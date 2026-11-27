Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că Guvernul intenționează să intervină în privința pensiilor, dar nu poate garanta că acestea vor crește anul viitor. Decizia privind pensiile și salariile va fi luată odată cu aprobarea bugetului pe 2027, estimată pentru a doua sau a treia săptămână din decembrie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întrebat dacă poate garanta majorarea pensiilor și salariilor, după ce președintele Nicușor Dan a spus că nu poate face acest lucru, Nazare a afirmat că răspunsul va depinde de cifrele cuprinse în buget și de decizia politică a Guvernului.

„Toate deciziile legate de acțiunile importante din bugetul pe 2027 se stabilesc în momentul aprobării acestui document în Guvern, moment pe care noi îl estimăm undeva în a doua, a treia săptămână din decembrie, în funcție de calendar. Deci, în acel moment vom ști ce decizii luăm pe fiecare speță în parte”, a declarat ministrul.

Nazare a precizat că Guvernul și-a exprimat intenția de a interveni în privința pensiilor, însă nu a spus că majorarea este deja decisă. Ministrul a afirmat că sunt analizate mai multe variante și că impactul lor va fi cunoscut după ce proiectul de buget va fi aprobat.

„Evident că intenția acestui Guvern, exprimată prin programul de guvernare și prin vocea prim-ministrului, nu o dată, de mai multe ori, a fost suficient de clară, că există o intenție, o dorință de a interveni asupra pensiilor, datorită faptului că un număr de ani această anvelopă a fost înghețată”, a spus el.

Întrebat dacă recomandă majorarea pensiilor sau menținerea lor la nivelul actual, ministrul a răspuns că Ministerul Finanțelor trebuie să identifice resursele disponibile și să păstreze disciplina bugetară.

„Rolul nostru în Ministerul Finanțelor este să găsim modul în care traiectoria fiscal-bugetară e respectată, să identificăm spațiile fiscale care există și să recomandăm o abordare prudentă pe fiecare capitol de cheltuieli și cu fiecare ordonator în parte. (...) Nu vreau să mă antepronunț, dar, repet, intenția formulată de acest Guvern, inclusiv de prim-ministru, este de intervenție în această zonă”, a declarat acesta.

În privința salariilor, ministrul nu a anunțat o decizie privind o eventuală majorare sau înghețare. El a spus că deciziile pentru bugetul de anul viitor vor fi stabilite după discuțiile tehnice și aprobarea documentului în Guvern.

Citește și: EXCLUSIV Riscă Alexandru Nazare să fie demis dacă nu majorează pensiile și salariile? Florin Manole: „Va fi o mare problemă”

Datoria publică și deficitul, în centrul discuțiilor pentru buget

Nazare a respins ideea că nota prezentată de Ministerul Finanțelor, în ședința de Guvern de joi, ar prevedea înghețarea veniturilor în următorii cinci ani. Documentul menționează însă obligația Guvernului de a pregăti un program de reducere a datoriei publice, după ce aceasta a depășit pragul de 60% din PIB.

Potrivit ministrului, programul trebuie prezentat în primul semestru din 2027 și va merge în paralel cu reducerea deficitului. Datoria publică a ajuns la 61,1% din PIB în august 2026, față de 35,2% în 2019, potrivit raportului Ministerului Finanțelor.

„Nota pe care am prezentat-o ieri în Guvern nu făcea nicio astfel de judecată. Ea nu preciza că vor fi înghețări, ea doar cita din textul de lege, o lege pe care, bineînțeles, trebuie s-o respectăm”, a explicat Nazare.

Ministrul a mai spus că solicitările ordonatorilor de credite pentru cheltuieli suplimentare până la finalul anului se ridică la 47,6 miliarde de lei. În același timp, analiza Ministerului Finanțelor indică angajamente certe de plată care depășesc creditele rămase cu 19,1 miliarde de lei, la finalul lunii octombrie.

Nazare a afirmat că bugetul pe 2027 trebuie să continue reducerea deficitului și să țină cont de resursele disponibile, de obligațiile statului și de riscurile legate de datoria publică.

Citește și: VIDEO Nazare prezintă execuția bugetară la zece luni: Deficitul României a scăzut la 3,92% din PIB. „Suntem în direcția corectă”

Editor : A.D.