulterior, pe fondul pandemiei și al războiului din regiune.

„În această instituție puteți să aveți toată garanția că sprijinim pe toate căile rezonabile și adevărate intrarea în zona euro”, a concluzionat guvernatorul BNR.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mugur isărescu, portret
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta miercuri Raportul trimestrial asupra inflației. Care sunt noile prognoze
democratie dictatura sondaj balanta
Dictatura este preferabilă democrației, consideră unu din cinci europeni, potrivit unui sondaj realizat inclusiv în România
gaze aprinse la aragaz
Guvernul pregătește noua schemă pentru prețul gazelor după 1 aprilie 2026. Cum vor fi calculate facturile pentru populație
Supermarket în Rusia
Castravetele, cel mai recent simbol al creșterii prețurilor în Rusia: „Sunt scandaloase. Cândva se spunea că ouăle sunt «de aur»”
bnr
BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50% pe an, pe fondul unei inflații ridicate și al încetinirii economiei
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - METEO - ZAPADA - 26 NOI 2023
HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine...
om traverseaza strada acoperita de zapada mare, ninge
Alerte de viscol și ninsori în București și alte 25 județe: Strat de...
putin bucuresti
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din...
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
București, sub nămeți. Ninsori abundente și sute de apeluri de...
Ultimele știri
La Geneva s-au reluat negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA. O zi „dificilă, dar practică”
Avioanele Air Force One renunță la culorile legendare din era Kennedy, adoptând un design dorit de Trump. Va fi și o dungă aurie
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. „Trebuie să fiu îngrijorată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu femeia agresată de socrul lui Călin Georgescu la o petrecere. Motivul pentru care a fost...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Simona Halep, martoră la drama unei sportive de top! Cine e bărbatul lângă care a apărut la Dubai. FOTO
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
Pro FM
Val de reacții după ce North West și-a etalat piercing-urile pe rețelele sociale. Kim Kardashian a apărat-o...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Cum ține Casa de Pensii la secret modul de calcul al pensiilor? Pensionarii purtați pe drumuri și în instanță
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Misterioasa Penelope Cruz, despre rolul din „The Bride!”. Cum o vede regizoarea Maggie Gyllenhaal: „Cu...
UTV
Dosar de șantaj și percheziții în scandalul Bostanică-Beregoi.