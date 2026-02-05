Nazare: „Taxa pe colete protejeză 50-60 de mii de antreprenori români.” Guvernul analizează armonizarea cu măsura UE de la 1 iulie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că taxa pe colete este o taxă logistică menită să protejeze 50-60 de mii de antreprenori români care vindeau online și care au înregistrat scăderi importante ale cifrei de afaceri din cauza creșterii numărului de colete mici provenite din țări terțe. Oficialul a precizat că autoritățile analizează în prezent modul în care această măsură va fi armonizată cu taxa care urmează să fie introdusă la nivelul Uniunii Europene începând cu 1 iulie, fără ca o decizie finală să fi fost luată până acum.

„Taxa pe care am introdus-o este o taxă logistică. Această decizie a fost luată de curând în ECOFIN. Vom lua o decizie. N-aș vrea să vă răspund astăzi la această temă, pentru că n-am discutat cu absolut nimeni din coaliție, nici cu prim-ministru. Vom evalua opțiunile și vom face un anunț în acest sens”, a declarat ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, măsura are rolul de a sprijini mediul de afaceri local, în special comercianții online români care ar fi fost afectați de creșterea volumului de colete de valoare mică provenite din afara Uniunii Europene.

În acest moment, nu există o decizie privind menținerea, modificarea sau eliminarea taxei, în contextul introducerii unei taxe similare la nivelul Uniunii Europene. „Nu am luat o decizie despre ce vom face în continuare și cum vom armoniza cele două taxe”, a adăugat acesta.

„Taxa nu este una vamală, ci o obligație fiscală internă”

Ministerul Finanțelor a explicat anterior că taxa de 25 de lei aplicată coletelor din afara UE nu reprezintă o taxă vamală, ci o obligație fiscală internă, justificată prin costurile administrative și logistice generate de procesarea volumului ridicat de trimiteri. Autoritățile susțin că măsura urmărește atât echilibrarea concurenței între comercianții locali și platformele din afara Uniunii Europene, cât și acoperirea costurilor suplimentare suportate de stat pentru verificarea și procesarea coletelor.

De la 1 iulie, la nivelul Uniunii Europene urmează să fie introdusă o taxă obligatorie pentru toate statele membre, ceea ce va impune României să stabilească modul în care noul sistem european va funcționa împreună cu taxarea deja existentă la nivel național.

CITEȘTE ȘI: Ministerul Finanțelor explică noua taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE: „Nu e taxă vamală, ci o obligație fiscală internă”

Editor : A.D.