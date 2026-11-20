Sindicatele și patronatele nu au ajuns, vineri, la un acord privind salariul minim care ar urma să fie aplicat în 2027. Confederațiile sindicale au formulat o propunere comună de 4.800 de lei brut, în timp ce reprezentanții angajatorilor au avansat variante care merg de la înghețarea salariului minim până la o creștere la 4.500 de lei sau reducerea taxării. O decizie ar putea fi luată la mijlocul lunii decembrie, iar sindicaliștii nu exclud protestele.

ACTUALIZARE 15:51 Discuțiile desfășurate la Ministerul Muncii au fost tensionate, pozițiile sindicatelor și patronatelor rămânând diferite. În urma negocierilor, confederațiile sindicale au stabilit o propunere comună de majorare a salariului minim brut la 4.800 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027.

„Propunerea comună a confederațiilor sindicale este pentru un salariu minim brut de 4.800 de lei. Patronatele sunt în favoarea opririi creșterii salariului minim, cel puțin pentru începutul anului următor. Varianta ideală pentru mine, și cred că și pentru Guvern, ar fi să susținem o soluție consensuală, găsită împreună de sindicate și patronate”, a declarat Florin Manole, după negocierile ce au avut loc la Ministerul Muncii.

Reprezentanții angajatorilor au prezentat mai multe scenarii, printre care menținerea salariului minim la nivelul actual, stabilirea acestuia la 4.500 de lei și reducerea taxării muncii. În cadrul întâlnirii au fost discutate și eliminarea impozitului pe venit pentru salariul minim, precum și introducerea unor praguri de impozitare, cota urmând să ajungă la 10% pentru salariile brute de 6.000 de lei.

„Patronatele au venit cu încă trei variante diferite: reducerea impozitării, neaplicarea de la 1 ianuarie și o valoare mai mică a salariului minim pe economie garantat în plată. Ei au propus de la înghețare până la 4.500 de lei”, a declarat Bogdan Hossu, președintele Confederației Naționale Sindicale „Cartel ALFA”.

O posibilă decizie privind salariul minim ar putea fi luată la mijlocul lunii decembrie, când urmează să se reunească Consiliul Național Tripartit.

Întrebat dacă sindicatele ar putea organiza proteste în lipsa unei soluții acceptate, președintele Confederației Naționale Sindicale „Cartel ALFA” a răspuns: „Da, din punct de vedere sindical, da”.

Știrea inițială

Sindicatele, patronatele și reprezentanții Ministerului Muncii discută joi, de la ora 12:00, despre salariul minim care ar urma să fie aplicat în 2027. Pe masă sunt patru scenarii, de la creșterea salariului minim brut la 5.000 de lei sau la 4.652 de lei până la eliminarea impozitului pe venit pentru salariul minim și majorarea sumei neimpozabile de la 200 la 400 de lei.

Sindicatele și patronatele intră la negocieri cu poziții diferite. Reprezentanții angajaților solicită majorarea salariului minim de la 1 ianuarie, în timp ce organizațiile patronale se opun unei creșteri în forma propusă și cer reducerea taxelor pe muncă.

Discuțiile au loc după ce întâlnirile anterioare, inclusiv cele purtate cu premierul Luca Niculescu, nu au condus la un acord.

Sindicatele propun două valori pentru salariul minim

Sindicatele susțin creșterea salariului minim brut începând cu 1 ianuarie 2027. Variantele avansate sunt de 5.000 de lei brut și 4.652 de lei brut.

„Astăzi, de la ora 12:00, sindicatele și patronatele vor sta față în față, alături de Ministerul Muncii, pentru a discuta despre creșterea salariului minim. Știm că au mai fost aceste discuții, însă nu s-a găsit un numitor comun, pentru că sindicatele și patronatele au păreri destul de diferite”, a transmis reporterul Digi24 Amalia Dobre.

Patronatele nu susțin însă o majorare a salariului minim în forma cerută de sindicate. Reprezentanții angajatorilor argumentează că o asemenea creștere ar majora costurile suportate de companii și solicită, în schimb, reducerea taxării muncii.

Printre variantele propuse se află reducerea cu cel puțin 5% a taxelor pe muncă, măsură susținută inclusiv de IMM România. Patronatele au avansat și posibilitatea introducerii unor niveluri de impozitare diferențiate în funcție de domeniul de activitate.

Salariul minim fără impozit pe venit, unul dintre scenarii

O altă variantă aflată în discuție este eliminarea impozitului pe venit pentru salariul minim. Ulterior, impozitul ar crește gradual, în funcție de nivelul salariului, și ar ajunge la cota de 10% în cazul unui venit brut de 6.000 de lei.

Aplicarea unui impozit zero pentru salariul minim le-ar putea aduce angajaților aproximativ 180 de lei în plus la venitul net, fără ca salariul brut să fie majorat.

„Știm și acel scenariu lansat recent de social-democrați: scăderea taxelor pe salariul minim. Practic, salariul minim să nu mai fie taxat, iar apoi să existe niște praguri în funcție de valoarea salariului, iar impozitul ar ajunge la 10% abia la salariul de 6.000 de lei brut”, a explicat Amalia Dobre.

Patronatele propun, separat, majorarea sumei neimpozabile din salariul minim de la 200 la 400 de lei. Măsura ar permite o creștere a venitului net încasat de angajați, fără ca firmele să suporte întreaga presiune a unei majorări mai mari a salariului brut.

Cele patru scenarii discutate sunt, astfel, creșterea salariului minim la 5.000 de lei brut, majorarea la 4.652 de lei brut, eliminarea impozitului pe venit pentru salariul minim și dublarea sumei neimpozabile, de la 200 la 400 de lei.

Editor : A.D.