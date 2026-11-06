„Nu-mi doresc să fim din nou forțați de situație să creștem vreo taxă”, a declarat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta le-a cerut instituțiilor publice să propună economii și comasări pentru bugetul pe 2027, dar a respins varianta unor reduceri aplicate uniform.

Ministrul a susținut că majorările de taxe din 2025 au fost adoptate pentru protejarea ratingului de țară și nu au reprezentat o decizie ușoară. Pentru bugetul de anul viitor, fiecare ordonator principal de credite trebuie să identifice instituțiile care pot fi comasate și cheltuielile care pot fi reduse.

„Nu-mi doresc să fim din nou forțați de situație să creștem vreo taxă. Nu-mi doresc. Să nu credeți că în 2025 am făcut-o cu inima ușoară. Am făcut-o cu inima grea, pentru că trebuia să salvăm ratingul. Am transmis o adresă săptămâna aceasta, la început, tuturor ordonatorilor, să vină cu propuneri de economii. Ce agenții comasăm? Ce și de unde reducem? Și nu vrem să reducem otova, pentru că nu am făcut bine. Nici în criza precedentă, în 2010, nu am făcut bine acest lucru. Dar asta se face cu conștiință, de către fiecare ordonator, nu impus de undeva de sus, ci din interior”, a afirmat Alexandru Nazare.

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Ministerele trebuie să identifice economii pentru bugetul pe 2027

Ordonatorii principali de credite trebuie să transmită, începând de săptămâna viitoare, măsurile prin care pot reduce cheltuielile. Ministerul Finanțelor le va centraliza și le va prezenta în Guvern, pentru a fi luate în calcul la elaborarea bugetului pe 2027.

Nazare a precizat că solicitarea vizează instituțiile publice aflate în subordinea ministerelor. Monitorizarea companiilor de stat intră în atribuțiile Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, nu în cele ale Ministerului Finanțelor.

„La această conferință, în intervenție, m-am referit la ordonatorii principali de credite. Noi lor ne-am adresat, pentru că atribuția de a monitoriza companiile de stat este la AMEPIP, nu la Ministerul Finanțelor. Obligația noastră este să încercăm să găsim, împreună cu ordonatorii, măsurile cele mai potrivite, să identificăm economii sau potențiale surse de economii în 2027. Avem nevoie de propuneri de la ei și așteptăm, în cel mai scurt timp, începând cu săptămâna viitoare, răspunsurile, pentru a le centraliza și a le prezenta în Guvern”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă pot urma reduceri ale bugetelor de salarii cu 10% sau restricții privind achizițiile, Nazare a răspuns că nu a fost stabilită o țintă generală: „E clar că trebuie să facem economii. Economiile trebuie făcute acolo unde se justifică, iar aceste decizii trebuie luate astfel încât performanța respectivelor agenții sau companii să nu scadă. Sunt locuri unde se pot face reduceri mai mari, locuri unde se pot face reduceri mai mici și alte locuri unde, posibil, este nevoie să finanțăm mai mult, astfel încât serviciul public să fie unul de calitate. Dar această analiză trebuie să o facă fiecare ordonator în parte”.

Ministrul a arătat că pachetul de reformă administrativă reprezintă o bază pentru această analiză, însă ordonatorii au libertatea de a propune măsurile pe care le consideră potrivite.

„Nu am vorbit despre un procent anume, pentru că fiecare dintre acești ordonatori trebuie să-și facă propriile analize. La unele agenții sau ministere subordonate poate să fie un procent mai mare, la altele poate să fie un procent mai mic. Acest exercițiu l-am făcut în momentul în care s-a publicat pachetul de reformă administrativă, deci există o bază de la care putem pleca. Așteptăm de la toți ordonatorii să ne facă propuneri, astfel încât să ținem cont de ele când elaborăm bugetul”, a adăugat el.

„Majorarea salariului minim ar pune presiune pe firmele private”

Profesorul de economie Adrian Mitroi a explicat, la Digi24, că o creștere administrativă a salariului minim ar pune presiune în primul rând pe companiile private, într-o perioadă în care acestea susțin o parte importantă din creșterea economică.

Economistul consideră că prudența ministrului Finanțelor indică dificultatea de a majora salariul minim și pensiile fără identificarea unor venituri bugetare suplimentare.

„Pui presiune exact pe agenții economici privați, în principal, cei care sunt motorul a ceea ce a mai rămas din creșterea noastră economică. Această creștere doar administrativă, și nu una impusă de rigorile pieței, este, într-adevăr, extrem de justificată, fără doar și poate, și probabil că ar veni imediat după creșterea absolut necesară și a pensiilor. Dar privații, ați văzut, patronatele spun ce spun despre lucrul acesta. L-am văzut pe ministrul Finanțelor extrem de atent și de prudent în ceea ce aproape că îi venea să spună: mi-e tare teamă că, dacă vreți asta, atunci trebuie și taxe mai mari. Eu cam așa am văzut”, a afirmat Adrian Mitroi.

Ce spune Nazare despre sprijinul pentru plata energiei

Alexandru Nazare a confirmat că Ministerul Energiei pregătește mai multe propuneri prin care consumatorii și companiile ar putea fi sprijiniți în contextul costurilor ridicate ale energiei electrice și gazelor naturale. Măsurile vor fi analizate de Ministerul Finanțelor după prezentarea unei variante concrete și vor trebui să se încadreze în spațiul fiscal disponibil.

„Există o astfel de discuție, există propuneri la care lucrează Ministerul Energiei. Noi, bineînțeles, asistăm și sprijinim orice astfel de propunere, cu condiția ca ele să fie echilibrate și să se încadreze în spațiul fiscal pe care îl avem. Subvenții pentru energie de o dimensiune foarte mare, cum am mai avut în anii trecuți, pe care să nu le putem plăti sau în urma cărora să rămânem cu datorii, nu sunt genul de măsuri care cred că sunt potrivite. Sprijinul trebuie să fie foarte clar țintit. Avem nevoie să-i ajutăm cu adevărat pe cei vulnerabili și ca efortul pe care îl facem din spațiul fiscal disponibil să ajungă cu adevărat la categoriile vulnerabile”, a declarat Nazare.

Acesta nu a precizat dacă viitoarele scheme vor include și companiile sau alte categorii de consumatori. Decizia va fi anunțată după ce Ministerul Energiei va prezenta propunerile, iar Ministerul Finanțelor va evalua impactul lor.

Propunerile privind alimentele și taxa pe lux

Întrebat despre intenția ministrului Agriculturii de a extinde plafonarea adaosului comercial la toate alimentele din magazine, Alexandru Nazare a declarat că propunerea nu a ajuns încă la Ministerul Finanțelor.

„Nu am primit această propunere. Sunt foarte multe propuneri care apar. Este normal ca miniștrii să aibă inițiative. Suntem la momentul în care se construiește bugetul. Le vom centraliza pe toate, le vom analiza, vom face un impact bugetar pentru fiecare și, în momentul respectiv, în Guvern, împreună cu domnul prim-ministru și colegii, vom lua o decizie”, a explicat el.

În privința taxei pe lux, Nazare a precizat că aceasta este deja în vigoare și ar trebui aplicată și în 2027, însă forma sa pentru anul viitor nu a fost încă stabilită. Ministrul a adăugat că nu cunoaște inițiativa parlamentară privind exceptarea mașinilor sport, dar că eventualele modificări legislative vor fi analizate.

„Nu am cunoștință de această inițiativă de a excepta mașinile sport. Cred că, oricum, taxa în forma actuală sau în cuantumul actual trebuie prelungită și în 2027. Forma în care vom face asta este o altă discuție. Cu cât avem o formă cât mai bine construită, cu atât mai bine. Dacă sunt inițiative legislative în Parlament, le vom studia”, a afirmat Alexandru Nazare.

Editor : A.D.