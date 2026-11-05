Nazare: „Astăzi am demarat în mod concret discuțiile pe bugetul anului 2027”. Ministerele au termen până miercuri să introducă datele

Ministerele au termen până miercuri, 11 noiembrie, să introducă în noua platformă informatică datele necesare pregătirii bugetului pentru 2027, a declarat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Unele instituții nu au început încă procedura, în timp ce altele au transmis doar o parte dintre informații.

Ministerul Finanțelor a început analiza datelor care vor fi folosite pentru estimarea veniturilor și stabilirea limitelor de cheltuieli pentru anul viitor.

Procesul de elaborare a bugetului se desfășoară, pentru prima dată, prin aplicația Buget NG, dezvoltată cu fonduri din PNRR. În ședința de Guvern de joi, ministrul Finanțelor a prezentat stadiul în care se află încărcarea informațiilor de către ordonatorii principali de credite.

„Astăzi am demarat în mod concret discuțiile pe bugetul anului 2027. Am avut prima informare în Guvern pe stadiul folosirii de către ordonatorii principali de credite a noii aplicații de construcție a bugetului, aplicația Buget NG, finanțată prin PNRR. Ordonatorii au început să încarce date în această aplicație. Unii mai mult, alții mai puțin. Am făcut un inventar și am prezentat prim-ministrului și celorlalți miniștri care este stadiul”, a declarat Alexandru Nazare la Conferința Națională AGRI4FUTURE.

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Unele ministere nu au introdus încă datele

Instituțiile au primit termene intermediare pentru luni și marți, iar termenul final este miercuri. După centralizarea datelor, Ministerul Finanțelor va începe analiza proiectelor propuse de fiecare minister.

„Mai e mult de lucru, dar sunt mulți ordonatori care deja au început să încarce date. Le-am dat termene săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, termen final, pentru a actualiza toate datele de care avem nevoie, astfel încât să putem lucra la prima etapă de pregătire a estimării veniturilor și a limitelor bugetare”, a explicat ministrul.

Nazare a precizat că nivelul de pregătire diferă de la o instituție la alta, iar o discuție despre măsurile concrete din buget ar fi prematură înainte de primirea tuturor informațiilor.

„Sunt unele ministere care nu au intrat încă în platformă. Sunt unele ministere care au încărcat date, dar parțial. Sunt alte ministere care au încărcat date, dar vor să facă modificări. Au termen până miercurea viitoare. Din acel moment vom începe să lucrăm, în mod concret, pe toate proiectele tuturor ministerelor. Fără date, nu este responsabil să te pronunți”, a afirmat acesta.

Ministerele trebuie să prezinte planurile de economii și comasări

Ministerul Finanțelor a trimis luni o adresă tuturor ordonatorilor principali de credite, prin care le-a solicitat să precizeze ce instituții intenționează să comaseze, ce economii pot realiza și cum vor prioritiza investițiile. Planurile trebuie elaborate de fiecare instituție, iar Ministerul Finanțelor le va centraliza și le va integra în construcția bugetară.

„Nu este un plan pe care să îl facă Ministerul Finanțelor. Este un plan pe care îl integrează Ministerul Finanțelor. Înțelegem că sunt foarte multe planuri și că ne dorim proiecte noi, dar, în același timp, trebuie să vedem și cum le finanțăm sustenabil”, a declarat Nazare.

Reorganizarea administrativă se numără printre proiectele avute în vedere pentru 2027. Ministerul Afacerilor Interne lucrează la acest proces, iar economiile estimate ar trebui să contribuie la ajustarea fiscal-bugetară fără blocarea investițiilor considerate prioritare.

„Sunt proiecte importante legate de reorganizarea administrativă. Sunt proiecte de care avem nevoie în 2027, astfel încât să reușim să facem ajustarea pentru anul viitor, pe care o așteaptă piața, dar să protejăm și investițiile importante. Sunt convins că undeva spre finalul lunii noiembrie vom fi mult mai aproape de o prezentare a proiectelor esențiale din bugetul anului 2027”, a susținut ministrul.

„Un buget credibil poate proteja ratingul de țară”

Ministrul Finanțelor consideră că modul în care va fi construit și executat bugetul pentru 2027 va conta în evaluările agențiilor de rating programate în primele trei luni ale anului viitor.

Obiectivul imediat este menținerea calificativului de investiții. Dacă execuția bugetară va arăta predictibilitate și continuarea consolidării fiscale, România ar putea avea șansa îmbunătățirii perspectivei de rating de la negativă la stabilă, susține Nazare.

„Un buget credibil pentru 2027 înseamnă că intrăm în discuțiile cu agențiile de rating din ianuarie, februarie și martie foarte bine pregătiți să menținem acest rating. Dacă în execuția bugetului pe anul 2027 se întrevede că există predictibilitate, consecvență și seriozitate și bugetul se execută spre direcția de consolidare pe care ne-am angajat să o avem, avem șansa să ne îmbunătățim perspectiva de la negativă la stabilă. Ar fi fatal, la o datorie publică care a depășit 60%, să persistăm în aceleași greșeli. Este foarte important să arătăm că ne-am învățat lecția și că vrem cu adevărat dezvoltarea economică în România, pentru că o creștere economică sănătoasă se bazează pe disciplină. Fără disciplină nu există fundație, nu putem construi o casă pe nisip”, a afirmat ministrul.

În paralel, instituțiile trebuie să transmită Ministerului Finanțelor informațiile necesare raportului privind situația finanțelor publice, solicitat de premier. Datele vor fi centralizate într-un tabel comun, pe baza unor întrebări adresate tuturor ministerelor.

Editor : A.D.