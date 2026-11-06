Live TV

Video Nazare spune că nu vrea noi creșteri de taxe: „În 2025 am făcut-o cu inima grea. Trebuia să salvăm ratingul”

Data publicării:
757563438_1009832825226754_756534468073264579_n
Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ministerele trebuie să identifice economii pentru bugetul pe 2027 „Majorarea salariului minim ar pune presiune pe firmele private” Ce spune Nazare despre sprijinul pentru plata energiei Propunerile privind alimentele și taxa pe lux

„Nu-mi doresc să fim din nou forțați de situație să creștem vreo taxă”, a declarat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta le-a cerut instituțiilor publice să propună economii și comasări pentru bugetul pe 2027, dar a respins varianta unor reduceri aplicate uniform.

Ministrul a susținut că majorările de taxe din 2025 au fost adoptate pentru protejarea ratingului de țară și nu au reprezentat o decizie ușoară. Pentru bugetul de anul viitor, fiecare ordonator principal de credite trebuie să identifice instituțiile care pot fi comasate și cheltuielile care pot fi reduse.

„Nu-mi doresc să fim din nou forțați de situație să creștem vreo taxă. Nu-mi doresc. Să nu credeți că în 2025 am făcut-o cu inima ușoară. Am făcut-o cu inima grea, pentru că trebuia să salvăm ratingul. Am transmis o adresă săptămâna aceasta, la început, tuturor ordonatorilor, să vină cu propuneri de economii. Ce agenții comasăm? Ce și de unde reducem? Și nu vrem să reducem otova, pentru că nu am făcut bine. Nici în criza precedentă, în 2010, nu am făcut bine acest lucru. Dar asta se face cu conștiință, de către fiecare ordonator, nu impus de undeva de sus, ci din interior”, a afirmat Alexandru Nazare.

Citește și: Niculescu: Primul lucru pe care trebuie să-l facă statul e să-și strângă lui însuşi cureaua. Noi taxe nu sunt ceva la care să ne gândim

Ministerele trebuie să identifice economii pentru bugetul pe 2027

Ordonatorii principali de credite trebuie să transmită, începând de săptămâna viitoare, măsurile prin care pot reduce cheltuielile. Ministerul Finanțelor le va centraliza și le va prezenta în Guvern, pentru a fi luate în calcul la elaborarea bugetului pe 2027.

Nazare a precizat că solicitarea vizează instituțiile publice aflate în subordinea ministerelor. Monitorizarea companiilor de stat intră în atribuțiile Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, nu în cele ale Ministerului Finanțelor.

„La această conferință, în intervenție, m-am referit la ordonatorii principali de credite. Noi lor ne-am adresat, pentru că atribuția de a monitoriza companiile de stat este la AMEPIP, nu la Ministerul Finanțelor. Obligația noastră este să încercăm să găsim, împreună cu ordonatorii, măsurile cele mai potrivite, să identificăm economii sau potențiale surse de economii în 2027. Avem nevoie de propuneri de la ei și așteptăm, în cel mai scurt timp, începând cu săptămâna viitoare, răspunsurile, pentru a le centraliza și a le prezenta în Guvern”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă pot urma reduceri ale bugetelor de salarii cu 10% sau restricții privind achizițiile, Nazare a răspuns că nu a fost stabilită o țintă generală: „E clar că trebuie să facem economii. Economiile trebuie făcute acolo unde se justifică, iar aceste decizii trebuie luate astfel încât performanța respectivelor agenții sau companii să nu scadă. Sunt locuri unde se pot face reduceri mai mari, locuri unde se pot face reduceri mai mici și alte locuri unde, posibil, este nevoie să finanțăm mai mult, astfel încât serviciul public să fie unul de calitate. Dar această analiză trebuie să o facă fiecare ordonator în parte”.

Ministrul a arătat că pachetul de reformă administrativă reprezintă o bază pentru această analiză, însă ordonatorii au libertatea de a propune măsurile pe care le consideră potrivite.

„Nu am vorbit despre un procent anume, pentru că fiecare dintre acești ordonatori trebuie să-și facă propriile analize. La unele agenții sau ministere subordonate poate să fie un procent mai mare, la altele poate să fie un procent mai mic. Acest exercițiu l-am făcut în momentul în care s-a publicat pachetul de reformă administrativă, deci există o bază de la care putem pleca. Așteptăm de la toți ordonatorii să ne facă propuneri, astfel încât să ținem cont de ele când elaborăm bugetul”, a adăugat el.

„Majorarea salariului minim ar pune presiune pe firmele private”

Profesorul de economie Adrian Mitroi a explicat, la Digi24, că o creștere administrativă a salariului minim ar pune presiune în primul rând pe companiile private, într-o perioadă în care acestea susțin o parte importantă din creșterea economică.

Economistul consideră că prudența ministrului Finanțelor indică dificultatea de a majora salariul minim și pensiile fără identificarea unor venituri bugetare suplimentare.

„Pui presiune exact pe agenții economici privați, în principal, cei care sunt motorul a ceea ce a mai rămas din creșterea noastră economică. Această creștere doar administrativă, și nu una impusă de rigorile pieței, este, într-adevăr, extrem de justificată, fără doar și poate, și probabil că ar veni imediat după creșterea absolut necesară și a pensiilor. Dar privații, ați văzut, patronatele spun ce spun despre lucrul acesta. L-am văzut pe ministrul Finanțelor extrem de atent și de prudent în ceea ce aproape că îi venea să spună: mi-e tare teamă că, dacă vreți asta, atunci trebuie și taxe mai mari. Eu cam așa am văzut”, a afirmat Adrian Mitroi.

Ce spune Nazare despre sprijinul pentru plata energiei

Alexandru Nazare a confirmat că Ministerul Energiei pregătește mai multe propuneri prin care consumatorii și companiile ar putea fi sprijiniți în contextul costurilor ridicate ale energiei electrice și gazelor naturale. Măsurile vor fi analizate de Ministerul Finanțelor după prezentarea unei variante concrete și vor trebui să se încadreze în spațiul fiscal disponibil.

„Există o astfel de discuție, există propuneri la care lucrează Ministerul Energiei. Noi, bineînțeles, asistăm și sprijinim orice astfel de propunere, cu condiția ca ele să fie echilibrate și să se încadreze în spațiul fiscal pe care îl avem. Subvenții pentru energie de o dimensiune foarte mare, cum am mai avut în anii trecuți, pe care să nu le putem plăti sau în urma cărora să rămânem cu datorii, nu sunt genul de măsuri care cred că sunt potrivite. Sprijinul trebuie să fie foarte clar țintit. Avem nevoie să-i ajutăm cu adevărat pe cei vulnerabili și ca efortul pe care îl facem din spațiul fiscal disponibil să ajungă cu adevărat la categoriile vulnerabile”, a declarat Nazare.

Acesta nu a precizat dacă viitoarele scheme vor include și companiile sau alte categorii de consumatori. Decizia va fi anunțată după ce Ministerul Energiei va prezenta propunerile, iar Ministerul Finanțelor va evalua impactul lor.

Propunerile privind alimentele și taxa pe lux

Întrebat despre intenția ministrului Agriculturii de a extinde plafonarea adaosului comercial la toate alimentele din magazine, Alexandru Nazare a declarat că propunerea nu a ajuns încă la Ministerul Finanțelor.

„Nu am primit această propunere. Sunt foarte multe propuneri care apar. Este normal ca miniștrii să aibă inițiative. Suntem la momentul în care se construiește bugetul. Le vom centraliza pe toate, le vom analiza, vom face un impact bugetar pentru fiecare și, în momentul respectiv, în Guvern, împreună cu domnul prim-ministru și colegii, vom lua o decizie”, a explicat el.

În privința taxei pe lux, Nazare a precizat că aceasta este deja în vigoare și ar trebui aplicată și în 2027, însă forma sa pentru anul viitor nu a fost încă stabilită. Ministrul a adăugat că nu cunoaște inițiativa parlamentară privind exceptarea mașinilor sport, dar că eventualele modificări legislative vor fi analizate.

„Nu am cunoștință de această inițiativă de a excepta mașinile sport. Cred că, oricum, taxa în forma actuală sau în cuantumul actual trebuie prelungită și în 2027. Forma în care vom face asta este o altă discuție. Cu cât avem o formă cât mai bine construită, cu atât mai bine. Dacă sunt inițiative legislative în Parlament, le vom studia”, a afirmat Alexandru Nazare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
jd vance profimedia
2
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
nicusor dan si elbridge colby subsecretar_pentru_politica_de_aparare_al_statelor_unite_ale_americii-32
4
Surse: N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să...
Elon Musk
5
Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse...
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Digi Sport
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare la guvern
Răspunsul lui Nazare după ce ministrul Agriculturii a propus ca fermierii să cumpere motorină fără acciză direct de la pompă din 2027
Linii de inalta tensiune
Racordare flexibilă, licențe temporare și reguli noi pentru partajarea energiei: cum se pregătește piața electricității din România
alexandru nazare inquam octav ganea
Nazare: Progresele în reducerea deficitului oferă României argumente mai solide în negocierile europene
alexandru nazare
„Bugetul statului la ora adevărului”. AUR a depus o moțiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare
Man hand counting money for a bribe or tips. Holding EURO banknotes on a blurred background, EURO currency
Salariul minim din Bulgaria va ajunge la 660 euro în 2027: Cum se compară cu România și ce scenarii sunt analizate la București
Recomandările redacţiei
„Este doar începutul”. Riscă alertele cu bombe să paralizeze aviația...
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan: Legitimitatea unor alegeri nu se mai rezumă la numărarea...
Airplane flying in blue sky, back view. Passenger plane at flight, travel concept
Amenințări cu bombă la bordul avioanelor: cum sunt clasificate, cine...
Ultimele știri
Un brașovean a transmis pe TikTok cum își bătea copiii și partenera însărcinată, căreia i-a pus o macetă la gât. Ce s-a întâmplat după
Șefa CCR, Simina Tănăsescu, apără decizia de anulare a alegerilor prezidențiale: Nu e un caz singular în Europa
După amenzile din dosarul ROBOR, băncile riscă noi sancțiuni. Consiliul Concurenței investighează scorul FICO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Persoanele născute în aceste 4 luni pot avea probleme în relațiile de cuplu. Ce le împiedică să fie fericite...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
El e jucătorul de la UTA a cărui soție a vrut să-și ia viața. În vară, a fost refuzat de FCSB! Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
El e jucătorul de la UTA a cărui soție a vrut să-și ia viața. În vară, a fost refuzat de FCSB! Exclusiv
Adevărul
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
"Cred că am pierdut o casă și ceva". Rică Răducanu, dezvăluiri despre marele viciu al vieții sale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rică Răducanu, de la gloria Rapidului la lupta cu dependența. Viciul care i-a schimbat viața.
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie a renunțat la inhibiții! Actrița și-a schimbat complet look-ul și a apărut într-o rochie...
Adevarul
Gigantul chinez care construiește o fabrică de la zero în România: au început deja angajările. Unde va fi...
Newsweek
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
Digi FM
Satul care a ajuns o ruină! Doar trei familii mai locuiesc aici, iar una dintre cele două biserici a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...