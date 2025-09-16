Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus la Digi24 că Guvernul nu are în plan creșterea TVA. El adaugă că inflația în creștere, în urma adoptării pachetului de măsuri fiscale, este doar un fenomen temporar.

„Au fost speculații legate de mărirea TVA și am spus clar încă de acum o săptămână, încă din prima zi în care a venit FMI în România în vizita uzuală, că nu avem un plan o mărire a TVA. În momentul de față nu avem așa ceva în plan. E un semnal foarte important pentru tot mediul de business din România, care nu poate să reacționeze de la o zi la alta cu creșteri. Deci nu avem în plan o creștere a TVA”, a spus Nazare.

Întrebat dacă 2027 o să fie un an al relaxării, așa cum au spus recent mai mulți oficiali, ministrul a spus: „Important este că strategia, planul nostru este ca pe parcursul anului 2025 și pe parcursul anului 2026 să ajungem din nou la țintele stabilite în planul structural din 2024, adică spre un 6% deficit, ceea ce ne-ar aduce în linie cu toate angajamentele României în raport cu Comisia și cu agențiile de rating.

Deci, efortul pe care îl facem l-am făcut prin cele două pachete și prin măsurile suplimentare pe care le luăm, îl facem tocmai pentru a depăși această perioadă dificilă, dar, bineînțeles, vorbim de o chestiune temporară. Bineînțeles, odată cu ameliorarea situației deficitului și odată cu ameliorarea situației economice per ansamblu și bineînțeles, prin măsurile pe care le luăm în momentul de față - sunt măsuri care vor vor vor stimula însănătoșirea economiei”, a explicat ministrul.

„Creșterea încrederii pe care investitorii o au în România și a evaluărilor pe care economia României le primește, aceste lucruri vor fi bine primite de către investitori și România va fi mai bine privită în general, economic vorbind, ceea ce ar putea însemna și o creștere a investițiilor, o creștere a apetitului investitorilor pentru România. Suntem de 5 ani în deficit excesiv, avem cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Acestea nu sunt semnale care să atragă neapărat investitorii, dar odată ce transmitem semnalele că îndreptăm această situație, vom avea și îmbunătățiri. Din punctul meu de vedere, sunt optimist că vom depăși cu bine această situație, dar nu putem depăși fără să luăm măsuri”, a spus Nazare.

Ministrul a fost întrebat și despre creșterea inflației.

„Din evaluările Băncii Naționale și din evaluările noastre vorbim de o creștere temporară a inflației, chiar dacă nivelul este ridicat, acesta, în paralel cu măsurile de consolidare pe care le luăm, revine la finalul anului viitor în intervalul de referință, ceea ce înseamnă că este doar o chestiune temporară, nu este o chestiune permanentă. Și măsurile din pachetul 1 și măsurile din pachetul pachetul 2, plus rezultatele pe care le vom avea în această perioadă în privința ținerii sub control a cheltuielilor vor tempera ce puseu inflaționist”, crede Nazare.

Ministrul a vorbit și despre deficitul bugetar pe care îl va înregistra România anul acesta.

„Această nouă țintă a deficitului este negociată și discutată în paralel cu Comisia Europeană. Vom avea discuții și la Ecofin-ul (Consiliul pentru Afaceri Economice și Financiare, n.r.) informal care va avea loc în acest weekend și pe parcursul săptămânii viitoare vor fi și discuții în coaliție. Vorbim despre o țintă de deficit care va începe cu 8, deci va depăși 8%. Nu vreau să formulez exact această țintă în momentul de față, pentru că este încă în negociere”, a explicat el.

„Ce avem în calcul este ca prin rectificare, care va fi o revizuire importantă, o revizie majoră a actualului buget, care, repet, n-a fost construit pe baze realiste, să acoperim tot ce înseamnă cheltuieli esențiale, nevoi de fonduri europene, fie că e vorba de fonduri de coeziune, fie că e vorba de PNRR, astfel încât să menținem acest flux de investiții și de fonduri. Și bineînțeles, acoperim cheltuielile, acele cheltuieli care erau parțial acoperite prin bugetul în curs”, a spus Nazare.

„Nu întârzie rectificarea, e un proces normal și e un proces normal de negociere, mai ales în condițiile în situația în care suntem astăzi, în situația în care avem evaluări din șase în șase luni în procedura de deficit excesiv. Chestiunile legate de rectificare sunt, bineînțeles, sensibile și trebuie discutate înainte, astfel încât agrementul final pe care îl avem cu Comisia și semnalul pe care îl dăm către agenții să fie unul cât mai bun, că suntem aliniați cu Comisia pe această zonă. Și bineînțeles, în paralel ducem și negocierile politice în coaliție și discuțiile cu fiecare ordonator în parte. Deci lucrurile trebuie făcute temeinic. Am avut o discuție cu toți ordonatorii, vom continua discuțiile cu ordonatorii de credite în paralel, bineînțeles, discuțiile în coaliție și cu comisia în în în zilele următoare, astfel încât până la finalul lunii să avem să avem rectificarea”, a spus ministrul.

