Deficitul bugetar al României a ajuns la 3,92% din PIB după primele zece luni din 2026, față de 5,6% în perioada similară din 2025, a anunțat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Deficitul este cu 27 de miliarde de lei mai mic decât anul trecut, iar oficialul susține că evoluția permite încadrarea în ținta anuală de 6,2% din PIB, deși persistă mai multe riscuri.

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Declarațiile ministrului:

-„Astăzi, Ministerul Finanțelor publică raportul privind starea finanțelor publice. Este un document tehnic care răspunde unei solicitări legitime, aceea ca Guvernul și coaliția care îl susține să lucreze pe aceeași radiografie a finanțelor publice. Prin acest document ne propunem să instituim o regulă de transparență. Înainte de adoptarea bugetului pentru anul 2027, trebuie să prezentăm situația exactă a resurselor, dar și a cheltuielilor statului, atât progresele pe care le-am făcut împreună, cât și obligațiile acumulate în timp, pe care trebuie să le gestionăm cu maturitate.”

-„Vreau să încep cu o constatare clară, confirmată chiar și în această săptămână la nivel european, prin prognoza europeană, dar și prin declarațiile comisarului Dombrovskis: România se află pe o direcție corectă. Aceasta nu înseamnă că drumul este ușor, dar suntem în direcția corectă.”

-„Să ne amintim de unde am plecat. România venea după un deficit de 9,2% din PIB în 2024, cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, iar riscurile erau imediate și severe. Să ne amintim riscurile: suspendarea fondurilor europene, pierderea ratingului, scumpirea accelerată a împrumuturilor.”

-„Astăzi, tabloul arată diferit. Am redus deficitul la 7,8%, iar execuția bugetară la zece luni din acest an, care este inclusă în raportul pe care îl prezentăm astăzi, arată un deficit de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde de lei mai mic decât anul trecut. Creșterea deficitului în octombrie este, practic, de la 3,84%. Repet, cu 27 de miliarde de lei mai puțin decât anul trecut.”

-„Această evoluție susține perspectiva încadrării în ținta de deficit asumată, de 6,2%. Evident, asupra acesteia persistă anumite riscuri pe care le detaliem în raport și le voi detalia și mai târziu în această prezentare.”

-„Nu o spunem doar noi. Comisia Europeană a confirmat menținerea suspendării procedurii de deficit excesiv pentru România. Aceasta este o altă veste bună pe care am primit-o recent. Să ne amintim anul trecut cum așteptam această veste, care putea să pună în pericol o anvelopă importantă din fondurile europene folosite în acest an.”

-„De asemenea, toate cele trei agenții de rating, Fitch, Moody's și Standard & Poor's, ne-au confirmat acest calificativ recomandat investițiilor. Cu alte cuvinte, jumătate din drumul către un deficit sustenabil a fost parcurs. Am protejat fondurile europene și am evitat o corecție dură, dureroasă pentru economie și pentru oameni.”

-„Știu foarte bine că acest efort de stabilizare nu a fost ușor pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. Oamenii au resimțit presiunea prețurilor și temperarea veniturilor din ultimul an. Tocmai de aceea, mesajul meu de astăzi este unul de echilibru și de responsabilitate. Stabilizarea pe care am obținut-o nu este un scop în sine, ci este fundația pe care începem să reconstruim puterea de cumpărare și creșterea economică.”

-„Datele recente ne arată că economia dă semne de revenire. În trimestrul al treilea din acest an, PIB-ul a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior, marcând cel mai bun ritm trimestrial din ultimii peste patru ani. Acest parcurs a fost susținut de investiții publice record, de peste 129 de miliarde de lei la zece luni, cu 33 de miliarde de lei mai mult decât anul trecut.”

-„Pentru 2027, atât prognozele noastre, cât și cele ale Comisiei Europene indică revenirea economiei pe creștere, spre 1,7-1,8%, și o accelerare la 2,2% în 2028.”

-„O veste cu adevărat importantă pentru fiecare familie și pentru fiecare antreprenor din România este legată de inflație și de costul banilor. Inflația a coborât deja de la vârful de 10,9% din luna mai la 6,8% în octombrie, în ciuda faptului că ea este prognozată să fluctueze în intervalul până la finalul anului.”

-„Primele semne de ameliorare se văd: scăderea salariului real față de anul trecut s-a temperat de la aproape 7% în mai la 1,5% în septembrie. Pentru anul viitor, prognoza Comisiei Europene indică o scădere a inflației spre 4,4%, iar aceasta este cea mai sănătoasă formă de protecție a veniturilor: refacerea reală a puterii de cumpărare, fără a alimenta un nou val de scumpiri.”

-„În 2027 vom vedea rezultatul concret, palpabil al disciplinei din ultimul an și jumătate. Necesarul de împrumut al statului este estimat să scadă cu peste 31 de miliarde de lei, de la 279 de miliarde la 248 de miliarde de lei în 2027.”

-„Ce înseamnă acest lucru în viața de zi cu zi? Înseamnă că statul nu va mai absorbi atât de mulți bani din piață, lăsând mai mult capital disponibil pentru credite, reducând presiunea pe cursul de schimb și creând condițiile reale pentru ca dobânzile să scadă atât pentru stat, cât și pentru populație.”

-„Și în gestiunea obligațiilor acumulate avem rezultate concrete. Spre exemplu, pe schemele de energie am achitat deja aproape 90% din obligațiile totale, adică 34 de miliarde din 37,5 miliarde. Mai avem de acoperit o restanță de 3,5 miliarde.”

-„În același timp, responsabilitate înseamnă să privim provocările în față, să nu amânăm nota de plată. Dacă prima jumătate a drumului a însemnat stabilizarea, a doua jumătate, cea care începe cu bugetul anului 2027, cere inteligență decizională și rigoare.”

-„România nu își poate permite să întrerupă procesul de consolidare fiscală. Deficitul rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană, costurile cu dobânzile și alte obligații cresc mai rapid decât poate absorbi economia. Bugetul pentru 2027 este oportunitatea de a consolida ceea ce am obținut până acum.”

-„În ansamblu, fereastra pentru o ajustare ordonată este deschisă, dar se îngustează. Fiecare trimestru de întârziere majorează factura de dobânzi, deteriorează structura datoriei și sporește riscul ca ajustarea să fie impusă, nu aleasă.”

-„Ajustarea fiscală realizată până în prezent este reală și este fără precedent, dar rămâne în continuare fragilă. Este cea mai mare reducere din Uniunea Europeană. În 2025, România se situa în continuare cu 4,8 puncte procentuale peste valoarea de referință de 3% din PIB.”

-„Continuarea consolidării fiscale nu este o opțiune de politică economică, ci este o necesitate pentru a evita deteriorarea severă a situației economice și financiare. Amânarea acesteia ar majora costurile de finanțare, ar spori presiunile asupra cursului de schimb și a inflației și ar expune populația și firmele unei corecții mult mai abrupte.”

-„Deficitul anului 2026, odată cu încadrarea în țintă, va înregistra o nouă scădere, ceea ce conferă credibilitate procesului de ajustare fiscală. Deficitul pe primele zece luni, în raportare cash, este de 3,9% din PIB, față de 5,6% în perioada corespunzătoare a anului trecut.”

-„Ținta pentru întregul an este de 6,2% din PIB în termeni cash și de 6% în termeni ESA, în scădere de la 7% în 2025. Previziunea este de 6%, iar cele trei agenții de rating văd această țintă între 5,8% și 6,25% și o consideră realizabilă. Atingerea țintei de deficit este importantă pentru că demonstrează că măsurile de ajustare au funcționat și consolidează credibilitatea necesară pentru 2027.”

-„Riscul rămas se concentrează în ultimele luni ale anului, acum, când solicitările de cheltuieli tind să se acumuleze. Disciplina bugetară trebuie însă menținută până la finalul anului.”

-„Bugetul anului 2027 reprezintă testul imediat al credibilității angajamentelor României, iar marja de manevră este foarte redusă. Scenariul Comisiei, în absența unor măsuri suplimentare, indică deficite de 5,8% în 2027 și de 5,6% în 2028. Bugetul trebuie adoptat înainte de începerea exercițiului bugetar și trebuie să continue reducerea deficitului, în condițiile în care factorii macroeconomici contribuie mai puțin la creșterea veniturilor.”

-„Prioritățile sunt reforme structurale care să îmbunătățească eficiența colectării, disciplina fiscală, calitatea cheltuielilor și prioritizarea investițiilor, astfel încât efortul de consolidare să rămână compatibil cu redresarea economică.”

-„Consecințele amânării ajustării necesare ar fi suportate de întreaga economie, de populație, de firme și de serviciile publice. Costurile de finanțare mai ridicate s-ar transmite în creditele acordate populației și companiilor, presiunea asupra cursului de schimb ar eroda puterea de cumpărare, investițiile și crearea de locuri de muncă ar încetini, iar mai mulți bani publici orientați către dobânzi ar însemna mai puțin pentru educație, sănătate și infrastructură.”

-„Prezentul raport concluzionează că menținerea traiectoriei de consolidare reprezintă o formă de protecție a economiei și a veniturilor gospodăriilor. Este adevărat, consolidarea are un cost pe termen scurt, dar aceasta nu este incompatibilă cu redresarea economică.”

-„Creșterea economică a încetinit de la 1,1% la 0,8%. Comisia de Prognoză anticipează o contracție de 0,4%, întrucât corectarea acestor dezechilibre bugetare s-a suprapus cu șocurile energetice și cu cererea externă slabă. Efectul asupra creșterii s-a concentrat în două trimestre, iar PIB-ul a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea din 2026.”

-„Episoadele din trecut ne arată că reducerea deficitului nu este incompatibilă cu creșterea economică. Dacă între 2009 și 2015 deficitul a scăzut de la 9,5% la 0,5% din PIB, creșterea a revenit după recesiunea din 2009. În schimb, deficitele de peste 6% din PIB în fiecare an, în perioada 2020-2025, au coincis cu încetinirea creșterii de la 5% la 0,8% în 2025 și spre o contracție de 0,4% în 2026.”

-„Creșterea economică se reechilibrează dinspre consum către investiții. Investițiile au devenit principala sursă de creștere, în timp ce consumul, inclusiv cel privat, s-a ajustat. Menținerea investițiilor la un nivel ridicat după încheierea PNRR depinde de sustenabilitatea finanțelor publice, însă riscurile macroeconomice persistă, iar unele se materializează deja.”

-„Prețurile ridicate la energie au încetinit dezinflația. Cererea externă din zona euro rămâne slabă, în timp ce producția industrială a scăzut timp de nouă luni consecutiv. Investițiile străine directe sunt în scădere, iar deficitul de cont curent se situează undeva la 7,4-7,7% din PIB, ceea ce face economia mai dependentă de alte surse de finanțare.”

-„Convergența a fost rapidă, dar menținerea acestui pas depinde de stabilitatea fiscală. PIB-ul pe cap de locuitor al României a crescut de la 55% la 78% din media Uniunii Europene în perioada 2014-2025, cea mai rapidă recuperare printre economiile din regiune, România depășind Ungaria în 2024.”

-„Acest câștig a fost însoțit și de dezechilibre fiscale și externe ample, iar avansul de creștere față de media Uniunii Europene s-a redus deja din 2023. Continuarea procesului necesită investiții publice după PNRR, o redresare a investițiilor private și o productivitate mai mare, toate acestea bazându-se pe stabilitate macroeconomică și pe finanțe publice sustenabile.”

-„Structura și dinamica datoriei amplifică fiecare șoc. Datoria publică a urcat de la 35,2% din PIB în 2019 la 61,1% în august 2026, adică cu aproximativ 26 de puncte procentuale în ultimii șase ani. Deși rămâne sub media Uniunii Europene, de 82,9%, cheltuielile cu dobânzile s-au dublat între 2020 și 2025, de la 1,4% la aproximativ 2,8% din PIB, iar agențiile de rating anticipează o datorie chiar mai mare, de 64-67% din PIB.”

-„Expunerea la riscul valutar este ridicată, pentru că 55% din datorie este în valută, iar o depreciere de 10% a leului ar adăuga aproximativ 3,3 puncte procentuale la ponderea datoriei în PIB.”

-„Ratingul suveran se află pe cea mai joasă treaptă a categoriei «investment grade», cu perspective negative din partea tuturor celor trei agenții. Fiecare agenție își condiționează următoarea decizie de bugetul pe care îl construim acum pentru 2027.”

-„S&P observă că anii electorali au coincis istoric cu derapaje ale deficitului de circa 1,3% din PIB, iar Fitch menționează riscul pe termen mediu, în perspectiva alegerilor din 2028. O retrogradare sub categoria «investment grade» ar putea declanșa excluderi din indici, vânzări forțate din partea investitorilor instituționali, costuri de finanțare mai ridicate și presiuni asupra cursului de schimb. Costul unei asemenea evoluții ar fi suportat de întreaga economie, nu doar de buget.”

-„Cadrul fiscal al Uniunii Europene adaugă o sancțiune financiară severă în caz de eșec. România se află în procedura de deficit excesiv din aprilie 2020 și a primit două constatări ale Consiliului privind lipsa unor acțiuni eficace. O a treia constatare ar obliga Comisia să propună suspendarea angajamentelor UE, care ar fi de 0,25% din PIB, circa 5,5 miliarde de lei, cu plafoane mai ridicate în caz de neconformare persistentă.”

-„Previziunea de toamnă a Comisiei Europene avertizează că sunt necesare măsuri suplimentare în 2027 pentru a menține această situație.”

-„Programarea bugetară trebuie să fie și mai riguroasă, deoarece solicitările de cheltuieli nu sunt întotdeauna corelate cu capacitatea de execuție. Solicitările din partea ordonatorilor de credite sunt adesea supradimensionate și se acumulează, în mod obișnuit, în ultimul trimestru.”

-„Analiza Ministerului Finanțelor, pe baza datelor pe care ordonatorii ni le-au furnizat, indică angajamente de plată certe care depășesc creditele rămase. Acestea se ridicau la 19,1 miliarde de lei spre sfârșitul lunii octombrie 2026, în timp ce toți ordonatorii au avut solicitări de credite suplimentare până la finalul anului de 47,6 miliarde de lei. Practic, au solicitat alocări suplimentare.”

-„Acest lucru l-au făcut inclusiv la ultima rectificare. Atunci era vorba despre o sumă de 60 de miliarde de lei. Am acoperit o sumă de aproximativ 10 miliarde de lei prin ultima rectificare, iar solicitările lor, făcute cu ocazia asamblării datelor în acest raport, se ridică la 47,6 miliarde de lei.”

-„Aceste solicitări reflectă, în mare măsură, intenții de cheltuieli până la finalul anului. Ele nu sunt întotdeauna conectate cu capacitatea de execuție, resursele disponibile și, bineînțeles, constrângerile fiscale pe care le avem. O conduită bugetară prudentă are întotdeauna în vedere și resursele disponibile, nu doar solicitările de cheltuieli.”

-„Analiza de față recomandă plafoane ferme pentru fiecare ordonator de credite și solicitări justificate față de execuția efectivă.”

-„O mai bună prioritizare a investițiilor publice poate contribui la consolidare, fără a afecta proiectele productive. Portofoliul de investiții publice depășește astăzi mult capacitatea de finanțare. Avem aproximativ 648 de obiective, iar 175 dintre acestea nu au alocare în anul curent.”

-„Alocările simbolice pentru aceste obiective mențin proiectele deschise și generează costuri de întreținere, litigii și penalități. Problema este ritmul angajării, nu neapărat volumul investițiilor, astfel că prezenta analiză solicită prioritizarea proiectelor avansate, cu impact socioeconomic dovedit.”

-„Încheierea PNRR elimină o plasă de siguranță financiară exact când presiunile sunt importante. Finanțarea nerambursabilă din PNRR, de 36,3 miliarde de lei în 2026, dispare pentru 2027. În schimb, păstrăm aproape 61% din alocarea 2021-2027 pe fonduri europene, adică aproximativ 19 miliarde de euro, care vor rămâne de utilizat în perioada 2027-2029.”

-„Raportul constată o reducere a datoriilor comerciale în trimestrul al treilea din acest an față de trimestrul al patrulea din 2025. Reducerea este de 2,6 miliarde de lei.”

-„O parte importantă a raportului o constituie harta cu privire la stocul de obligații pe care îl mai avem. Această hartă a riscurilor arată obligații contingente, care nu depind însă de politicile curente.”

-„Raportul identifică stocul de obligații, de exemplu, titlurile executorii privind salariile magistraților, pentru care Guvernul este obligat, printr-o hotărâre definitivă, să asigure fondurile, cu penalități zilnice pentru întârziere. Stocul total al sumelor stabilite pentru titlurile executorii este de aproximativ 20,5 miliarde de lei, ceea ce cuprinde și obligația certă raportată până acum, dar și sumele incluse în eșalonarea programată pentru 2027.”

-„Adăugăm aici litigii internaționale cu expuneri suplimentare, în principal cazul Pfizer, în timp ce unele compensații pentru plafonarea prețurilor la energie rămân de decontat.”

-„Din cele 37,5 miliarde de lei acumulate din 2021 până în prezent pentru compensațiile la energie au fost plătite deja 34 de miliarde de lei, până la nivelul lunii octombrie, astfel că mai avem 3,5 miliarde de lei de restituit.”

-„Fondul de sănătate înregistrează indemnizații de concediu medical neplătite, cu mult peste creditele rămase, iar în 2028, încetarea CASS pentru veniturile din pensii readuce o nevoie structurală de subvenție de la buget.”

-„Situația obligațiilor de plată certe, transmisă de Casa de Sănătate la 31 octombrie, evidențiază acest stoc pentru concedii medicale și se raportează la nivelul creditelor rămase de utilizat.”

-„Întreprinderile publice adaugă, de asemenea, presiuni prin necesitatea unor subvenții recurente, iar potențiala reclasificare a unora în sectorul administrației publice s-ar adăuga la deficitul bugetar.”

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Editor : A.D.