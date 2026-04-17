Neîncredere în Europa privind sfârşitul crizei energetice: Polonia nu renunţă la plafonarea preţurilor la combustibili

Polish government set to reduce fuel prices due to the US-Israel war on Iran
La finele lunii martie, Polonia a anunţat plafonarea preţurilor la pompă. Sursa foto: Profimedia Images

Polonia va menţine în vigoare măsurile de plafonare a preţurilor combustibililor atât timp cât este necesar şi va începe eliminarea treptată a acestora doar atunci când preţurile angro vor începe să scadă în mod constant, a declarat vineri ministrul polonez al Energiei, Milosz Motyka, transmite Reuters.

La finele lunii martie, Polonia a anunţat reducerea taxelor la combustibili şi plafonarea preţurilor la pompă pentru a atenua efectele războiului din Orientul Mijlociu. Guvernul de la Varşovia a estimat că măsurile vor reduce veniturile bugetare cu 1,6 miliarde de zloţi pe lună.

„Avem cele mai mici preţuri din Europa şi securitatea aprovizionării garantată, dar suntem precauţi cu privire la riscurile şi previziunile privind conflictul din Orientul Mijlociu. Aceste mecanisme vor rămâne în vigoare atât timp cât va fi necesar”, a spus Motyka. El a adăugat că măsurile vor fi eliminate treptat.

Războiul dintre SUA - Israel şi Iran a creat cea mai mare perturbare înregistrată vreodată la adresa aprovizionării globale cu petrol şi gaze, din cauza blocării de către Iran a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trec de obicei aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Companie aeriene europene au avertizat că există riscul apariţiei unei penurii de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni. Adjunctul ministrului Energiei, Wojciech Wrochna, a declarat că Polonia nu a scos, până acum, combustibil pentru avion din rezervele strategice.

„Nu există riscul unei penurii de combustibil pentru avion, dar situaţia din Europa este dificilă, iar situaţia internaţională va arăta ce se va întâmpla în continuare”, a spus Motyka, adăugând că aprovizionarea cu kerosen a fost asigurată pentru următoarele săptămâni.

Anterior, Fondul Monetar Internaţional a avertizat că, deşi decidenţii politici ar putea fi tentaţi să limiteze creşterea preţurilor prin plafonări sau reduceri de taxe la combustibili, acestea măsuri nu sunt unele înţelepte.

„Măsurile de sprijin largi şi fără un sfârşit clar sunt greu de inversat şi ar trebui evitate”, a recomandat instituţia cu sediul la Washington. FMI a adăugat că astfel de politici slăbesc, de asemenea, stimulentele pentru gospodării şi întreprinderi de a-şi reduce consumul sau a investi în alternative şi eficienţa energetică.

