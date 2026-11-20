Sindicatele, patronatele și reprezentanții Ministerului Muncii discută joi, de la ora 12:00, despre salariul minim care ar urma să fie aplicat în 2027. Pe masă sunt patru scenarii, de la creșterea salariului minim brut la 5.000 de lei sau la 4.652 de lei până la eliminarea impozitului pe venit pentru salariul minim și majorarea sumei neimpozabile de la 200 la 400 de lei.

Sindicatele și patronatele intră la negocieri cu poziții diferite. Reprezentanții angajaților solicită majorarea salariului minim de la 1 ianuarie, în timp ce organizațiile patronale se opun unei creșteri în forma propusă și cer reducerea taxelor pe muncă.

Discuțiile au loc după ce întâlnirile anterioare, inclusiv cele purtate cu premierul Luca Niculescu, nu au condus la un acord.

Sindicatele propun două valori pentru salariul minim

Sindicatele susțin creșterea salariului minim brut începând cu 1 ianuarie 2027. Variantele avansate sunt de 5.000 de lei brut și 4.652 de lei brut.

„Astăzi, de la ora 12:00, sindicatele și patronatele vor sta față în față, alături de Ministerul Muncii, pentru a discuta despre creșterea salariului minim. Știm că au mai fost aceste discuții, însă nu s-a găsit un numitor comun, pentru că sindicatele și patronatele au păreri destul de diferite”, a transmis reporterul Digi24 Amalia Dobre.

Patronatele nu susțin însă o majorare a salariului minim în forma cerută de sindicate. Reprezentanții angajatorilor argumentează că o asemenea creștere ar majora costurile suportate de companii și solicită, în schimb, reducerea taxării muncii.

Printre variantele propuse se află reducerea cu cel puțin 5% a taxelor pe muncă, măsură susținută inclusiv de IMM România. Patronatele au avansat și posibilitatea introducerii unor niveluri de impozitare diferențiate în funcție de domeniul de activitate.

Salariul minim fără impozit pe venit, unul dintre scenarii

O altă variantă aflată în discuție este eliminarea impozitului pe venit pentru salariul minim. Ulterior, impozitul ar crește gradual, în funcție de nivelul salariului, și ar ajunge la cota de 10% în cazul unui venit brut de 6.000 de lei.

Aplicarea unui impozit zero pentru salariul minim le-ar putea aduce angajaților aproximativ 180 de lei în plus la venitul net, fără ca salariul brut să fie majorat.

„Știm și acel scenariu lansat recent de social-democrați: scăderea taxelor pe salariul minim. Practic, salariul minim să nu mai fie taxat, iar apoi să existe niște praguri în funcție de valoarea salariului, iar impozitul ar ajunge la 10% abia la salariul de 6.000 de lei brut”, a explicat Amalia Dobre.

Patronatele propun, separat, majorarea sumei neimpozabile din salariul minim de la 200 la 400 de lei. Măsura ar permite o creștere a venitului net încasat de angajați, fără ca firmele să suporte întreaga presiune a unei majorări mai mari a salariului brut.

Cele patru scenarii discutate sunt, astfel, creșterea salariului minim la 5.000 de lei brut, majorarea la 4.652 de lei brut, eliminarea impozitului pe venit pentru salariul minim și dublarea sumei neimpozabile, de la 200 la 400 de lei.

Editor : A.D.