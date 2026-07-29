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Nazare: „Nu ne putem permite cheltuieli fără acoperire”. Avertisment înaintea verdictului agențiilor de rating

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alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Nu trebuie să alegem între populație și echilibrele bugetare” România, în fața evaluărilor Fitch, Moody's și S&P Apel către Parlament: „Nu ne putem permite inițiative cu impact bugetar suplimentar”

Alexandru Nazare face apel la responsabilitate în Parlament și în negocierile politice, avertizând că România nu își poate permite măsuri cu impact bugetar care nu au surse clare de finanțare. Ministrul interimar al Finanțelor subliniază că menținerea ratingului de țară reprezintă „prioritatea numărul unu”, în contextul în care cele trei mari agenții internaționale de rating urmează să evalueze România în perioada următoare.

Într-o postare publicată miercuri pe Facebook, Nazare spune că autoritățile trebuie să găsească soluții pentru problemele urgente fără a pune în pericol echilibrul bugetar.

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Ministrul interimar a afirmat că în ultimele zile Guvernul a gestionat mai multe situații dificile, încercând să găsească soluții prin dialog cu toate forțele politice.

„În ultimele zile, am gestionat mai multe situaţii complexe, cu aşteptări legitime din partea oamenilor, a instituţiilor şi a economiei. În astfel de momente, rolul nostru este să armonizăm interesele, să păstrăm dialogul constructiv şi să construim soluţii care răspund problemelor imediate şi pot fi susţinute pe termen lung. În Parlament am găsit, împreună cu toate grupurile parlamentare, o formulă funcţională pentru intervenţia temporară pe piaţa carburanţilor”, a transmis Alexandru Nazare.

Potrivit liberalului, peste 24 de amendamente au fost analizate și adoptate pentru adaptarea mecanismului de intervenție pe piața carburanților, în contextul creșterii prețurilor și al riscurilor privind lanțurile de aprovizionare.

„Nu trebuie să alegem între populație și echilibrele bugetare”

Alexandru Nazare susține că responsabilitatea Guvernului este să găsească un echilibru între sprijinirea cetățenilor și menținerea disciplinei fiscale.

„Responsabilitatea executivă nu presupune să alegem între protejarea populaţiei şi protejarea echilibrelor bugetare. Presupune să aducem la aceeaşi masă obiective diferite, să corectăm măsurile care ar putea produce efecte adverse şi să menţinem acele soluţii care pot funcţiona în practică. Dialogul este obligatoriu şi trebuie să conducă la decizii clare, aplicabile şi atent calibrate”, a precizat ministrul.

Acesta a arătat că aceeași abordare a fost folosită și în cazul prelungirii termenului pentru achiziția locuințelor cu TVA de 9% și pentru deblocarea situației privind posturile din sănătate.

„Nevoia de personal în spitale este reală, dar la fel de reală este obligaţia statului de a se asigura că noile cheltuieli pot fi finanţate şi în anii următori”, a adăugat Nazare.

Ministrul Finanțelor atrage atenția că resursele bugetare sunt limitate și că orice nouă facilitate fiscală sau cheltuială permanentă trebuie analizată din perspectiva impactului asupra deficitului și datoriei publice.

„Fiecare nouă facilitate, exceptare sau cheltuială permanentă trebuie analizată împreună cu sursa sa de finanţare şi cu efectele asupra deficitului, datoriei şi costurilor de împrumut. Presiunea momentului nu poate înlocui analiza impactului, iar popularitatea unei măsuri nu garantează că aceasta poate fi finanţată. Actele normative fără o sursă clară de acoperire se acumulează şi pot anula progresele obţinute prin efortul de consolidare fiscală”, a subliniat oficialul.

România, în fața evaluărilor Fitch, Moody's și S&P

Alexandru Nazare amintește că România urmează să fie evaluată de cele trei mari agenții internaționale de rating, toate menținând în prezent o perspectivă negativă asupra calificativului suveran al țării.

„În acest context, subliniez că România se află în continuare sub evaluarea agenţiilor de rating. Pe 31 iulie urmează decizia Fitch, pe 7 august evaluarea Moody’s, iar pe 2 octombrie este programată următoarea evaluare S&P. Toate cele trei mari agenţii menţin în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului suveran al României, ceea ce înseamnă că marja noastră de abatere de la obiectivele asumate este foarte redusă”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, agențiile de rating analizează coerența întregii politici fiscal-bugetare, iar deciziile fără acoperire financiară pot avea consecințe majore.

„O acumulare de decizii fără acoperire poate împinge România pe o pantă periculoasă, cu efecte serioase asupra dobânzilor, investiţiilor, creditării şi nivelului de trai. Menţinerea calificativului de investiţii nu este o preocupare tehnică a Ministerului Finanţelor, ci o miză directă pentru menţinerea echilibrului economic al ţării”, a avertizat Nazare.

Apel către Parlament: „Nu ne putem permite inițiative cu impact bugetar suplimentar”

În final, ministrul interimar al Finanțelor le cere liderilor politici și parlamentarilor să analizeze cu responsabilitate orice inițiativă legislativă care presupune cheltuieli suplimentare.

„Dialogul şi acordul politic sunt esenţiale şi trebuie însoţite de aceeaşi rigoare în identificarea surselor de finanţare. Nu ne putem permite iniţiative legislative cu impact bugetar suplimentar în sesiunile parlamentare extraordinare. Putem armoniza interese diferite şi putem găsi soluţii. Dar fiecare decizie trebuie să rămână în limitele pe care România şi le poate permite. Altfel, riscăm ca unele dintre măsurile adoptate azi să ne coste enorm în perioada imediat următoare”, a concluzionat Alexandru Nazare.

Editor : Ana Petrescu

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