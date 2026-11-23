Programul Rabla ar urma să primească în 2027 un buget mai mare decât alocarea de 300 de milioane de lei din acest an, iar viitoarele criterii de eligibilitate ar urma să acorde prioritate autoturismelor produse în România și în celelalte state ale Uniunii Europene, a anunțat luni ministra Mediului, Natalia Intotero.

„Față de anul 2026, când a fost o deschidere către piața internațională, când, pe baza ecotichetelor, cei care și-au dorit să beneficieze de Programul Rabla și-au putut achiziționa autoturisme din întreaga lume, noi dorim ca pentru anul 2027 să avem un buget mai mare și, de asemenea, să avem o atenție în primul rând ancorată asupra țărilor din Uniunea Europeană și, respectiv, România”, a declarat Natalia Intotero, la Pitești, în cadrul dezbaterii „Viitorul uzinei Dacia Mioveni”, organizată de Blocul Național Sindical, Federația IndustriALL BNS și Sindicatul Autoturisme Dacia.

Ministra nu a indicat valoarea bugetului avut în vedere pentru 2027 și nici criteriile exacte prin care programul ar urma să acorde prioritate autoturismelor fabricate în România și în Uniunea Europeană.

Bugetul programului a scăzut de la 1,2 miliarde la 300 de milioane de lei

Programul Rabla a avut în 2026 un buget total de 300 de milioane de lei, după ce în 2025 finanțarea a fost de 200 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate de ministra Mediului.

Natalia Intotero a comparat aceste sume cu bugetele din perioada 2023-2024, când finanțarea programului ajungea la 1,2 miliarde de lei, și a susținut că reducerea alocărilor din ultimii doi ani a arătat o lipsă de interes din partea guvernelor pentru acest program.

„După cum știți, noi derulăm Programul Rabla. Din păcate, în ultimii doi ani, acest program a suferit de o lipsă de interes, să-i spun așa, din partea Guvernului. În 2025, bugetul a fost de 200 de milioane de lei, anul acesta bugetul a fost de 300 de milioane de lei, față de anii 2023-2024, când bugetul a fost de 1,2 miliarde de lei”, a afirmat ministra.

O nouă sesiune a Programului Rabla pentru persoanele fizice a fost deschisă la 3 noiembrie, folosind 35,389 milioane de lei rămase disponibile. Ecotichetele acordate au valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de sistemul de propulsie al vehiculului.

„Instituțiile statului ar trebui să folosească mașini produse în România”

Programul Rabla ar trebui să sprijine și producția auto locală, iar instituțiile publice să folosească într-o măsură mai mare autoturisme fabricate în România, a afirmat Natalia Intotero, invocând exemplul altor state europene care acordă prioritate producției interne.

„Prioritatea mea ca ministru, și nu doar a mea, este aceea de a acorda atenție acestui program și ne propunem un buget, în primul rând, mai mare pentru anul 2027 și, de asemenea, condiții de eligibilitate pentru autoturismele produse în Uniunea Europeană, cu precădere pentru ceea ce se poate face în România. Cred că, înainte de toate, trebuie să ne bucurăm și să fim mândri de ceea ce se realizează în România, produse de calitate, produse de care ar trebui să beneficieze toate instituțiile statului, așa cum se întâmplă și în alte țări din Uniunea Europeană”, a declarat ministra Mediului.

Anterior, Intotero a anunțat că ediția din 2027 ar urma să fie lansată în prima parte a anului, după stabilirea din timp a bugetului și a condițiilor împreună cu producătorii și dealerii auto. Criteriile avute în vedere ar urma să sprijine vehiculele fabricate în România și în celelalte state ale Uniunii Europene, în limitele permise de legislația europeană.

Editor : A.D.