Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că România nu își permite să aloce cele 60 de miliarde de lei solicitate de ministere la rectificarea bugetară, sumă pe care o consideră exagerată. Oficialul a anunțat că proiectul rectificării ar putea fi publicat în cursul zilei de joi și discutat vineri în Guvern, iar prioritatea va fi acoperirea cheltuielilor urgente din sănătate și agricultură, fără depășirea țintei de deficit pentru 2026.

„Ministerele au cerut 60 de miliarde. Este o sumă foarte mare. Nu cred că România își permite să aloce sume de o asemenea magnitudine. Cred că trebuie să fim responsabili și cred că în adâncul sufletului lor toți ordonatorii știu că acea sumă este un pic exagerată”, a declarat ministrul Finanțelor, joi, la festivitatea de predare a noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei către Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Ministrul Finanțelor a anunțat că încearcă să finalizeze și să publice proiectul rectificării joi, pentru ca documentul să poată fi discutat în ședința Guvernului programată pentru vineri.

Potrivit acestuia, fondurile suplimentare vor fi direcționate cu prioritate către instituțiile care au nevoie de bani pentru a-și acoperi cheltuielile curente, în special Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Agriculturii. În același timp, alocările trebuie să țină cont de veniturile disponibile și de necesitatea respectării țintei de deficit bugetar pentru 2026.

„Încercăm să finalizăm astăzi și să publicăm rectificarea, astfel încât să intrăm mâine în ședința de guvern. Este o rectificare importantă care își propune să acopere nevoile esențiale primare, din acest moment, care sunt în special în zona de sănătate, Ministerul Sănătății, Casa de Sănătate, Ministerul Agriculturii, dar să păstreze, de asemenea, un echilibru foarte important în perspectiva finalizării anului 2026 și a încadrării României în ținta de deficit pentru anul 2026, luând în calcul perspectivele de încasare pentru cererile de plată 5 și 6 la finalul anului”, a explicat Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că încearcă să găsească un echilibru între solicitările instituțiilor și resursele bugetare, iar detaliile privind alocările vor fi prezentate după ședința de Guvern.

Ce spune Nazare despre cele 11 miliarde de lei necesare în sănătate

Una dintre cele mai importante solicitări de finanțare vizează sistemul sanitar. Întrebat dacă rectificarea va acoperi necesarul de 11 miliarde de lei despre care a vorbit ministrul Sănătății, Alexandru Nazare nu a precizat cât va primi efectiv acest sector.

„O să avem la rectificare banii pentru acoperirea nevoilor curente din acest moment, cu încadrarea în țintele de deficit pentru finalul anului”, a răspuns ministrul.

Prin urmare, rectificarea va urmări asigurarea sumelor necesare pentru funcționarea sistemului de sănătate în perioada imediat următoare, dar Nazare nu a confirmat că întreaga sumă solicitată va fi alocată.

În stabilirea bugetelor, Ministerul Finanțelor ia în calcul și perspectivele de încasare a fondurilor europene aferente cererilor de plată 5 și 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acestea sunt incluse în evaluarea resurselor de care România ar putea dispune până la sfârșitul anului.

Două rectificări bugetare sunt planificate până la sfârșitul anului

Alexandru Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor a pregătit un calendar care include două rectificări bugetare până la finalul lui 2026. Prima ar urma să fie prezentată vineri, iar pentru cea de-a doua instituția este deja pregătită.

„Noi avem un plan stabilit până la finalul anului care prevede două rectificări. Operațiunile prevăzute pentru prima rectificare și acoperirea sumelor necesare vor apărea în textul rectificării care va fi publicat și pe care îl voi prezenta mâine. Noi am planificat și suntem pregătiți și pentru a doua rectificare. Așa am discutat încă de la audiere și am făcut acest anunț încă de la audiere”, a declarat acesta.

Ministrul nu a avansat valoarea totală a fondurilor care vor putea fi redistribuite prin prima rectificare și nici sumele care vor reveni fiecărei instituții.

Ministerul Finanțelor pregătește un raport cerut de PSD

Nazare a fost întrebat și despre solicitarea PSD ca Ministerul Finanțelor să prezinte situația financiară a țării. Acesta a spus că cererea de clarificări este legitimă și că instituția va pregăti un raport în cel mai scurt timp. El a amintit că Ministerul Finanțelor publică periodic date despre execuția bugetară și arierate și că raportul privind execuția bugetară din septembrie fusese publicat pe 26 septembrie.

„Noi, Ministerul Finanţelor, publicăm foarte multe raportări în mod curent. Tocmai am publicat raportul privind execuţia bugetară din luna septembrie, s-a publicat pe 26 septembrie. Toate detaliile legate de execuţia bugetului cash, aşa cum le publicăm, le regăsiţi în execuţia bugetară deja publicată. De asemenea, publicăm rapoartele cu arieratele. Publicăm în curând raportul asupra evoluţiei economiei în semestrul 1. În privinţa tipului de raport despre care, şi ca şi completare nu avem lucruri de adăugat peste ceea ce deja am prezentat în raportul deja prezent pe site-ul Ministerului privind execuţia bugetară, dar este legitimă şi e normală solicitarea de a veni cu clarificări pe alte aspecte legate de bugetul de stat şi vom pregăti noi, Ministerul Finanţelor, un raport pe această temă”, a declarat ministrul.

Nazare a precizat că raportul este în lucru, în paralel cu pregătirea rectificării, și că va fi prezentat „în cel mai scurt timp”.

Cum explică Nazare diferența dintre țintele trimestriale și cele anuale

Ministrul a spus că evaluările Comisiei Europene, ale finanțatorilor și ale agențiilor de rating se raportează la ținte anuale. El a explicat că ținta anuală pentru deficitul cash se publică în ianuarie, estimarea semidefinitivă pentru deficitul ESA în aprilie, iar cifra finală pentru deficitul ESA în octombrie 2027.

„Evident că ţintele trimestriale sunt instrumente de lucru, le urmărim, dar ele sunt provizorii şi pot fi schimbate la fiecare updatare a datelor de către Eurostat. Deci da, am văzut ţintele trimestriale, ţinem cont de ele”, a declarat Nazare.

El a mai spus că anul 2026 este „complet atipic”, pentru că investițiile s-au concentrat în trimestrele al doilea și al treilea.

Acest calendar, a explicat ministrul, se reflectă și în datele de deficit ESA, care țin cont de momentul înregistrării economice a cheltuielilor, nu doar de momentul plății: „Trebuie să fim foarte atenţi, să ştim ce comparăm. Să comparăm lucruri comparabile, ţinte anuale, nu ţinte trimestriale provizorii cu ţinte anuale definitive. Deci e foarte importantă această precizare”.

Întrebat dacă este reală „gaura” de 40 de miliarde de lei invocată de PSD și dacă există datorii și facturi neplătite în această valoare, Nazare nu a confirmat suma.

„Dacă aş începe acum să intru în detaliile raportului, s-ar pierde surpriza raportului. În momentul de faţă, toate datele pe care le avem sunt publicate în execuţia despre care am vorbit mai devreme, care este pe site-ul ministerului”, a răspuns el.

Editor : A.D.