Nazare: România trebuie să răspundă coordonat la criza energetică. Pregătim o ordonanță cu accize dinamice pentru carburanți

Ministerul Finanțelor pregătește o ordonanță de urgență pentru introducerea unui mecanism de accize dinamice la carburanți, care să atenueze creșterea prețurilor la pompă în contextul noii crize energetice, a anunțat Alexandru Nazare, vineri după reuniunea Eurogroup. România trebuie să răspundă coordonat, alături de partenerii europeni, la noul șoc energetic și să adopte măsuri mai bine calibrate, adaptate unui context economic mai dificil decât cel din 2022, a adăugat ministrul.

„România trebuie să fie parte din efortul european pentru a limita impactul crizei energetice. Astăzi, în cadrul reuniunii Eurogrup, am discutat despre impactul noului șoc energetic și despre modul în care trebuie să răspundem coordonat la nivel european”, a scris Nazare, vineri pe Facebook.

Oficialul a subliniat că actualul context este diferit de cel din 2022, când prețurile la energie au explodat după invadarea Ucrainei de către Rusia.

„Criza este mai complexă, iar spațiul fiscal este limitat, motiv pentru care este nevoie de instrumente diferite, mai bine calibrate și mai bine coordonate între statele membre. În intervenția mea am subliniat că, de această dată, trebuie să tratăm mult mai atent situația decât în 2022, pentru că circumstanțele sunt mai dificile și efectele pot fi mai profunde”, a arătat Alexandru Nazare.

Un punct central al intervenției sale a vizat colaborarea între miniștrii de finanțe și cei ai energiei.

„Am susținut ideea unei colaborări mai strânse între formatele ECOFIN și Consiliul miniștrilor energiei, pentru a ajunge la soluții comune și coerente în fața acestei situații”, a precizat ministrul Finanțelor.

La nivel intern, Ministerul Finanțelor pregătește un nou set de măsuri.

„La Ministerul Finanțelor suntem într-un stadiu avansat în elaborarea ordonanței de urgență care va introduce un mecanism transparent de ajustare a accizelor pentru carburanți. Acest mecanism de accizare dinamică, care se va simți direct în temperarea creşterii prețurilor la pompă, este gândit pentru a răspunde direct șocurilor externe și pentru a permite ajustări graduale, în funcție de creșterea simultană a prețurilor și a cotațiilor internaționale”, a explicat Nazare.

În final, ministrul a transmis că România va continua să adopte măsuri prudente, în paralel cu menținerea disciplinei bugetare.

„România acționează responsabil, cu măsuri țintite și temporare, menținând în același timp traiectoria de consolidare fiscală și obiectivele bugetare asumate. În perioade de incertitudine, coordonarea și predictibilitatea sunt esențiale, iar soluțiile trebuie construite împreună, la nivel național și european”, a conchis Alexandru Nazare.

