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Nazare, înainte de decizia Fitch: „Azi am continuat dialogul cu Moody’s. România are argumente solide pentru menținerea ratingului”

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Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, discută cu Moody’s înaintea deciziei Fitch privind ratingul României. Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
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Din articol
Nazare: „România are argumente solide”

Cu doar câteva ore înainte ca Fitch să anunțe decizia privind ratingul suveran al României, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că a continuat dialogul cu reprezentanții Moody’s. Potrivit acestuia, România are „argumente solide” pentru menținerea calificativului, pe fondul reducerii deficitului și al reformelor aflate în implementare.

Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Nazare a precizat că dialogul cu agențiile internaționale de rating continuă într-un moment considerat decisiv pentru evaluarea finanțelor publice ale României.

„Am avut astăzi o discuție complexă cu reprezentanții agenției Moody’s, în cadrul evaluării în curs asupra României. Am prezentat, și în acest context, cu rigoare, execuția bugetară, măsurile deja adoptate pentru reducerea deficitului, evoluția veniturilor și a cheltuielilor, reformele în implementare și planul de finanțare pentru perioada următoare. Discuțiile sunt foarte exigente, pentru că agențiile nu analizează doar cifrele la zi, ci și stabilitatea politică și capacitatea țării de a continua reformele și de a menține direcția fiscal-bugetară asumată”, a scris ministrul Finanțelor.

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Nazare: „România are argumente solide”

Ministrul Finanțelor susține că România poate prezenta argumente favorabile în fața agențiilor de rating, invocând reducerea deficitului bugetar și evoluția veniturilor în prima parte a anului.

„Din punct de vedere financiar, România are argumente solide: deficitul s-a redus semnificativ în primul semestru, veniturile au crescut, cheltuielile au fost ținute sub control, iar investițiile și fondurile europene continuă să susțină economia. În același timp, în ultimele zile, formațiunile politice au tratat cu responsabilitate procesul legislativ de adoptare a proiectelor de reforme cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depind sume importante de bani pentru țara noastră. Continuăm să apărăm cu maximă seriozitate poziția României și să demonstrăm cu toate argumentele disponibile că ajustarea fiscală produce rezultate. România trebuie să transmită, fără echivoc, stabilitate, coerență și responsabilitate”, a concluzionat ministrul Finanțelor.

Fitch urmează să publice vineri seară noua evaluare a ratingului suveran al României. În prezent, țara se află pe ultima treaptă recomandată investițiilor (investment grade) la cele trei mari agenții de rating, Fitch, Moody’s și Standard & Poor’s.

Editor : A.D.

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