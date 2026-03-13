Live TV

Exclusiv Ne ia Ucraina gazul din Neptun Deep? Fost ministru: Avem capacități insuficiente de depozitare. Reducem niște cheltuieli

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1082312885
Volodimir Zelenski și Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Ce prevede documentul semnat de Nicușor Dan și Volodimir Zelenski Fost ministru: „Este o formă de a salva niște costuri”

Imediat după ce Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat la București parteneriatul strategic România - Ucraina, o prevedere cuprinsă în actul care prevede cooperarea în domeniul energiei a generat o reacție negativă pe rețelele de socializare, dar și în rândul politicienilor din opoziție. Digi24.ro a stat de vorbă cu fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, pentru a înțelege dacă temerile care stau la baza reacțiilor negative sunt fundamentate. 

Una dintre prevederile incluse în actul care prevede cooperarea în domeniul energiei dintre România și Ucraina, semnat pe 12 martie de cei doi președinți la București, a generat mai multe comentarii în spațiul public.

„Nicușor Dan este gata să ofere gazul din Marea Neagră lui Zelenski”, este principala linie de comunicare care reiese din postările de pe rețelele de socializare.

Același tip de discurs a fost adoptat și de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. 

„Pentru a clarifica ce a făcut Nicușor Dan prin această semnătură: el a început demersurile de a trimite pentru înmagazinarea în Ucraina a părții Romgaz din viitoarea producție din câmpul Neptun Deep. Dacă acolo se vor extrage 7-8 miliarde de metri cubi/an, jumătatea Romgaz-ului , de 3,5-4 miliarde de metri cubi/an vor ajunge în Ucraina, pentru a fi depozitată și , evident, consumată”, este o parte din postarea publicată de Petrișor Peiu, vineri dimineață, pe Facebook. 

Ce prevede documentul semnat de Nicușor Dan și Volodimir Zelenski

Concret, este vorba de un punct inclus în acordul privind cooperarea în domeniul energiei dintre România și Ucraina

Acest punct prevede ca președintele Nicușor Dan și omologul său Volodimir Zelenski să „exploreze posibilitatea” de a folosi facilitățile de stocare de gaz ale Ucrainei pentru a depozita gazul extras din perimetrul Neptun Deep.

  • „(n.r. Președinții celor două țări au decis) să exploreze posibilitatea de a folosi instalațiile subterane de stocare a gazului pentru a stoca gazul care trece prin Coridorul Vertical de Gaz, precum și gazul extras din producția viitoare din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, ceea ce va acoperi nevoile Ucrainei de gaz și va asigura depozitarea în siguranță”, este o traducere a punctului inclus în documentul citat. 

Fost ministru: „Este o formă de a salva niște costuri”

Pentru început, e important de subliniat în acest context că nu există o certitudine în acest sens, fiind vorba de explorarea posibilității de a utiliza instalațiile de stocare de gaz din Ucraina.

„Ucraina are o infrastructură construită. Ce înțeleg eu că s-a discutat ieri, și părerea mea e că au făcut foarte bine, e să exploreze dacă această infrastructură construită poate fi utilizată și de România, presupun că după încheierea războiului”, a comentat fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, pentru Digi24.ro. 

Potrivit expertului, utilizarea infrastructurii deja existente din Ucraina este o soluție care ar genera cele mai mici costuri în acest sens.

„În perioada de iarnă, consumatorii români ar fi mai protejați, și din punct de vedere securitate al aprovizionării, dar și din punct de vedere al prețurilor. Noi avem capacități insuficiente de depozitare. Din acest motiv, în anumite zile din iarnă avem nevoie să importăm, pentru că avem un consum mai mare decât capacitatea noastră de producție plus capacitatea de stocare”, potrivit fostului ministru. 

Din datele publice existente, reiese că România are o capacitate de stocare de gaz de aproximativ 3 miliarde de metri cubi, iar din proiectul Neptun Deep, care ar urma să fie operaționalizat de OMV-Petrom și Romgaz începând cu anul 2027, urmează să fie extrase 8 miliarde de metri cubi de gaz anual.

„Am două posibilități - una, să investesc eu, să îmi fac eu propriile capacități de stocare, iar asta înseamnă niște bani pe care trebuie să îi recuperez. De la cine? De la cetățeni, cineva trebuie să plătească pentru această investiție. Sau să utilizez o capacitate existentă”, a adăugat Răzvan Nicolescu.

  • „Eu și dumneavoastră ne facem un depozit de gaz. Investim un milion de euro să ni-l facem. Când vine cineva să stocheze la noi, va plăti o taxă. Taxa aceea va fi mult mai mare decât taxa plătită ucrainenilor (...) Practic, (n.r. producătorii care vor să stocheze gazul) nu vor plăti 20 de lei către noi, care am construit o infrastructură nouă, ci vor plăti 2 lei la ucraineni, care au și sunt taxe mai mici. Este o formă de a salva niște costuri”, este concluzia lui Răzvan Nicolescu.

Fostul ministru al Energiei a mai subliniat că gazul extras din Neptun Deep ar rămâne tot în proprietatea României.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
1
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
3
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
sorin grindeanu parlament
4
Grindeanu, despre vuvuzelele AUR: Pot reduce indemnizația, astfel de comportamente nu...
teren desertificat din oltenia
5
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească gratuit, cu bani de la...
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Digi Sport
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Peter Szijjarto
„Bruxelles-ul dansează cum îi cântă Zelenski”, acuză Ungaria, după ce SUA au suspendat sancțiunile pentru petrolul rusesc de pe mare
profimedia-1033879792
Zelenski, primit la Paris de Macron. Franța vrea ca Ucraina să nu fie „eclipsată” de criza din Iran
artileria ucraineană trage înspre pozițiile trupelor ruse
Când războaiele se suprapun: cum poate conflictul SUA cu Iranul să reducă munițiile vitale pentru scutul antiaerian al Ucrainei
Maternity hospital damaged by Russian shelling repaired in Kharkiv
Rusia limitează accesul la avort în teritoriile ucrainene ocupate. ONG: Femeile sunt trimise la „discuții disciplinare” cu un preot
© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026
Zelenski și ministrul Apărării, Radu Miruță, vizită la Baza 86 Aeriană de la Borcea. Discuții despre pregătirea piloților ucraineni
Recomandările redacţiei
tutuianu 170629_AUDIERI_GUVERN_TUDOSE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
„Moda” bolilor inventate la AEP. Țuțuianu: „Un angajat aflat în...
Dronă Shahed
Două mesaje Ro-Alert în județul Tulcea din cauza unei drone. MApN a...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Alertă în Turcia: NATO a...
34
Misiune îndeplinită în Irak? Lăudăroșenia din 2003 care bântuie...
Ultimele știri
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia. Cum explică autoritățile situația
Vila de protocol a lui Ceauşescu, din Timișoara, a reintrat în patrimoniul judeţului. În ce vor autoritățile locale să o transforme
Inițiativă în UE: accesul în spațiul Schengen ar putea fi blocat pentru foști soldați ruși. Ce state europene au solicitat măsura
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Fanatik.ro
„Fenomenul” Ronaldo a ales! Care este cel mai bun prim 11 din istoria fotbalului
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Cât vor primi în mână românii plătiți cu salariul minim după 1 iulie 2026. Suma exactă după creșterea la...
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
Pro FM
De ce se tem Theo Rose și Anghel Damian să arate chipul fiului lor în online: „Nu suntem absurzi”
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
Digi FM
„Ești vampir?” A împlinit 60 de ani, dar internetul refuză să-l creadă. Imaginile care au devenit virale pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Vedetele din România reacționează la scumpirea carburanților. „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”