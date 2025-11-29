Live TV

Video „Ne uităm de 10 ori la meniu până comandăm”. Românii au rărit ieșirile la restaurant, din cauza scumpirilor

clienta in restaurant
Aproximativ 30% dintre români comandă un singur fel de mâncare. Credit foto: Guliver/Getty Images

Românii se duc mult mai rar să mănânce la restaurant, mai degrabă la ocazii speciale. Astfel, vizitele la restaurant au scăzut la una, cel mult doua pe lună, în loc de săptămânale, ca în anii trecuți. Trei clienți din 10 comandă doar un singur fel de mâncare și preferă meniuri sau oferte speciale, pentru a reduce nota de plată.

„Pentru mulți dintre români, ieșirea la restaurant a devenit o ocazie rară și atent calculată. Cei mai mulți dintre aceștia se uită la porții, la prețuri, iar de cele mai multe ori aleg un singur fel de mâncare, astfel încât să se încadreze în buget”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

Potrivit unei analize recente, romanii ies o dată sau de două ori pe lună la restaurant, față de anii trecuți, când media era de 4-5 ieșiri.

„Ne luam stradal de la chioșc. Chiar am luat, am în plasă un covrig cu susan cu 2,5 lei și câte o felie de pizza - 9,5 lei, de care ziceam că e foarte scumpă. Pentru noi e scump, pentru că salariile sunt micuțe”, spune o femeie.

„Ne uităm de 10 ori la meniu până comandăm, adică la prețuri”, recunoaște o doamnă.

„Este foarte scump și porția mică, deci nu prea merită”, spune altcineva.

Aproximativ 30% dintre români comandă un singur fel de mâncare, iar de cele mai multe ori se orientează spre „meniul zilei”, oferte speciale sau platourile care pot fi împărțite la două persoane. Aceste noi obiceiuri de consum sunt resimțite si de restaurante.

„Încearcă să împartă o farfurioară pentru doi copilași. Înainte își permiteau câte o farfurioară pentru fiecare. El zice, săracul: 'Domnule, presimt că nu o să mănânc tot, mai adu-mi o farfurie'. De fapt, el poate să mănânce tot, dar nu au bani pentru două farfurii, că se întâmplă chestia asta”, povestește Florin, ospătar la un restaurant din Brașov.

De cele mai multe ori, atunci când ies la restaurant, clienții aleg preparate pe care nu le pot găti acasă, o prezentare atractivă a mâncării și o atmosferă care să justifice cheltuiala.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

