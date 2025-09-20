Live TV

Exclusiv Nazare: Problemele legate de evaziune sunt foarte mari și cronice. Nu avem toate instrumentele pentru a le combate

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Alexandru Nazare. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Banii din PNRR și digitalizarea ANAF

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă, la Digi24, că România se confruntă cu o evaziune fiscală de amploare, iar procesul de digitalizare al ANAF este încă departe de a fi finalizat. El a precizat că termenul realist pentru încheierea acestui proces este sfârșitul anului 2026.

„Problemele legate de evaziune sunt foarte mari și sunt cronice. Dacă digitalizarea a durat trei ani de zile de când a fost anunțată și încă e într-un stadiu relativ incipient, mai avem foarte mult de lucru, bineînțeles că nu reușim să avem toate instrumentele de lucru active”, a spus Alexandru Nazare.

Acesta a explicat că în prezent sunt folosite instrumente construite „separat”, fără ca ele să fie auditate și pilotate, dar care sunt deja „aruncate în piață”.

Banii din PNRR și digitalizarea ANAF

„A durat aproape doi ani de zile până când acest hub informațional al ANAF să fie efectiv demarat. Este demarat de mai puțin de un an de zile. Țintele pe care le avem în momentul de față sunt foarte clare. Până în iunie anul viitor să finalizăm jaloanele care sunt raportate la digitalizarea din PNRR, să luăm toți banii din PNRR în privința jaloanelor și până la finalul anului viitor să finalizăm întreg procesul de digitalizare și atunci vom avea un radar eficient și finalizat complet al ANAF”, a precizat ministrul.

Nazare a adăugat că termenul realist pentru finalizarea întregului proces de digitalizare este sfârșitul anului 2026.

„Deci, la finalul anului 2026 și trebuie să fim foarte onești și deschiși în această privință, pentru că acestea sunt termenele de care avem nevoie ca să finalizăm procesul de digitalizare”, a afirmat ministrul Finanțelor.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zele donetk
1
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Rafinărie rusă atacată de dronă
3
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
MiG-31k
4
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
5
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
Surpriză! Ce propunere i-a făcut Donald Trump unei femei cu 50 de ani mai tânără: nu e prima dată când a abordat-o
Digi Sport
Surpriză! Ce propunere i-a făcut Donald Trump unei femei cu 50 de ani mai tânără: nu e prima dată când a abordat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in parlament
Dumitru, după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Dacă nu are...
oameni pe strada
SONDAJ: Cu ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare. AUR...
Joint press conference of President of Ukraine and President of European Parliament, Kyiv - 17 Sep 2025
Mesaj dur al lui Zelenski pentru aliați, înainte de întâlnirea cu...
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Cât câștigă angajații din Primăria Capitalei. Bujduveanu: Avem cele...
Ultimele știri
Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul lui Bolojan: „ANAF a demonstrat că poate să obțină miliarde în plus”
Activistul Charlie Kirk, „înviat” cu ajutorul AI. Transmite mesaje religioase pe care nu le-a rostit niciodată în viață
Șeful USR, reacție dură la noua moțiune depusă de AUR: „S-au trezit fix presupuşii patrioţi să atace”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nazare
Alexandru Nazare, după o discuţie cu ministrul Finanțelor de la Copenhaga: România are multe de învăţat din modelul finlandez
anaf-1-1536x1024
Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune măsuri radicale la ANAF: structura de astăzi este nefuncțională
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare: „România trebuie sǎ identifice formule juste de taxare a multinaţionalelor, însǎ, sǎ respecte criteriile OCDE”
titluri fidelis
Guvernul a atras investiții de peste 2,15 miliarde de lei la ultima ediție FIDELIS. Care au fost cele mai accesate emisiuni
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare: „Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice”
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Mariana Bitang, „doamna de aur” a gimnasticii românești. Ce face și cum arată astăzi partenera...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume, Paige Spiranac, anunț surpriză: ”Hainele nu sunt incluse”
Adevărul
Cum s-a instaurat prima dictatură a României moderne. Unul dintre cele mai controversate personaje din...
Playtech
Diferența de consum între centralele vechi și cele în condensare. Merită schimbarea
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
t.A.T.u, din nou pe scenă după 20 de ani. Reacțiile, extrem de dure: „Au spus că nu se suportă. Oare au rămas...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Ce se întâmplă cu casa din Dolhasca în care a copilărit Alexandru Arșinel. Anunțul făcut de fiul regretatului...
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme