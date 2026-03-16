Live TV

Video Nazare: Aderarea României la OCDE reduce costurile de finanțare și aduce investiții în plus

Data actualizării: Data publicării:
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Reducerea costurilor de finanțare și creșterea investițiilor

Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare a declarat luni, la lansarea Studiului Economic 2026 pentru România, elaborat de OCDE, că aderarea țării noastre la această organizație nu doar că reduce costurile de finanțare „de care avem nevoie ca de aer” pentru stabilizarea datoriei publice, ci și stimulează investițiile.

„Aș începe prin a spune că întreg efortul de elaborare a acestui studiu se suprapune cu efortul de consolidare bugetară. Acest efort a început în iunie anul trecut, printr-o consultare extinsă cu instituțiile din România și o colaborare foarte bună la nivelul structurilor OCDE și a fost dezbătut în Comitetul de Analiză Economică și Dezvoltare al OCDE pe 13 ianuarie, în momentul în care am prezentat datele finale ale studiului, pe toate cele patru subcomponente. Și dacă mai avea cineva vreo îndoială, dacă a fost o decizie bună, ca la sfârșitul anului trecut efortul de consolidare să genereze o țintă de deficit sub cea de 8,6, o țintă de deficit de 7,6 cash, vă spun încă o dată că a fost decisiv acest lucru și că pe 13 ianuarie, în Comitetul de Analiză Economică și Dezvoltare, două treimi din întrebările pe care le-am primit asupra studiului, au fost întrebări care vizau în mod direct consolidarea economică și dorința autentică a României de a face această consolidare și cât de importantă este ea în raport cu dezechilibrele”, a spus ministrul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Reducerea costurilor de finanțare și creșterea investițiilor

Nazare a explicat impactul aderării la OCDE asupra finanțelor României.

„Aderarea la OCDE ne aduce nu doar o scădere a costurilor de finanțare de care avem nevoie ca de aer, pentru a ține sub control și a stabiliza datoria publică cât mai repede, și, în al doilea rând, ne va aduce investiții în plus. Pentru că sunt investitori care au în mandatele lor investiționale condiția de aderare la OCDE și, în momentul când România va îndeplini această condiție, acești investitori vor avea și România pe radar. De aceea, în multe din cazurile în care am observat o aderare, imediat după, observăm și un nivel crescut al investițiilor. Deci avem două avantaje concrete pe care le vom vedea imediat cum România va adera la OCDE”, a mai spus el.

Ministrul a subliniat și importanța strategică a aderării la OCDE.

„La fel de important, la nivel strategic, aș spune că după aderarea la Uniunea Europeană, care a însemnat o armonizare de legislație, aderarea la NATO, care a însemnat mai multe capabilități, România trebuia să arate că avem capabilități în plus. Aderarea la OCDE înseamnă, în fapt și în drept, o garanție că instituțiile funcționează eficient, indiferent de ciclul economic. Acesta e mesajul pe care îl transmitem nu doar OCDE, îl transmitem românilor. Și aderarea la OCDE înseamnă o funcționare mai bună a instituțiilor, ceea ce generează prosperitate economică și creștere economică”, a adăugat Nazare.

Astfel, ministrul Finanțelor consideră că aderarea României la OCDE va avea efecte imediate și concrete atât asupra stabilității financiare, cât și asupra atractivității țării pentru investitori.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

