Vicepremierul Marian Neacșu anunță reformarea companiilor de stat, după ce pierderile acumulate de acestea au ajuns la sume importante. Potrivit oficialului, cele 165 de societăți aflate la nivel central au înregistrat, în 2024, pierderi de aproximativ un miliard de euro, iar patru dintre ele au fost responsabile pentru 90% din total. În plus, datoriile companiilor de stat se ridică la 18 miliarde de lei.

Neacșu susține că este hotărât să ducă reforma până la capăt și să identifice soluții pentru societățile care generează pierderi.

Vicepremierul a declarat, marți seară, la Antena 3, că Guvernul a lansat un program pentru eficientizarea companiilor de stat, în condițiile în care problemele de management și lipsa performanței persistă de mai mulți ani.

„În România, de foarte multă vreme, nu se face performanţă la întreprinderi publice. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care Uniunea Europeană, prin PNRR, ne-a impus în primul rând criterii de performanţă pentru membrii consiliilor de administraţie şi o condiţie de guvernanţă corporativă la nivel european”, a afirmat Marian Neacșu.

Acesta a admis că autoritatea înființată pentru a urmări eficientizarea managementului companiilor de stat nu și-a îndeplinit rolul pentru care a fost creată. De asemenea, politicienii nu au reușit să oprească declinul mai multor societăți care generează pierderi.

Patru societăți sunt responsabile pentru 90% din pierderi

Marian Neacșu a prezentat și date privind situația companiilor de stat. Potrivit acestuia, în economia românească există 1.639 de societăți, dintre care 165 sunt la nivel central, iar restul funcționează la nivel local.

În 2024, cele 165 de companii de la nivel central au acumulat pierderi de aproximativ un miliard de euro. Patru dintre acestea au generat 90% din suma totală.

„Din aceste 165 de societăţi la nivel naţional, în anul de referinţă 2024 s-au înregistrat circa un miliard pierdere şi patru dintre ele au contribuit cu 90% din aceste pierderi. Sunt lucruri pe care le ducem cu noi de ani de zile”, a explicat vicepremierul.

Acesta a adăugat că datoriile companiilor de stat se ridică la aproximativ 18 miliarde de lei.

CFR Marfă, printre companiile cu pierderi și datorii importante

Întrebat despre societățile care înregistrează cele mai mari pierderi, Neacșu a indicat CFR Marfă printre companiile cu probleme financiare semnificative.

Vicepremierul a precizat că procesul de reformă va porni și de la analizele și demersurile realizate în timpul fostului Guvern, în încercarea de a redresa societățile cu dificultăți financiare.

„Ceea ce ştiu este că demersuri pentru a aduce pe o zonă de construcţie pozitivă aceste companii au existat chiar şi în vechiul guvern. Vom pleca de la acele cifre, vom pleca de la acele cercetări”, a declarat acesta.

Vicepremierul s-a declarat hotărât să continue programul de reformare a întreprinderilor publice, respingând acuzațiile de populism la adresa social-democraților în privința acestui subiect.

Neacșu a afirmat că are „cele mai bune intenții” și că este încrezător în posibilitatea de a obține rezultate, inclusiv datorită experienței acumulate în domeniu.

Acesta a susținut că programul lansat este necesar pentru țară, deși a primit atât reacții pozitive, cât și critici înainte ca măsurile propuse să fie prezentate în detaliu.

În ceea ce privește companiile care mai pot fi salvate, vicepremierul a explicat că deciziile nu pot fi luate „într-un grup restrâns de oameni”. Potrivit acestuia, măsurile trebuie stabilite pe baza unor analize riguroase, care să permită evaluarea situației fiecărei societăți și identificarea celor mai potrivite soluții.

Editor : A.P.