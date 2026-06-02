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Nazare: Dacă România îşi menţine traiectoria fiscal-bugetară, poate aspira la îmbunătăţirea ratingului de ţară în 2027

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alexandru nazare
Alexandru Nazare a discutat marţi, la Viena, cu investitori internaţionali, reprezentanţi ai agenţiilor de rating şi FMI. Foto: Facebook/Alexandru Nazare

Dacă România reuşeşte să îşi mențină traiectoria fiscal - bugetară, poate aspira la îmbunătățirea ratingului de țară în 2027, a transmis marți seară ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Acesta a discutat marţi, la Viena, cu investitori internaţionali, reprezentanţi ai agenţiilor de rating şi FMI, în cadrul CEE Macro & Fixed Income Conference, organizată de J.P. Morgan.

"Astăzi am explicat direct celor care finanţează România statusul la zi al economiei noastre, unde ne situăm în legătură cu ţintele de deficit, cum folosim fondurile europene, care sunt riscurile perioadei următoare şi care este traiectoria asumată pentru următorii ani. Interesul pentru România este real. Dar la fel de reale şi legitime sunt şi întrebările investitorilor, în contextul actual. Întreaga comunitate internaţională de business analizează atent România - se uită la cifre, dar şi la stabilitatea deciziilor. Întrebările de astăzi au mers exact în punctele sensibile: dacă ţinta de deficit pentru 2026 poate fi atinsă, cum va fi construit bugetul pentru 2027, ce se întâmplă cu PNRR, cât de repede putem transforma SAFE în proiecte concrete şi dacă direcţia de consolidare fiscală rămâne aceeaşi după formarea noului guvern", a transmis Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Nazare a precizat că execuţia bugetară la patru luni ajută în acest tip de discuţii, în condiţiile în care deficitul a coborât la 1,17% din PIB, faţă de 2,92% din PIB în aceeaşi perioadă a anului trecut. "Pe partea de venituri, avem o creştere de 12% a veniturilor totale şi de 15,5% a veniturilor fiscale. TVA a crescut cu peste 22%, iar contribuţiile sociale cu aproape 9%. Aceste cifre transmit şi în extern faptul că ANAF începe să folosească mai bine instrumentele digitale, analiza de risc şi mecanismele noi de colectare", a adăugat ministrul.

Pe partea de cheltuieli, s-a redus presiunea pe cheltuieli curente şi s-a făcut loc pentru fonduri europene şi PNRR. Plăţile din fonduri europene au crescut puternic, iar investiţiile finanţate european sunt esenţiale în acest an, a subliniat Alexandru Nazare.

Totodată, şeful interimar de la Finanţe a menţionat că, în ceea ce priveşte PNRR, obiectivul este securizarea integrală a granturilor şi atragerea a cât mai mult din componenta de împrumut, acolo unde proiectele sunt realiste şi pot fi duse până la capăt.

SAFE a fost, de asemenea, un alt punct important pe agenda de discuţii. România a semnat acordul pentru 16,68 miliarde euro, o finanţare care poate susţine apărarea, infrastructura strategică, industria şi conectivitatea. Este o oportunitate majoră, dar trebuie transformată în proiecte concrete, consideră sursa citată.

"Pentru 2026, ţintele României sunt 6,2% deficit cash şi 6% deficit ESA. Am transmis investitorilor că acestea sunt realizabile dacă ritmul actual se păstrează şi reuşim să imprimăm continuitate reformelor demarate. Pentru 2027, cheia va fi bugetul. Investitorii aşteaptă un buget pregătit din timp, credibil, fără improvizaţii şi fără cheltuieli noi fără surse clare de finanţare. Am reluat astăzi mesajul pe care l-am transmis şi agenţiilor de rating: România are nevoie de un buget pentru 2027 care să confirme traiectoria de ajustare, nu să o pună sub semnul întrebării. Dacă România reuşeşte să îşi menţină traiectoria fiscal - bugetară, poate aspira la îmbunătăţirea ratingului de ţară în 2027. Investitorii nu cer promisiuni. Cer execuţie, stabilitate şi continuitate. Iar România are argumente bune, care trebuie susţinute prin cifre, decizii consecvente şi prin capacitatea de a duce reformele şi investiţiile până la capăt", a subliniat Alexandru Nazare.

Editor : A.P.

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