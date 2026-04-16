Nazare, discuții la Washington despre energie: „România are una dintre cele mai bune poziții în relația cu SUA”

Alexandru Nazare a discutat, joi la Washington, cu directorul Consiliului pentru Dominanţă Energetică de la Casa Albă Jarrod Agen despre consolidarea cooperării în domeniul energetic. „Am abordat oportunităţi de finanţare, dezvoltarea infrastructurii şi implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune”, a explicat ministrul de Finanțe.

„Reîntâlnire cu Jarrod Agen, directorul Consiliului pentru Dominanţă Energetică de la Casa Albă. Dialogul direct cu centrul de putere american confirmă că România se află într-una dintre cele mai bune poziţii din ultimii ani în relaţia cu administraţia SUA”, a scris Alexandru Nazare, joi pe Facebook.

El a explicat că discuțiile au continuat temele vizitelor anterioare la Washington: securitatea energetică, investițiile strategice și rolul României ca hub energetic regional.

„Am discutat despre consolidarea cooperării în domeniul energetic, continuând subiectele vizitelor anterioare la Washington: securitatea energetică, investiţiile strategice şi rolul României ca hub energetic regional. În mod concret, am abordat oportunităţi de finanţare, dezvoltarea infrastructurii şi implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune”, a mai spus ministrul.

Rolul Consiliului pentru Dominanţă Energetică

Potrivit lui Nazare, Consiliul pentru Dominanţă Energetică este o structură creată la Casa Albă pentru accelerarea proiectelor strategice și reducerea birocrației.

„Consiliul pentru Dominanţă Energetică este o structură creată la nivelul Casei Albe pentru a accelera proiecte strategice, a reduce birocraţia şi a coordona instituţiile-cheie – de la energie şi mediu până la comerţ şi politică externă. Funcţionează ca un task force cu influenţă directă în administraţia americană, iar Jarrod Agen este unul dintre actorii relevanţi în definirea politicilor energetice ale administraţiei Trump”, a precizat ministrul.

Oficialul român susține că întâlnirea are o miză importantă în contextul competiției globale pentru resurse.

„În contextul actual, marcat de competiţie globală pentru resurse şi de necesitatea reducerii dependenţelor strategice, întâlnirea are o miză majoră. România este foarte bine poziţionată în acest context, cu unul dintre cele mai echilibrate mixuri energetice şi capacitatea de a contribui la stabilitatea energetică a regiunii”, a adăugat Nazare.

El a subliniat că prioritatea Ministerului Finanțelor este atragerea de investiții și consolidarea parteneriatului strategic cu SUA.

„Din perspectiva Ministerului Finanţelor, prioritatea este să valorificăm această oportunitate, prin atragerea de investiţii, susţinerea proiectelor strategice şi prin consolidarea poziţiei României ca partener predictibil şi competitiv. Parteneriatul cu Statele Unite, inclusiv prin dialog direct cu structuri importante ale administraţiei americane, este esenţial pentru a transforma aceste oportunităţi în rezultate concrete pentru economia românească”, a subliniat el.

Editor : Ana Petrescu