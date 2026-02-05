Live TV

Nazare: „Taxa pe colete protejeză 50-60 de mii de antreprenori români.” Guvernul analizează armonizarea cu măsura UE de la 1 iulie

Data publicării:
curier livreaza colete
Credit foto: Guliver/Getty Images
Din articol
„Taxa nu este una vamală, ci o obligație fiscală internă”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că taxa pe colete este o taxă logistică menită să protejeze 50-60 de mii de antreprenori români care vindeau online și care au înregistrat scăderi importante ale cifrei de afaceri din cauza creșterii numărului de colete mici provenite din țări terțe. Oficialul a precizat că autoritățile analizează în prezent modul în care această măsură va fi armonizată cu taxa care urmează să fie introdusă la nivelul Uniunii Europene începând cu 1 iulie, fără ca o decizie finală să fi fost luată până acum.

„Taxa pe care am introdus-o este o taxă logistică. Această decizie a fost luată de curând în ECOFIN. Vom lua o decizie. N-aș vrea să vă răspund astăzi la această temă, pentru că n-am discutat cu absolut nimeni din coaliție, nici cu prim-ministru. Vom evalua opțiunile și vom face un anunț în acest sens”, a declarat ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, măsura are rolul de a sprijini mediul de afaceri local, în special comercianții online români care ar fi fost afectați de creșterea volumului de colete de valoare mică provenite din afara Uniunii Europene.

În acest moment, nu există o decizie privind menținerea, modificarea sau eliminarea taxei, în contextul introducerii unei taxe similare la nivelul Uniunii Europene. „Nu am luat o decizie despre ce vom face în continuare și cum vom armoniza cele două taxe”, a adăugat acesta.

„Taxa nu este una vamală, ci o obligație fiscală internă”

Ministerul Finanțelor a explicat anterior că taxa de 25 de lei aplicată coletelor din afara UE nu reprezintă o taxă vamală, ci o obligație fiscală internă, justificată prin costurile administrative și logistice generate de procesarea volumului ridicat de trimiteri. Autoritățile susțin că măsura urmărește atât echilibrarea concurenței între comercianții locali și platformele din afara Uniunii Europene, cât și acoperirea costurilor suplimentare suportate de stat pentru verificarea și procesarea coletelor.

De la 1 iulie, la nivelul Uniunii Europene urmează să fie introdusă o taxă obligatorie pentru toate statele membre, ceea ce va impune României să stabilească modul în care noul sistem european va funcționa împreună cu taxarea deja existentă la nivel național. 

CITEȘTE ȘI: Ministerul Finanțelor explică noua taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE: „Nu e taxă vamală, ci o obligație fiscală internă”

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Kelemen Hunor
5
Președintele UDMR crede că profesorii trebuie să rămână cu normele didactice actuale...
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digi Sport
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani
Ce se schimbă pentru microîntreprinderi în noul pachet de relansare economică. Reguli mai flexibile, impozitare unică și bonificații
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare a anunțat un pachet de relansare economică care mută accentul pe investiții. „Regândim sprijinul pentru companii”
vanzari locuinte imobiliare
Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu peste 31.000 în prima lună din 2026 față de decembrie 2025. Expert: „E o perioadă de ajustare”
625889402_3691091947688305_6710510875911823222_n
Nazare: „Joi publicăm pachetul de relansare economică, rezultat din dialogul cu mediul de afaceri. Avem nevoie de investiții”
Potatoes Variety
Fondurile AFIR pentru legume și cartofi sunt insuficiente: cererile au depășit bugetul cu 240%. „Banii nu acoperă nevoile fermierilor”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
SUA și Rusia, pe punctul de a încheia un acord crucial pentru...
Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București.
Robert Negoiță, audiat de procurorii DNA. Primarul Sectorului 3 al...
donald trump
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru...
george simion cu o sapca rosie maga in mana
Controversa contractului de 1,5 milioane de dolari pentru promovarea...
Ultimele știri
Radu Miruţă: Şantierul Naval Mangalia poate fi salvat doar prin comenzi militare. „Armata Română trebuie să contribuie”
Ministrul Energiei, despre prețul gazelor: „Garanția este că românii nu vor plăti mai mult în următorul an”
Miruță pune tunurile pe Steaua: bugetul clubului sportiv va fi redus drastic. Verificări sunt anunțate și la Spitalul Militar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Adrian Mititelu jr., ironic cu Mihai Rotaru după decizia instanței pentru Universitatea Craiova: „Îi urez să...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Mihai Stoica, prima reacție despre un transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB! Update
Adevărul
STENOGRAME Angajații CFR acuzați de mită s-au consultat cu ChatGPT înainte de audieri. „Vrei să îți spun cum...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Scrisoarea unui șofer către polițiști după ce a fost amendat pentru depășirea vitezei cu doar 0,08 km/h: „Am...
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...